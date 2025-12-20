Aktualizacja: 20.12.2025 15:19 Publikacja: 20.12.2025 14:13
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Foto: PAP/Albert Zawada
Informację o zdarzeniu podało RMF FM. Według stacji, do incydentu doszło w nocy z czwartku na piątek.
Budynek Wydziału Konsularnego Ambasady RP jest położony w dzielnicy Etterbeek w południowo-wschodniej części Brukseli. Wejście do konsulatu, fasada oraz polskie godło zostały oblane czerwoną farbą.
Na ścianie budynku, który znajduje się przy bocznej ulicy, ktoś umieścił obraźliwe i wulgarne hasła, w tym atakujące Frontex, czyli Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Na tablicy informacyjnej pojawiło się angielskie słowo „killers” (zabójcy), zaś na murze ktoś napisał po polsku „j... mur”, co prawdopodobnie odnosi się do ogrodzenia, jakie zbudowano na granicy Polski z Białorusią. Chodnik przed wejściem zabrudzono zwierzęcymi odchodami.
„W czwartek na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej” – potwierdził cytowany przez RMF FM Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodał, że o incydencie powiadomione zostały właściwe służby, które mają wyjaśnić sprawę.
Do zdarzenia doszło w dniu, w którym w Brukseli odbywał się szczyt Rady Europejskiej, na którym omawiano kwestię finansowania Ukrainy – ostatecznie przywódcy unijnych państw zdecydowali się przekazać Kijowowi 90 miliardów euro na lata 2026-2027. W ostatnich dniach w stolicy Belgii odbywały się również demonstracje rolników, protestujących przeciw planom Komisji Europejskiej, która chce podpisać umowę z państwami Mercosur. Podczas protestów rolnicy spalili opony przed Parlamentem Europejskim, policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.
W sobotę atak na polski konsulat skomentował wicepremier Radosław Sikorski. „Komuś nie podoba się dokończony mur na granicy polsko-białoruskiej. To znaczy, że nasza polityka migracyjna jest skuteczna” – napisał w serwisie X.
Szef polskiej dyplomacji podziękował Straży Granicznej. „Chronicie Polskę i Europę przed ludźmi, którzy szanują nas tak, jak na obrazku” – podkreślił.
Incydentem w Brukseli zajęła się belgijska policja, która analizuje zapisy kamer monitoringu. Według informacji podanych przez RMF FM, na nagraniach widać kilka zamaskowanych osób: część dewastowała budynek, a jedna nagrywała akcję za pomocą kamery w telefonie.
Napisy na ścianie budynku polskiego konsulatu zostały usunięte.
Źródło: rp.pl
