Deregulacja: prezydent podpisuje i wetuje

Prezydent nie zgadza się na obniżkę kar za niedopełnienie fiskalnej biurokracji, ani na ułatwienia dla energetyki odnawialnej. Podpisał za to kilkanaście innych ustaw deregulacyjnych.

Publikacja: 25.08.2025 17:13

Prezydent RP Karol Nawrocki (C), szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (P) oraz szef Kancelarii

Prezydent RP Karol Nawrocki (C), szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (P) oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki (L) podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Które ustawy deregulacyjne zostały podpisane, a które zawetowane przez prezydenta?
  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących kar fiskalnych były przedmiotem prezydenckiego weta?
  • Co stanowiło podstawę rozważań nad łagodzeniem kar za niedopełnienie fiskalnej biurokracji?
  • Jakie znaczenie dla energii odnawialnej miała zawetowana ustawa deregulacyjna?
  • Jakie nowelizacje w systemie wymiaru sprawiedliwości zostały podpisane w ramach deregulacji?
  • W jaki sposób zmiany prawne wpływają na procesy związane z wypłatą zasiłków pogrzebowych i „uśpionych lokat”?

To miała być kolejna ustawa redukująca biurokrację. Tym razem poprzez zmniejszenie – najczęściej o połowę – górnego pułapu kar za niedopełnienie wymogów tej biurokracji. W uchwalonej 25 lipca ustawie deregulacyjnej chodziło m.in. o zawiadamianie fiskusa o nabyciu przez firmę służbowego auta czy dokumentacji cen transferowych.

Ustawa przeszła przez Sejm, choć opozycja głosowała przeciw. A Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta. – Nie zgodzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji finansów publicznych obniżać kar za przestępstwa skarbowe – mówił prezydent, uzasadniając swoją decyzję. Zauważył jednak, że w tej ustawie było „jedno bardzo dobre rozwiązanie deregulacyjne”, ale nie ujawnił, co konkretnie miał na myśli. Dwukrotnie użył też pojęcia „krajowy kodeks skarbowy”, choć taka ustawa nie istnieje. Na jego biurko trafiła bowiem nowelizacja kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej.

Łagodzenie kar nie podoba się prezydentowi

I właśnie zmiana w ordynacji mogła być tą, która prezydentowi się podobała. Miała bowiem wykreślać przepis zobowiązujący do wyznaczania osoby odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe. – Ten przepis wydaje się zbędny, bo i tak odpowiedzialność za zapłacenie podatku ponosi zarząd firmy. Zresztą w praktyce i tak kwestie rozliczeń podatkowych są często przenoszone na firmy zewnętrzne – zauważa Tomasz Szewczuk, senior menedżer w dziale doradztwa podatkowego Grant Thornton. Dodaje on, że kwestię odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe w większych firmach regulują często wewnętrzne zasady ładu korporacyjnego. W interesie samej spółki jest zatem jednoznaczna identyfikacja osób odpowiedzialnych za te sprawy.

Łagodzenie kar za niedopełnienie fiskalnej biurokracji było inicjatywą zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski, popartego przez rząd. – Nasz postulat dotyczy sytuacji, w których naruszenia mają charakter formalny, techniczny lub właśnie wynikają z niejasności przepisów, a nie z premedytacji czy chęci wyrządzenia szkody – tłumaczy adwokat Rafał Wojciechowski, menedżer ds. prawnych w tym zespole. – Ufamy, że po usunięciu tych wątpliwości, uda się ponownie uchwalić stosowne zmiany, a ustawa uzyska aprobatę prezydenta – dodaje ekspert.

Z kolei Tomasz Szewczuk przypomina, że zawetowana przez prezydenta ustawa bynajmniej nie oznaczała automatycznego złagodzenia wymierzanych kar. Ustawa miała bowiem tylko obniżać górny pułap kar. – W praktyce za takie przestępstwa nie były wymierzane najwyższe dopuszczone w k.k.s. kary. Najważniejsza wydaje się nieuchronność tej kary, bo dyscyplinuje podatników do wykonywania swoich obowiązków. To zaś jest kwestia sprawnego działania aparatu skarbowego, a nie przepisów kodeksowych – komentuje ekspert.

Kolejne poniedziałkowe weto prezydenckie dotyczy ustawy deregulacyjnej w zakresie energetyki odnawialnej. Jej przepisy podnosiły z 1 do 5 MW próg mocy zainstalowanej instalacji OZE, od którego niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej koncesji. Kolejny przepis podnosił próg mocy instalacji fotowoltaicznej, od którego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Miał wzrosnąć ze 150 do 500 kW, pod warunkiem że instalacja miałaby służyć wyłącznie do zaspokojenia własnego zapotrzebowania.

Elektronizacja procedur sądowych z podpisem prezydenta

Jednak Karol Nawrocki był łaskawszy wobec innych ustaw z programu deregulacji. W poniedziałek, a także w ubiegłym tygodniu podpisał kilkanaście ustaw.

Dwie z nich mają usprawnić działanie systemu wymiaru sprawiedliwości. Nowelizacja kodeksów postępowania karnego i cywilnego przewiduje dwustronną komunikację elektroniczną między sądem a pełnomocnikami stron (dotychczas tylko sąd mógł doręczać elektronicznie). Zmiana w k.p.c. zawiera też kilka rozwiązań promujących mediacje. Sąd będzie obowiązkowo kierował sprawę do mediacji w sprawach gospodarczych, a także związanych z robotami budowlanymi.

Prezydent podpisał także dwie deregulacyjne ustawy mające znaczenie dla osób bliskich zmarłym. Jedna z nich – o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – usprawnia wypłaty zasiłków pogrzebowych. Druga – nowelizacja prawa bankowego – ma na celu skuteczniejsze rozwiązanie problemu „uśpionych lokat” i przyspieszenie procesu wypłaty środków pieniężnych spadkobiercom. Banki będą mogły uzyskać dostęp do danych potwierdzających datę zgonu albo datę znalezienia zwłok, bez konieczności składania pisemnego wniosku do ministra cyfryzacji.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk podczas wydarzenia "Deregulacja. Znosimy bariery, ułatwiamy życie"
Prawo w Polsce
Tusk spotkał się ze zespołem Brzoski. Upraszczanie przepisów będzie „stałą filozofią”

Podatki Deregulacja Energetyka wymiar sprawiedliwości Odnawialne źródła energii (OZE) kodeks karny skarbowy

