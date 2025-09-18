Aktualizacja: 18.09.2025 12:54 Publikacja: 18.09.2025 12:42
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Foto: PAP/Leszek Szymański
Szef resortu sprawiedliwości przedstawił w czwartek obszerną informację o działaniach, które w ostatnim czasie podejmowało to ministerstwo oraz prokuratura. Dużą część spotkania poświęcił sprawom związanym z tzw. neosędziami.
Przypomniał, że powołał sędzię Joannę Raczkowską na stanowisko nowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Obsadził także dotychczasowy wakat na stanowisku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego (jednego z dwóch). – Mamy różne koncepcje przywracania praworządności i także stawiania zarzutów tym osobom, które w czasie kryzysu konstytucyjnego złamały sędziowską przysięgę. Nie ja będę to oceniał, to rzecznicy dyscyplinarni będą stawiać te zarzuty. Później także sądy dyscyplinarne lokalne, które działają w pierwszej instancji – mówił Żurek.
Minister poinformował także, że powołał bezpośrednio podległy mu zespół złożony z czterech prokuratorów, który zajmie się tzw. neosędziami w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jak tłumaczył, prokuratorzy z tego zespołu będą uczestniczyć w postępowaniach przed SN, w których orzekają tzw. neosędziowie.
Czytaj więcej
Ci, którzy zakładają togi, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą mu...
– Prokurator może uczestniczyć w każdym toczącym się postępowaniu. Ja bym chciał, żeby w tych postępowaniach, które wygenerują nam odszkodowania skarbu państwa brali udział prokuratorzy. Oni będą przychodzić, składać formalne wnioski do tych postępowań – wskazał Żurek.
Jak dodał, zespół jest już uruchomiony, odbyło się jego robocze spotkanie, a informacja o jego pierwszych działaniach przekazana zostanie za około dwa tygodnie.
Szef MS zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zatrzymać sprawy, które w wyniku działalności tzw. neosędziów mogą generować odszkodowania od państwa.
W tym kontekście przekazał, że trwają rozmowy ministerstwa z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej RP o możliwości składania pozwów regresowych od tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym. – Mamy prostą sytuację, gdy ktoś dostał tytuł w wadliwej procedurze i dla sądów europejskich nie tworzy sądu. Nadal jednak otrzymuje wynagrodzenie, ubiera togę i wychodzi na salę rozpraw. Za samo to wyjście my za niego płacimy – wskazał.
Podkreślił przy tym, że apelował do tych sędziów o powstrzymanie się od orzekania i niektórzy z nich do tych apeli się zastosowali. – Jeżeli funkcjonariusz publiczny, czy też każda inna osoba ze swojej winy spowoduje szkodę, to ten, kto zapłacił za tę szkodę ma prawo dochodzić w tzw. regresie tych środków. Więc dla mnie to jest sytuacja zupełnie nieakceptowalna, kiedy budżet państwa (...) musi wypłacać odszkodowania za wyroki ETPC, tylko za uczestnictwo na sali rozpraw w posiedzeniu – mówił.
Zapowiedział przy tym, że będzie konsekwentnie inicjował takie pozwy regresowe. – Zdaniem wielu prawników w Polsce może to być skuteczny sposób na zahamowanie odszkodowań, które Polska wypłaca – ocenił Żurek.
Czytaj więcej
Reforma Sądu Najwyższego jest już prawie gotowa i jeszcze we wrześniu może trafić do resortu spra...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szef resortu sprawiedliwości przedstawił w czwartek obszerną informację o działaniach, które w ostatnim czasie podejmowało to ministerstwo oraz prokuratura. Dużą część spotkania poświęcił sprawom związanym z tzw. neosędziami.
Warszawski sąd przyznał odszkodowanie pominiętemu w naborze do pracy kandydatowi, którego rekruter nazwał „morde...
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdro...
Właściciel auta ma obowiązek odprowadzenia abonamentu RTV za znajdujący się w nim odbiornik radiowy. W przeciwny...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. nie jest powodem do odstąpienia przez Sąd Najwyższy od t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas