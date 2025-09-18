Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Minister Waldemar Żurek bierze się za tzw. neosędziów. Będą dyscyplinarki i pozwy regresowe

Rzecznicy dyscyplinarni sędziów będą stawiać zarzuty tzw. neosędziom – zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Posypią się też pozwy regresowe wobec nowych sędziów Sądu Najwyższego, a specjalny zespół prokuratorów będzie upominać ich o wadliwym statusie podczas rozpraw.

Publikacja: 18.09.2025 12:42

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Mikowski

Szef resortu sprawiedliwości przedstawił w czwartek obszerną informację o działaniach, które w ostatnim czasie podejmowało to ministerstwo oraz prokuratura. Dużą część spotkania poświęcił sprawom związanym z tzw. neosędziami.

Rzecznicy dyscyplinarni będą ścigać tzw. neosędziów

Przypomniał, że powołał sędzię Joannę Raczkowską na stanowisko nowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Obsadził także dotychczasowy wakat na stanowisku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego (jednego z dwóch). – Mamy różne koncepcje przywracania praworządności i także stawiania zarzutów tym osobom, które w czasie kryzysu konstytucyjnego złamały sędziowską przysięgę. Nie ja będę to oceniał, to rzecznicy dyscyplinarni będą stawiać te zarzuty. Później także sądy dyscyplinarne lokalne, które działają w pierwszej instancji – mówił Żurek.

Minister poinformował także, że powołał bezpośrednio podległy mu zespół złożony z czterech prokuratorów, który zajmie się tzw. neosędziami w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jak tłumaczył, prokuratorzy z tego zespołu będą uczestniczyć w postępowaniach przed SN, w których orzekają tzw. neosędziowie.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Żurek po wyroku TSUE: neosędziowie będą płacić z własnej kieszeni

– Prokurator może uczestniczyć w każdym toczącym się postępowaniu. Ja bym chciał, żeby w tych postępowaniach, które wygenerują nam odszkodowania skarbu państwa brali udział prokuratorzy. Oni będą przychodzić, składać formalne wnioski do tych postępowań – wskazał Żurek.

Reklama
Reklama

Jak dodał, zespół jest już uruchomiony, odbyło się jego robocze spotkanie, a informacja o jego pierwszych działaniach przekazana zostanie za około dwa tygodnie.

Minister Waldemar Żurek zapowiada pozwy regresowe wobec tzw. neosędziów. Mają zapłacić za swoje orzekanie

Szef MS zapowiedział, że zrobi wszystko, aby zatrzymać sprawy, które w wyniku działalności tzw. neosędziów mogą generować odszkodowania od państwa.

W tym kontekście przekazał, że trwają rozmowy ministerstwa z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej RP o możliwości składania pozwów regresowych od tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym. – Mamy prostą sytuację, gdy ktoś dostał tytuł w wadliwej procedurze i dla sądów europejskich nie tworzy sądu. Nadal jednak otrzymuje wynagrodzenie, ubiera togę i wychodzi na salę rozpraw. Za samo to wyjście my za niego płacimy – wskazał.

Podkreślił przy tym, że apelował do tych sędziów o powstrzymanie się od orzekania i niektórzy z nich do tych apeli się zastosowali. – Jeżeli funkcjonariusz publiczny, czy też każda inna osoba ze swojej winy spowoduje szkodę, to ten, kto zapłacił za tę szkodę ma prawo dochodzić w tzw. regresie tych środków. Więc dla mnie to jest sytuacja zupełnie nieakceptowalna, kiedy budżet państwa (...) musi wypłacać odszkodowania za wyroki ETPC, tylko za uczestnictwo na sali rozpraw w posiedzeniu – mówił.

Zapowiedział przy tym, że będzie konsekwentnie inicjował takie pozwy regresowe. – Zdaniem wielu prawników w Polsce może to być skuteczny sposób na zahamowanie odszkodowań, które Polska wypłaca – ocenił Żurek.

Czytaj więcej

Reforma Sądu Najwyższego prawie gotowa. Orzekać mają tylko doświadczeni sędziowie
Sądy i trybunały
Reforma Sądu Najwyższego prawie gotowa. Orzekać mają tylko doświadczeni sędziowie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości Waldemar Żurek Sędziowie

Szef resortu sprawiedliwości przedstawił w czwartek obszerną informację o działaniach, które w ostatnim czasie podejmowało to ministerstwo oraz prokuratura. Dużą część spotkania poświęcił sprawom związanym z tzw. neosędziami.

Rzecznicy dyscyplinarni będą ścigać tzw. neosędziów

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
„Lewaków i morderców nienarodzonych nie zatrudniamy”. Sąd o dyskryminacji przy rekrutacji
Praca, Emerytury i renty
„Lewaków i morderców nienarodzonych nie zatrudniamy”. Sąd o dyskryminacji przy rekrutacji
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Czy kategorię wojskową da się zmienić? Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?
Prawo w Polsce
Kiedy można zmienić kategorię wojskową? Oto jak wygląda procedura
Radio w aucie a abonament RTV. Co mówią przepisy?
Prawo w Polsce
Czy za radio w aucie trzeba płacić abonament RTV? Prawo mówi jasno
Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami
Konsumenci
Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami
Reklama
Reklama
e-Wydanie