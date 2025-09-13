Zresztą w komisji kodyfikacyjnej nie zasiada przedstawiciel prezydenta, więc jak możemy oczekiwać, że prezydent na końcu drogi legislacyjnej takie ustawy podpisze? W tej chwili jest tylko hejt. Upadła dyskusja prawnicza. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie obwiniam jednej strony. W tej chwili nikt już z nikim nie rozmawia i tego się boję, że to zejdzie już na sam dół, bo tak naprawdę o wymiarze sprawiedliwości stanowią te sądy na samym dole, czyli te rejonowe, z którymi najczęściej mają kontakt obywatele.

Nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma szansę coś zdziałać, żeby ten beznadziejny stan naprawić albo choćby trochę poprawić?

Nie wiem. Jest tylko jednym ministrem, jedną osobą. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli będzie jakiś miał pomysł, musi to przejść przez Radę Ministrów, musi uzyskać większość w Sejmie i pojawia się prezydent. Cały czas twierdzę, że jeżeli nie będziemy konsultować z panem prezydentem tych rozwiązań, nic z tego finalnie nie będzie. Rozumiem, że ktoś może nie głosował na niego, ktoś może się obrażać, ale on został wybrany prezydentem w wyborach. Zagłosowała na niego większość Polaków. Jeżeli będziemy mówić, że nie ma sensu konsultować niczego z prezydentem, bo i tak nam nie podpisze, to na pewno żadna reforma się nie uda. Prezydent jest elementem postępowania ustawodawczego i musi być uwzględniony w tych pracach i dlatego uważam, że przedstawiciel prezydenta powinien zasiadać w komisjach kodyfikacyjnych powołanych przez MS.

Nie da się obejść czy zmienić ustawy, a już tym bardziej konstytucji, rozporządzeniami czy działaniem faktycznym. Tak jak to część środowiska sędziowskiego chciała – wyrzucaniem na bruk Krajowej Rady Sądownictwa, bo takie pomysły się też pojawiły. Główny zarzut dotyczył mnie, tego, że nie wyrzuciłem poprzednich rzeczników z biura w KRS. Ja mam trochę inne podejście do prawa, do stosowania prawa i do sprawowania swojej funkcji. To nie znaczy oczywiście, że nie da się tego zrobić. Można iść, wyrzucić, ale to oznacza, że wtedy łamiemy prawo. A my musimy konflikty i te problemy prawne rozstrzygnąć, rozwiązać na drodze prawnej. A żeby to się stało, muszą politycy przede wszystkim usiąść i porozmawiać. Ja wiem, że na wzajemnym antagonizowaniu się można łatwo zdobyć kapitał polityczny. Ale to nie służy dobrze Polsce i polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. I trudno mi się z tym zgodzić.

Panie sędzio, a dlaczego w ogóle zdecydował się pan objąć funkcję rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych?

Po pierwsze uważam, że jestem dobrą osobą na to stanowisko, mam odpowiednie kwalifikacje wynikające z doświadczenia, zarówno zawodowego jak i naukowego. Nie chciałem być jednym z tych, którzy tylko narzekają na to, co się dzieje w sądownictwie. Po drugie uznałem, że mogę zrobić coś ważnego dla sądownictwa polskiego.