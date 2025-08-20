Aktualizacja: 20.08.2025 22:05 Publikacja: 20.08.2025 13:37
Warszawa, 21.03.2025. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka podczas briefingu prasowego
Foto: Leszek Szymański/PAP
Ponieważ pomimo mojego zaproszenia nie pojawił się w siedzibie Rady osobiście. A na to, że takie zaproszenie było, mam pisemne dowody. Przez telefon powiedział też raz sekretariatowi, że nie ma czasu. A ja chciałam z nim porozmawiać o tym, jak sobie wyobraża współpracę w sytuacji, gdy odwołanie sędziego Piotra Schaba jest poza kompetencjami ministra sprawiedliwości. Dla mnie to bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ na końcu tej drogi jest sąd dyscyplinarny II instancji, który zapewne będzie musiał się wypowiedzieć co do tego, kto tym rzecznikiem dyscyplinarnym jest.
Natomiast pan sędzia Ulman nigdy nie przyszedł, nie pojawił się, nie chciał ze mną rozmawiać. Gdy zajdzie taka potrzeba, ujawnię całą naszą korespondencję. Warto dodać, że sędzia Ulman napisał, że nie będzie pracować w siedzibie Rady.
Przede wszystkim chciałabym z nim porozmawiać, bo ja ani nie gryzę, ani nie zabijam wzrokiem. Natomiast co do akt, to nie jestem dysponentem akt postępowań dyscyplinarnych. Posiedzenie KRS jest 26 sierpnia i w tej kwestii ostatecznie to Rada mogłaby zdecydować. A tak naprawdę ostateczną decyzję co do tego, czy on jest skutecznie powołanym rzecznikiem, czy nie, musiałaby podjąć pewnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. To jest poważny problem prawny, bo jeżeli minister sprawiedliwości domniemał sobie kompetencje, to teoretycznie możemy mówić o tym, że akt odwołania rzecznika Schaba jest aktem nieistniejącym. Nie może być dwóch rzeczników.
Niemniej jednak nie chcę na ten temat rozmawiać z dziennikarzami, tylko z sędzią Ulmanem. Dla mnie normalne jest, że jeśli ktoś dostaje akt powołania, to przychodzi do miejsca pracy. A on po prostu nie przyszedł.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by pan Ulman po prostu udał się do Sądu Najwyższego, wziął akta z czytelni na najbliższą sprawę dyscyplinarną i obsadził ją. Wtedy zobaczylibyśmy, czy po pierwsze zostanie dopuszczony do udziału, czy nie, co dałoby jakąś odpowiedź. Może byłoby to asumptem do wydania jakiejś uchwały przez tę izbę. Bo przypomnę, że ostatnio SN dopuścił do udziału w sprawie w charakterze rzecznika dyscyplinarnego sędziego Lasotę, pomimo jego odwołania. I co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Ja się nie powinnam w ogóle zastanawiać nad takimi kwestiami, kto jest rzecznikiem dyscyplinarnym, a kto nim nie jest, ale do takiej sytuacji doprowadził minister sprawiedliwości.
Nawet zakładając, że rzecznik Ulman jest prawidłowo powołany, to nie jest dopuszczalne, aby za pośrednictwem jakichś upoważnionych przez siebie osób odbierał akta. Ustawa mówi wyraźnie, że administracja tymi aktami znajduje się w siedzibie KRS. Według relacji, którą otrzymałam od ochrony, wszystko wskazuje na próbę włamania poprzez próbę wyłudzenia podstępem kart. Jednak by to zweryfikować, trzeba będzie obejrzeć nagrania z monitoringu i dopiero po ich analizie zdecyduję, czy składać jakieś zawiadomienie do prokuratury.
Jeszcze nie, ponieważ sprawa jest świeża. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby jacyś pracownicy ministerstwa grasowali po siedzibie KRS, bo nie jesteśmy organem podległym MS.
