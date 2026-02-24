Local content powinien stać się trwałym elementem strategii bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Warunkiem jest jednak stabilność regulacyjna, przewidywalność portfela inwestycji oraz długoterminowe planowanie, które umożliwią rozwój krajowych kompetencji i łańcuchów dostaw. Bez tego - nawet najlepsze intencje - pozostaną jedynie deklaracją.

Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze są dziś ściśle powiązane. Rozwój infrastruktury wymaga nie tylko kapitału, ale również stabilnych ram prawnych, konsekwentnej polityki inwestycyjnej oraz partnerskiej współpracy z rynkiem. Stały, wieloletni program inwestycyjny oraz transparentny dialog - jak w przypadku Gaz-System - pozwalają skutecznie realizować projekty infrastrukturalne i jednocześnie budować trwały potencjał krajowego przemysłu.

Gaz-System z sukcesem zrealizował strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Powstały Terminal LNG, międzysystemowe połączenia gazowe z Danią, Litwą i Słowacją, a także tysiące kilometrów nowych gazociągów oraz nowoczesne tłocznie gazu. Inwestycje te uczyniły krajowy system energetyczny odpornym na czynniki zewnętrzne i presję polityczną, której w przeszłości doświadczaliśmy ze strony nieobliczalnej i agresywnej Rosji.

Sztandarowym symbolem tej niezależności jest rozbudowany Terminal LNG w Świnoujściu, który w grudniu 2025 roku obchodził dziesięciolecie działalności. Gazoport otworzył Polsce dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego. Równie istotnym projektem był Baltic Pipe – gazociąg podmorski, który zmienił geopolityczną logikę dostaw, przesuwając ich oś z kierunku wschodniego na północny i zapewniając dostęp do stabilnych i przede wszystkim polskich źródeł gazu na Szelfie Norweskim.

Trzecią składową koncepcji „Bramy Północnej” jest powstający w Zatoce Gdańskiej pływający terminal LNG. Projekt obejmuje nie tylko część morską, lecz także ponad 250 kilometrów gazociągów lądowych. Budując nową infrastrukturę, szeroko korzystamy z doświadczeń krajowych firm - w części offshore zawarliśmy z nimi aż 97 proc. umów o łącznej wartości 1,8 mld zł. Polskie know-how i myśl inżynieryjna towarzyszą tej strategicznej inwestycji na każdym etapie realizacji.

Polska ma ambicje stać się regionalnym hubem gazowym, co wymaga dalszych inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju GAZ- SYSTEM na lata 2026–2035 zakłada wzrost zapotrzebowania na usługę przesyłową do poziomu około 26–29 mld m³ w perspektywie 2031 roku. Prognozy wskazują również na rosnące zapotrzebowanie na gaz w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Gaz ziemny pozostaje paliwem przejściowym, ale pełni kluczową rolę w zapewnieniu stabilności systemu energetycznego przy rosnącym udziale OZE. Moce gazowe będą wykorzystywane rzadziej, jednak muszą być zawsze gotowe do pracy w momentach tzw. „dunkelflaute”, czyli dłuższych okresów jednoczesnego braku wiatru i niskiego nasłonecznienia.

Aby system przesyłowy mógł funkcjonować w trybie szczytowym, konieczna jest jego dalsza rozbudowa i modernizacja. W latach 2026–2028 planujemy przeznaczyć około 6 mld zł na realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych. To blisko 800 zadań o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i niezawodności krajowej sieci przesyłowej.

Ostatnie lata jednoznacznie pokazały, że bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze idą ze sobą w parze. Budowa infrastruktury krytycznej musi uwzględniać odporność łańcuchów dostaw, rozwój krajowych kompetencji oraz zdolność szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Jeśli local content ma stać się realnym narzędziem polityki gospodarczej, potrzebne są konkretne działania – przede wszystkim stabilność regulacyjna i długoterminowe planowanie inwestycji.

Operatorzy infrastruktury, tacy jak Gaz-System, planują inwestycje w wieloletnim horyzoncie, prowadząc stały dialog z rynkiem projektowym i wykonawczym. Transparentna prezentacja planów inwestycyjnych i zakupowych pozwala wykonawcom realnie przygotować się do realizacji zadań. Proces zakupowy oparty na jasnych i wspólnie wypracowanych zasadach sprzyja współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i wzmacnia krajowy potencjał przemysłowy oraz sektor usług.