Prof. Michał Romanowski: neosędziowie powinni zwrócić państwu 500 mln euro

Aktualizacja: 24.09.2025 12:54 Publikacja: 24.09.2025 12:05
Prof. Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski
Foto: tv.rp.pl
Uważam, że jest to naturalne rozwiązanie. Na państwie polskim spoczywa odpowiedzialność za uzyskanie zwrotu zadośćuczynień, które Polska musiała wypłacić w związku z orzecznictwem Trybunału w Strasburgu. Środki w budżecie Skarbu Państwa pochodzą z podatków płaconych przez obywateli. Zatem w imię obrony wolności i praw tych obywateli państwo ma obowiązek dbać o dyscyplinę finansów publicznych i w tym wypadku dochodzić regresu za działania lub zaniechania osób pełniących obowiązki funkcjonariusza publicznego, nawet jeśli tym funkcjonariuszem nie są. Rozwiązanie, o którym rozmawiamy, nie budzi wątpliwości na gruncie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, gdzie regres wobec urzędników jest wprost przewidziany w art. 30.
Co ważne, w grę wchodzi też zwrot 500 mln euro kary nałożonej na Polskę za niewykonywanie zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca 2021 r. w sprawie Izby Dyscyplinarnej oraz tzw. przepisów kagańcowych.
Czytaj więcej
Rzecznicy dyscyplinarni sędziów będą stawiać zarzuty tzw. neosędziom – zapowiada minister sprawie...
Tak. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wszelkiego typu orzeczenia TSUE, w tym te dotyczące kary za Izbę Dyscyplinarną, są skierowane do państwa polskiego. A państwem polskim są także sądy, czyli każda osoba, która z łańcuchem na piersiach wychodzi na salę sądową. W Sądzie Najwyższym jest szereg takich osób, które zignorowały orzeczenie luksemburskiego trybunału. Mimo wydanego zabezpieczenia wychodziły one na salę, orzekały i ponoszą odpowiedzialność za karę nałożoną za to na Polskę. Czas, żeby za to zapłaciły. Odpowiedzialność cywilna bywa bardziej skuteczna niż karna.
Pozwy byłyby oparte na art. 77 konstytucji, który gwarantuje każdemu z nas prawo do uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez państwo. Zastosowanie miałyby tu zasady ogólnej odpowiedzialności deliktowej wskazane w kodeksie cywilnym. Chodzi o art. 415 k.c.: „kto z winy swojej wyrządzi drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia”. Dalej zaś na podstawie art. 441 par. 3 k.c. powstaje prawo dochodzenia regresu przez państwo. Trzeba tu zaznaczyć, że odpowiedzialność osobista sędziego nie dotyczyłaby winy orzeczniczej, ale byłaby to odpowiedzialność za oczywiste naruszenie prawa. Chodzi o przypadki, kiedy ktoś wychodzi na salę sądową i stwierdza tym samym: „nie będę przestrzegał prawa UE i orzeczeń ETPC”. Zazwyczaj tego typu stwierdzone uchybienia spełniają przesłankę popełnienia przestępstwa albo ciężkiego zawinienia dyscyplinarnego.
Czytaj więcej
Jestem spójny w moich decyzjach i poglądach. I gdybym to ja stawał przed Izbą Kontroli Nadzwyczaj...
Wyjście na salę sądową w łańcuchu sędziowskim przez osobę niemającą statusu sędziego jest najdalej idącym przekroczeniem uprawnień, bo chodzi o orzekanie wbrew zakazowi orzekania. To tak jakby tolerować, aby pilot samolotu pasażerskiego, nie mając licencji, był pilotem odpowiadającym za życie pasażerów. A są to szczególnie istotne uprawnienia, bowiem prawidłowo powołany sędzia ma licencję na wydawanie wyroków w imieniu RP. W sytuacji kiedy w Sądzie Najwyższym orzeka tzw. neosędzia, to ETPC zasądza zadośćuczynienie za pozbawienie obywatela prawa do sądu. Moim zdaniem jest to najważniejsze prawo człowieka i obywatela. Bez niego nie ma sprawiedliwości i wszystkie inne prawa stają się nic niewartym świstkiem papieru.
Tak. Uważam, że w dalszej kolejności zarówno politycy, jak i członkowie nielegalnie wybranej KRS powinni być adresatami pozwów regresowych. Nie wykluczam w tym zakresie odpowiedzialności regresowej posłów, senatorów, prezydenta, a także partii politycznej, która sprawowała władzę. Partia jest przecież osobą prawną, której celem jest wywieranie wpływu na sprawowanie władzy publicznej na terenie państwa. Zgadzam się jednak z ministrem Żurkiem, że w pierwszej kolejności pozwy regresowe powinny dostać osoby, które zamiast stać na straży przestrzegania orzeczeń europejskich trybunałów ignorują je.
Łącznie jest to obecnie kilka milionów zł. Suma ta będzie jednak zdecydowanie rosła. Przypomnę, że w listopadzie mija przedłużone moratorium, które Polska dostała od ETPC na wykonanie wytycznych wynikających z wyroku pilotażowego w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Po tym czasie strasburski trybunał powróci do rozstrzygania kilkuset spraw czekających w kolejce. Koszty mogą być więc bardzo wysokie biorąc pod uwagę, że dotychczas orzekano zadośćuczynienia w wysokości od kilku tys. do nawet 30 tys. euro.
Czytaj więcej
Ci, którzy zakładają togi, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą mu...
Nie wykluczam tego, o ile z takimi pozwami przeciwko Polsce wystąpi strona procesu i wygra przed ETPC. Znaczenie będzie miał jednak w tym przypadku podział neosędziów na grupy, które zostały wskazane w projekcie ustawy o uregulowaniu statusu neosędziów. Uważam, że regresy nie powinny dotyczyć asesorów i osób, które bezpośrednio po asesurze zostały sędziami w wadliwej procedurze. Można natomiast analizować możliwość kierowania pozwów regresowych wobec neosędziów, którzy wcześniej pełnili inny zawód prawniczy albo awansowali w procedurze przed neoKRS.
Badania porównawcze potwierdzają wniosek krańcowo przeciwny. Nie obawiam się tego. Zakładam, że roszczenia regresowe będą wysuwane w związku z winą umyślną, która obejmuje zamiar ewentualny. Mówimy o sytuacji, kiedy ktoś przystępuje do orzekania w tym wypadku w Sądzie Najwyższym, nie mogąc nie wiedzieć, jakie jest orzecznictwo europejskich trybunałów, jak brzmi polska konstytucja i uchwała trzech izb SN z 2020 r. To modelowy przykład winy umyślnej i tylko do tej kategorii zawężam możliwość dochodzenia roszczeń regresowych.
To tak, jakby twierdzić, że kolejne orzeczenia europejskich trybunałów oraz legalnych sędziów stosujących prawo UE i Konstytucję RP pogłębiają chaos w polskim sądownictwie. Odpowiem słowami sędziego Jacka Gudowskiego, współtwórcy KRS w latach 90.: „Vestigia terrent! Nie stąpajmy po śladach, które odstraszają”. Ślepota wymiaru sprawiedliwości na bezprawie sprawiła, że granice zostały przesunięte i de facto mamy w Polsce jedynie wydmuszkę sprawiedliwości. Legalizacja bezprawia to początek końca rządów prawa. Siłę instytucji albo jej słabość zawsze tworzą ludzie. Nade wszystko liczy się czas. Takie prawa jacy sędziowie i prokuratorzy.
Czytaj więcej
Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił skreślić z listy spraw skargi 22 polskich obywateli...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Uważam, że jest to naturalne rozwiązanie. Na państwie polskim spoczywa odpowiedzialność za uzyskanie zwrotu zadośćuczynień, które Polska musiała wypłacić w związku z orzecznictwem Trybunału w Strasburgu. Środki w budżecie Skarbu Państwa pochodzą z podatków płaconych przez obywateli. Zatem w imię obrony wolności i praw tych obywateli państwo ma obowiązek dbać o dyscyplinę finansów publicznych i w tym wypadku dochodzić regresu za działania lub zaniechania osób pełniących obowiązki funkcjonariusza publicznego, nawet jeśli tym funkcjonariuszem nie są. Rozwiązanie, o którym rozmawiamy, nie budzi wątpliwości na gruncie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, gdzie regres wobec urzędników jest wprost przewidziany w art. 30.
Umorzenie części afery korupcyjnej Sławomira Nowaka to sytuacja niecodzienna, która może bulwersować obywateli,...
30 dni po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce cudzoziemiec będzie musiał zarejestrować swój pojazd,...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas