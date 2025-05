Ochrona dla Netanjahu, kwestia min przeciwpiechotnych, sceptycyzm wobec konwencji genewskiej. Gwoździe do trumny prawa międzynarodowego w Polsce?

Według szefowej AI Polska zlekceważyła prawo międzynarodowe, m.in. uznając, że postanowienia konwencji genewskiej się zdezaktualizowały.

– Takie deklaracje dotyczące jakiejkolwiek konwencji międzynarodowej, która obowiązuje nas jako państwo, są bardzo niebezpieczne – ocenia.

Za kolejny przykład lekceważenia uznaje przyjęcie uchwały rządu gwarantującej bezpieczeństwo m.in. premierowi Biniaminowi Netanjahu, który rzekomo miał przyjechać do Polski na styczniową 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wcześniej za politykiem Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne w Gazie. Anna Błaszczak-Banasiak Krytycznie ocenia również słowa premiera Donalda Tuska, zapowiadającego wypowiedzenie konwencji ottawskiej, czyli tej zakazującej stosowania min przeciwpiechotnych – jako skrajnie niebezpiecznej dla ludności cywilnej broni.

– Ignorowanie traktatów i konwencji doprowadza do sytuacji, w której sami pozbawiamy się ochrony – mówi.

Praworządność to nie tylko niezależność mediów i sądów, ale też dbałość o prawa człowieka

Analizując te przykłady, szefowa Amnesty zauważa, że „prawo międzynarodowe opiera się na sile swojego autorytetu – i tak długo, jak będzie się nim cieszyło, będzie też chroniło nas przed nadużyciami”. Zastrzega, że nie ocenia skuteczności prób odbudowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, bo z perspektywy prawniczki zajmującej się prawami człowieka – nie ma to znaczenia.

– Mówiąc o praworządności, nie możemy skupiać się tylko na niezależności mediów czy sądów – choć to jest oczywiście fundamentem demokratycznego państwa prawa – ale ogólnie na praworządności, która sprowadza się po prostu do rządów zgodnych z prawem. Rząd dziś odnosi się do kilku wybranych przez siebie obszarów, ignorując te, w których prawo międzynarodowe jest łamane. Trudno inaczej nazwać choćby odmowę prawa do azylu, które zostało tymczasowo zawieszone – uważa.