Informację o zdarzeniu podało RMF FM. Według stacji, do incydentu doszło w nocy z czwartku na piątek.

Budynek Wydziału Konsularnego Ambasady RP jest położony w dzielnicy Etterbeek w południowo-wschodniej części Brukseli. Wejście do konsulatu, fasada oraz polskie godło zostały oblane czerwoną farbą.

Polski konsulat w Brukseli zdewastowany

Na ścianie budynku, który znajduje się przy bocznej ulicy, ktoś umieścił obraźliwe i wulgarne hasła, w tym atakujące Frontex, czyli Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Na tablicy informacyjnej pojawiło się angielskie słowo „killers” (zabójcy), zaś na murze ktoś napisał po polsku „j... mur”, co prawdopodobnie odnosi się do ogrodzenia, jakie zbudowano na granicy Polski z Białorusią. Chodnik przed wejściem zabrudzono zwierzęcymi odchodami.

„W czwartek na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej” – potwierdził cytowany przez RMF FM Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodał, że o incydencie powiadomione zostały właściwe służby, które mają wyjaśnić sprawę.