Polska Spółka Gazownictwa – jako operator systemu dystrybucyjnego gazu (OSD), którego zadaniem jest stabilna i bezpieczna dystrybucja paliwa gazowego do ponad 7 mln odbiorców – jest dobrym przykładem polskiej firmy, rozumiejącej jak ważne jest, żeby jak najwięcej z naszych zamówień zostawało w Polsce i napędzało naszą gospodarkę.

Realizujemy rozbudowany plan inwestycyjny – ponad 3 mld zł rocznie. Inwestujemy w bezpieczeństwo dostaw i przepustowość sieci oraz przyłączanie nowych odbiorców. Jako OSD skupiamy się na rozwoju i modernizacji przede wszystkim infrastruktury, ale także cyfryzacji procesów i telemetryzacji odbiorców. Nasza sieć dystrybucyjna liczy ponad 215 tys. km gazociągów, dlatego struktura zadań inwestycyjnych jest mocno rozproszona.

Jesteśmy stabilnym, przewidywalnym partnerem dla wykonawców i kooperujących firm. Zdynamizowaliśmy dialog z naszymi partnerami. Podczas spotkań w regionach informujemy o naszych zamierzeniach inwestycyjnych, aby polscy przedsiębiorcy mogli planować rozwój w wieloletniej perspektywie – inwestować w kapitał ludzki i sprzęt. Współpracujemy z dużymi spółkami publicznymi, MŚP, ale także firmami rodzinnymi, które rosną razem z nami.

Jesteśmy spółką z Grupy Kapitałowej Orlen, dlatego oferując wdrażając nowoczesną platformę zakupową zadbaliśmy także o organizację szkoleń dla ponad 400 kooperantów tak, by stała się ona efektywnym narzędziem ułatwiającym współpracę z PSG, a nie niepotrzebną barierą.

Local content, czyli komponent krajowy, jest również niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego, w tym bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że ponad 96 proc. wykonawców realizujących inwestycje na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa ma udział polskiego kapitału, a ponad 90 proc. - udział wyłączny. Inwestycje Polskiej Spółki Gazownictwa wpływają na rozwój krajowego rynku wykonawców, rozwój ich kompetencji oraz budowanie krajowych łańcuchów dostaw, które są istotnym elementem odporności i bezpieczeństwa naszego kraju.

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie gospodarczym Polski i komponencie krajowym, wypada wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie. Przyszłością rynku gazu są gazy odnawialne, w tym szczególnie biometan. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa od dawna wskazuje, że biometan zatłaczany do naszej sieci gazowej, to już nie tylko kwestia realizacji celów klimatycznych i walki z globalnym ociepleniem. Polska ma olbrzymi potencjał zagospodarowywania pozostałości z rolnictwa, przemysłu, branży spożywczej, oczyszczalni ścieków i gospodarki odpadami. Wśród państw Unii Europejskiej dysponujemy piątym co do wielkości zasobem substratu do wytwarzania zielonego gazu - polskiego substratu. Wg szacunków obecny potencjał produkcji biometanu w Polsce to nawet 4 mld m3 rocznie, które mogą być zatłoczone do naszej sieci gazowej. Każdy metr sześcienny biometanu produkowanego z lokalnego substratu uniezależnia nas od gazu z importu i zwiększa bezpieczeństwo nas wszystkich.