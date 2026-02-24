Realizacja planowanych dużych inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej, a także wszystkich elementów projektu Port Polska, to ogromna szansa dla firm działających na polskim rynku. Są to inwestycje strategiczne z punktu widzenia polskiej gospodarki, są to jednocześnie projekty podwójnego zastosowania. Nie możemy w niekontrolowany sposób transferować zarówno wiedzy, danych, a także środków podatników polskich i unijnych. Wszyscy zrozumieliśmy co oznacza organicznie w przetargach dostępu dla podmiotów spoza Unii Europejskiej.

Dbanie o local content to nie jest ograniczenie konkurencji, ale gwarancja sprawnej realizacji inwestycji i rozwój sektora. To także sygnał dla młodych ludzi, że warto się uczyć i pracować w branży budowlanej. W ostatnich 30 latach polscy inżynierowie i polskie firmy pokazały, że potrafimy zmieniać Polskę i dzisiaj możemy być przykładem dla innych, jak realizować ambitne i wymagające projekty w krótkim czasie. Branża budowlana postuluje, by w projektach związanych z realizacją rządowych inwestycji strategicznych oraz rozwoju krajowego wykonawstwa, przemysłu i usług intelektualnych zabezpieczony został wkład krajowych podmiotów budowlanych.

Z zadowoleniem obserwujemy prace, które odbywają się pod egidą Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie definicji Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych. Cieszę się, że podjęty został dialog mający na celu wypracowanie tej definicji także z firmami budowalnymi, które od lat budują swój potencjał w Polsce i są odpowiedzialne za powstanie najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Konieczne jest zdefiniowanie kryteriów pozacenowych stawianych podmiotom w procedurze przetargowej, tak by preferować krajowe podmioty, które mają potencjał na rynku krajowym, płacą tutaj podatki, inwestują w rozwój tutejszej gospodarki i edukacji, są partnerami samorządów oraz lokalnych społeczności. Umowy z wykonawcami powinny także gwarantować równowagę w ponoszeniu ryzyk przez obie strony. Należy się również zastanowić nad oddzieleniem części technologicznej i budowlanej w przetargach. Tak rozumiany local content jest wartością dodaną w realizacji projektów ale i wartością dodaną dla gospodarki. Wspiera odporność i buduje także nasz potencjał technologiczny oraz konkurencyjność.

Komponent krajowy to element polityki zakupowej państwa. Powinien zostać zaimplementowany we wszystkich postępowaniach, tak by nie był on przypisany do projektów realizowanych wyłącznie przez jedno ministerstwo. Local content nie może stać się elementem fakultatywnym wyboru oferenta, gdzie w dalszym ciągu większościową wagę będzie miało kryterium cenowe. Co więcej komponent krajowy należy podawać weryfikacji oraz audytom, tak by firmy uczestniczące w projektach wykazywały się rzeczywistymi zasobami krajowymi. Potrzebne są jasne reguły i mechanizmy egzekwowania i mierzenia efektów. Wysoki udział komponentów i usług krajowych przekłada się na wzrost produkcji, rozwój kompetencji technicznych, zatrudnienie i potencjał rodzimych firm. Dodam, że komponent krajowy jest szansą na rozwój krajowych podmiotów, które podobnie jak Strabag posiadają wieloletnią ugruntowaną pozycję na rynku budowalnym w Polsce, zatrudniają polskie kadry, płacą tu podatki oraz posiadają potencjał wykonawczy. Oczywiście, firmy stające do przetargu muszą sprostać wymaganiom certyfikacyjnym oraz technicznym, ale także konieczne jest wsparcie dla mniejszych podmiotów, aby mogły realnie uczestniczyć w dużych projektach, realizując zadania samodzielnie lub w konsorcjach.

Obecnie podejmowane kluczowe decyzje będą miały wpływ na kształt realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym związanych z transformacją energetyczną na najbliższe dekady.