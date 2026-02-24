Włączenie kryterium krajowych podmiotów do polityki zakupowej i inwestycyjnej państwa to nie tylko wsparcie krajowego przemysłu, lecz element budowania odporności gospodarczej i stabilności realizacji kluczowych inwestycji. To korzyść dla firm, ale też realna „polisa bezpieczeństwa” dla państwa w warunkach globalnych zawirowań.

Z perspektywy wykonawców kluczowa jest jasna definicja krajowych podmiotów oparta na realnym wkładzie w gospodarkę – liczy się to, gdzie firma płaci podatki, gdzie powstaje technologia, gdzie rozwijane są kompetencje i gdzie pozostaje wartość dodana. Budimex to jedna z największych polskich firm budowalnych z blisko 60 letnią historią, notowana na GPW od 1995 roku. Dziś zatrudniamy blisko 8 tysięcy osób, w zdecydowanej większości w Polsce, inwestujemy w krajowy park maszynowy, rozwój kadr i współpracę z uczelniami.

W ostatniej dekadzie odprowadziliśmy miliardy złotych podatków, które realnie wspierają budżet państwa i rozwój regionów. Dla nas udział podmiotu krajowego to nie hasło, lecz codzienna praktyka – reinwestowanie kapitału i kompetencji w Polsce.

Budowanie silnych kompetencji na rynku krajowym ma również wymiar strategiczny w kontekście ekspansji zagranicznej. To właśnie realizując złożone inwestycje w Polsce przedsiębiorstwa zdobywają doświadczenie, które pozwala im eksportować swoje usługi na rynki ościenne i szerzej – europejskie. Budimex realizuje dziś kontrakty w pięciu krajach poza Polską, rozwijając swoją obecność międzynarodową w oparciu o kompetencje zbudowane w ojczyźnie.

Wierzymy, że dalsze wzmacnianie podmiotów realnie zakorzenionych w polskiej gospodarce przełoży się na jeszcze większą zdolność do eksportu usług i aktywnego udziału w odbudowie Ukrainy. Kompetencje zdobywane na rynku krajowym, przy jednoczesnym odprowadzaniu podatków w Polsce, mogą stać się fundamentem silniejszej pozycji polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Tak rozumiany udział podmiotów krajowych nie jest deklaracją protekcjonizmu, lecz narzędziem świadomego wzmacniania konkurencyjności kraju i bezpieczeństwa jego strategicznych inwestycji – dziś w Polsce, a w przyszłości również poza jej granicami.