Odbywająca się w czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie konferencja poświęcona 75-leciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie zapowiadała się na wydarzenie polityczne. Jednak już na początku podniosłą atmosferę (na sali obecni są sędziowie europejskich instytucji sądowniczych) zmieniło wystąpienie Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP. Odczytał on list od głowy państwa.

Prezydent Nawrocki: suweren nie godzi się na chaos, segregacja sędziów to bezprawie

Nawiązując do tematu konferencji, prezydent stwierdził, że z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce nie jest najlepiej. A to z powodu prób – jak to określił – „podważania powołań sędziowskich na podstawie prawa”. Chodziło o tzw. neosędziów, powołanych po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, dokonanych w 2018 r. Prezydent podkreślił w swoim liście, że kwestionowanie ich statusu jest „próbą kwestionowania woli narodu, który wybrał prezydenta, a to on ma ostatnie słowo w sprawie powołań sędziów”. Jak podkreślił Karol Nawrocki, „suweren nie godzi się na chaos”, a „segregacja sędziów to terror bezprawia pod hasłem przywracania praworządności”.

Jak zapewniał Zbigniew Bogucki, rolą prezydenta jest przywrócenie zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego w najbliższych tygodniach Karol Nawrocki ma powołać Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa. Z listu Prezydenta nie wynikało, na jakiej konstytucyjnej podstawie ma działać ta Rada ani jakie ma mieć konkretne zadania.

Sędziowie krytykują. Prezes NSA przypomniał wyrok ETPC w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce

Na replikę nie trzeba było długo czekać. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny krótko przypomniał, że Polska powinna wykonać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce (sygn. 50849/21). To właśnie w tym orzeczeniu europejscy sędziowie napiętnowali reżim sądownictwa, wprowadzony za czasów rządów PiS. ETPC stwierdził – najkrócej mówiąc – że wadliwa procedura powoływania sędziów nie gwarantuje prawa do sprawiedliwego procesu, a tym samym narusza prawa człowieka.