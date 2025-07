Bogusław Chrabota: Których narodów nie chce w Polsce Jarosław Kaczyński?

Zapowiedziany przez PiS projekt ustawy o zakazie wjazdu do Polski osób określonych narodowości jest jawnie dyskryminacyjny i rasistowski. Przesuwa naszą politykę bardzo daleko na prawo. Bez względu na to, czy to tylko prowokacja, nie można być wobec niego obojętnym.