Michał Urbaniak nie żyje

Michał Urbaniak (właściwie Michał Edmund Michałowski, ur. 22 stycznia 1943 w Warszawie) – był wybitnym skrzypkiem jazzowym, saksofonistą, kompozytorem i aranżerem, uznawanym za jednego z pionierów fusion jazzu w Europie i współtwórcę polskiej szkoły jazzu.

Początki kariery

Edukację muzyczną rozpoczął w Liceum Muzycznym w Łodzi, ucząc się gry na skrzypcach klasycznych. Gry na saksofonie nauczył się samodzielnie. W 1961 roku zadebiutował na prestiżowym festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie z zespołem Jazz Rockers Zbigniewa Namysłowskiego. Rok później, w 1962, koncertował już w USA z kwintetem Andrzeja Trzaskowskiego The Wreckers, występując na renomowanych festiwalach w Newport i Waszyngtonie. W latach 1962-64 współpracował z legendarnym Krzysztofem Komedą.

W 1969 roku, po powrocie ze Skandynawii, gdzie przebywał w latach 1965-1969, założył Grupę Michała Urbaniaka. W zespole grali między innymi Adam Makowicz, Paweł Jarzębski, Czesław Bartkowski oraz Urszula Dudziak.

Przełomowy rok 1971

W 1971 roku Urbaniak otrzymał Grand Prix na festiwalu w Montreux dla najlepszego solisty oraz stypendium w prestiżowym Berklee College of Music w USA, z którego ostatecznie nie skorzystał.