W poniedziałek 7 lipca premier Donald Tusk spotkał się ze społecznym zespołem deregulacyjnym Rafała Brzoski. Było to symboliczne podsumowanie pierwszego etapu akcji deregulacyjnej. Zespół ten, pracujący od lutego br skierował już do rządu 331 propozycji zmian przepisów. Dotyczą one redukcji biurokracji i rożnych innych ułatwień proceduralnych – zarówno dla przedsiębiorców, jak też innych obywateli.

Reklama

Równolegle rząd powołał swój zespół ds deregulacji pod kierownictwem ministra Macieja Berka. To właśnie tam trafiały do analizy propozycje z zespołu Brzoski. Rząd rozpatrzył już wszystkie 331 zgłoszonych przez stronę społeczną propozycji zmian, 215 z nich przyjął do realizacji, a 125 zmian już zostało przyjętych. Dwadzieścia ustaw deregulacyjnych już podpisał Prezydent.

Uproszczenia: od rachunków za prąd po procedury budowlane

Wśród przyjętych dotychczas zmian jest zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku małych budowli, takich jak np. oczka wodne, szatnie sportowe, tarasy czy stacje ładowania aut elektrycznych. Jest zmiana przewidująca, bardziej czytelne rachunki za prąd. Czas kontroli mikroprzedsiębiorstw skrócono o połowę. Sformułowano też zasadę domniemania niewinności podatników.

Minister Maciej Berek wspomniał, że szczególnie cenne dla szerokiego kręgu obywateli mogą być zmiany polegające na rozszerzeniu funkcji aplikacji mObywatel. Wśród zmian cennych dla przedsiębiorców wymienił milczącą zgodę w niektórych procedurach budowlanych.

- Tylko 24 proc. postulatów nie zostało przyjętych do realizacji – zauważył Berek. Jednak, jak podkreślał, odmowa ich przyjęcia nie oznacza tego, ze nie będą rozpatrzone w przyszłości. Przykładem jest odrzucenie propozycji skrócenia przedawnianie zobowiązań podatkowych z pięciu do trzech lat. - Przyjęliśmy argumentację ministra finansów, który zapewnia, ze za kilka lat, gdy będzie miał do dyspozycji więcej elektronicznych narzędzi kontrolnych to ten pomysł da się zrealizować – mówił Berek. Dodał, ze podobne mogą być losy propozycji ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców – na razie odrzucone, ale przyjęte do rozpatrzenia w przyszłości.