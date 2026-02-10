Aktualizacja: 10.02.2026 11:40 Publikacja: 10.02.2026 10:28
Quebonafide
Foto: FOTON/PAP
Wydarzyło się coś bez precedensu, coś, czego nikt nie mógł się spodziewać. Nie chodzi o to, że pożegnalna płyta Quebonafide wsparta dwoma wyprzedanymi koncertami na PGE Narodowym pod koniec czerwca i filmową megaprodukcją za 5,5 mln zł, oferowana w VOD, zajęła pierwsze miejsce. Rzecz w tym, że sprzedaż nośników fizycznych była tak duża, że w sytuacji, gdy na streaming w Polsce w pierwszej połowie 2025 r. przypadało ponad 80 proc. sprzedaży i pomimo tego, że w sprzedaży streamingowej „Północ/Południe Quebonafide” znalazła się tuż za pierwszą setką – Quebonafide i tak zwyciężył w połączonej kategorii albumów CD, winyli oraz streamowanych.
Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV
Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, mocno pracował na swój sukces. Sprzedał bilety na dwa następujące po sobie występy na PGE Narodowym jako pierwszy polski artysta. Jest też bezdyskusyjnie najbardziej innowacyjny, jeśli chodzi o prezentację swojej osobowości i dorobku. Przez lata zaskakiwał pomysłami na inscenizowanie muzyki w formie alter ego, wideoklipów, występów i performansów. To właśnie Quebo zaprosił do wyreżyserowania jednego z koncertów Grzegorza Jarzynę, jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru, zaś te, które odbyły się na PGE Narodowym inscenizowała Katarzyna Minkowska, od kilku lat jedna z najważniejszych reżyserek teatralnych. Quebonafide miał nosa, ponieważ zaprosił do współpracy Minkowską zanim w styczniu 2026 r. otrzymała Paszport Polityki. Kto wie – może pomocna była Martyna Byczkowska, aktorka i Aniela w „1670”, prywatnie partnerka Quebonafide.
OLiS Albumy łącznie
Foto: ZPAV
Swoje pożegnanie ze sceną raper rozpoczął od płatnego projektu pay per view (99 zł) „Północ/Południe”. Całość kosztowała 5,5 mln zł, była produkowana od kilku lat i nie chciały jej wesprzeć platformy streamingowe. Obecnie jest do obejrzenia w Canal+. Głównym motywem stało się życie rapera z chorobą afektywną dwubiegunową – to powód, dla którego żegna się z występami, dlatego jedną z sekwencji stanowi wizyta u psychoterapeuty i niezwykle intymne wyznania oraz materiały z życia prywatnego.
W impresyjnej produkcji jest miejsce na skrajnie różne propozycje – jak harcerskie śpiewanie przy ognisku czy gościnny występ Roberta Lewandowskiego. Quebo zaprosił też ludzi ze świata kina i teatru. Z Martyną Byczkowską wykonał jedną z kompozycji. Pozostałe aktorskie gwiazdy to m.in. Katarzyna Figura i Andrzej Grabowski. Wśród odwołań do sztuki znalazła się inscenizacja „Ostatniej wieczerzy” da Vinci. Trzeba zadać pytanie, dlaczego płyta nie „poszła” w streamingu. Być może dla raperskiej publiczności jest nazbyt różnorodna. Czego tu nie ma: kabaret retro, elektronika, free jazz. Gośćmi na płycie są Mata, Jakub Józef Orliński, Sobel, The Casino, Tommy Cash.
ZPAV komentuje wynik Quebonafide następująco: potwierdza znaczenie nośników tradycyjnych w przypadku wybranych, silnie osadzonych rynkowo wydań albumowych. Trzeba dodać, że boks z limitowanej serii osiąga w sieci cenę dwukrotnie wyższą niż w dniu premiery – ponad 800 zł.
– Przykład albumu „Północ/Południe” pokazuje, jak zmienia się rola poszczególnych formatów na rynku muzycznym. – komentuje Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV. – Sprzedaż fizyczna coraz częściej nie jest prostym odzwierciedleniem intensywności odsłuchu, lecz wskaźnikiem siły relacji artysty z odbiorcami, kapitału marki artystycznej, znaczenia albumu jako projektu kulturowego oraz istotności wielokanałowych strategii promocji muzyki. Choć streaming pozostaje głównym kanałem konsumpcji muzyki – na polskim rynku muzycznym wciąż istnieje przestrzeń na sukces komercyjny oparty na nośnikach fizycznych.
OLiS AirPlay - hity radiowe wg ZPAV
Foto: ZPAV
Generalnie podsumowanie Oficjalnych List Sprzedaży ZPAV potwierdza utrzymującą się dominację polskich artystów na rynku muzycznym. Rodzimy repertuar umacnia swoją pozycję przede wszystkim w streamingu oraz sprzedaży albumów, podczas gdy radiowy Airplay pozostaje segmentem zdominowanym przez zagraniczne produkcje.
Najpopularniejszym singlem roku w streamingu został „Dom nad wodą” Pezeta i Auera, w streamie singlowym Top 10 aż 9 pozycji zajmują polscy artyści, a jedynym zagranicznym utworem jest „Ordinary” Alexa Warrena, który zajmuje 10. miejsce. Łącznie w pierwszej setce zestawienia znalazły się 72 utwory polskich twórców.
Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV
Na czele zestawienia OLiS Albumy w Streamie znalazł się Sobel z albumem „Napisz, jak będziesz”. Z kolei w radiu najczęściej granym utworem 2025 r. było „Ordinary” Alexa Warrena.
Na tym tle odmiennie prezentuje się radiowy Airplay. Po skokowym wzroście udziału polskiej muzyki w setce najczęściej emitowanych utworów w 2024 r. – z 29. do 39. pozycji – miniony rok przyniósł korektę na niekorzyść krajowego repertuaru. Na Oficjalnej Liście Airplay (OLiA) w 2025 r. 38 pozycji w Top 100 zajmują polskie utwory, a w Top 10 znalazły się zaledwie dwa (cztery w 2024 r.). Co istotne, pierwszy krajowy utwór – „Nie mówię tak, nie mówię nie” Wiktora Dyduły i Kasi Sienkiewicz – pojawił się dopiero na 9. miejscu, podczas gdy ubiegłoroczną pierwszą dziesiątkę polskie utwory nie tylko zamykały 9. i 10. lokatą, ale i otwierały, obejmując kolejno 1. i 2. pozycję.
OLiS Albumy Fizycznie
Foto: ZPAV
Adam Czerwiński, dyrektor muzyczny stacji RMF FM, komentując roczne wyniki OLiA, podkreśla:
– Rok 2025 przyniósł minimalną korektę, ale długofalowy trend wskazuje na coraz większy apetyt słuchaczy radiowych na piosenki rodzimych artystów. W ostatnich tygodniach minionego roku i pierwszych tygodniach 2026 r. wśród najczęściej emitowanych nowych piosenek w RMF FM ponad połowę emisji stanowiły piosenki polskich artystów. Również w tygodniowych zestawieniach listy Airplay w Top 10 i Top 20 ostatnio regularnie przeważają polskie piosenki, co prognozuje kolejne wzrosty udziałów w całym 2026 r. – dodaje Adam Czerwiński.
OLiS Single (stream) wg. ZPAV
Foto: ZPAV
– Jednym z kluczowych czynników rozbieżności w proporcjach pomiędzy najczęściej słuchaną w streamingu i w radiu polską a zagraniczną muzyką jest ograniczona obecność polskiego hip-hopu na antenach radiowych. To właśnie ten gatunek odpowiada za znaczącą część krajowych hitów streamingowych. Konwencja gatunku w naturalny sposób ogranicza możliwość prezentacji wielu hip-hopowych utworów w radiu, a artyści hip-hopowi pojawiają się na antenach najczęściej w kolaboracjach z wykonawcami popowymi. Mimo że obecność polskiej muzyki w radiu, także hip-hopu, w perspektywie ostatnich lat systematycznie rośnie, polskie stacje radiowe mają jeszcze sporo przestrzeni do wzrostu, zarówno pod względem udziału tego gatunku, jak i prezentacji polskiej muzyki w najwyższej rotacji – mówi Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.
Dane za 2025 r. pokazują wzrost udziału polskich wydawnictw w kluczowych zestawieniach. Na liście OLiS Albumy w Streamie znalazło się 68 albumów polskich artystów, czyli o 5 więcej niż rok wcześniej. W zestawieniu łączącym sprzedaż cyfrową i fizyczną również utrzymał się trend wzrostowy: liczba albumów krajowych zwiększyła się o jeden tytuł rok do roku.
OLiS Albumy w Streamie
Foto: ZPAV
Nie ma wątpliwości, że powody do świętowania ma Sobel. Jego „Napisz, jak będziesz” ma pierwsze miejsce w kategorii albumów w streamie, zaś w zestawieniu łączącym sprzedaż fizyczną i cyfrową – drugie. (Sobel ma też drugie miejsce w zestawieniu OLiS Single w Streamie z „Kochasz?” razem z francisem i Deemzem). Pierwszą trójkę albumów w streamie uzupełnia jedyny zagraniczny tytuł obecny w Top 10 tego zestawienia: „Hit Me Hard and Soft” autorstwa Billie Eilish (w winylach jest druga). Pierwsza dziesiątka zestawienia pokazuje wyraźną dominację polskiego popu, hip-hopu oraz projektów okołopopowych, często opartych na silnym storytellingu i rozpoznawalnej tożsamości artystycznej.
W formatach fizycznych po Quebonafide drugie miejsce zajmuje wspólny projekt Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej „tylko haj. Zorza 2025” (ósmy w kategorii winyli), zaś trzecie – zremasterowany album „Trójkąt warszawski” Taco Hemingwaya. W pierwszej dziesiątce tylko dwie pozycje zajmują wydawnictwa z zagranicy: na miejscu 9. Billie Eilish „Hit Me Hard and Soft” oraz na 10. Taylor Swift „The Life of a Showgirl”. W całym zestawieniu krajowi twórcy zajęli 64 pozycje.
OLiS Albumy Winyle
Foto: ZPAV
Na liście OLiS Winyle w 2025 r. dominują wydawnictwa spoza bieżącego kalendarza premier, w tym albumy klasyczne i wznowienia. Na pierwszym miejscu znalazła się koncertowa płyta „Kult Tenerife 29 11 2024”, a pierwszą trójkę zamyka kultowy album „Księga tajemnicza. Prolog” grupy Kaliber 44. Na ósmym miejscu jest „The Dark Side of the Moon” Pink Floyd. To niejedyny dowód na odwrót rocka.
