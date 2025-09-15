Aktualizacja: 16.09.2025 10:51 Publikacja: 15.09.2025 21:01
Przypomnijmy, że na początku września z funkcji głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów niespodziewanie zrezygnował sędzia Mariusz Ulman z Nysy. Był rzecznikiem niecałe dwa miesiące. Powołał go jeszcze Adam Bodnar. Jak powiedział sędzia Ulman w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, powodem rezygnacji są „względy osobiste czy rodzinne”. Od tego czasu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek szukał jego następcy.
Serwis OKO.press podał w poniedziałek, że poszukiwania zakończyły się sukcesem i 15 września na nowego głównego rzecznika dyscyplinarnego została powołana sędzia Joanna Raczkowska z Warszawy. Jej pierwszym zadaniem ma być usunięcie z siedziby rzecznika (w budynku Krajowej Rady Sądownictwa) odwołanych przez Adama Bodnara tzw. rzeczników Ziobry, czyli Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty.
Joanna Raczkowska jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Za rządów PiS angażowała się w obronę niezależności wymiaru sprawiedliwości – twierdzi OKO.press.
Zastępcą głównego rzecznika pozostaje sędzia Tomasz Ładny z Warszawy, powołany jeszcze przez ministra Bodnara. Stanowisko drugiego zastępcy nie jest jeszcze obsadzone.
