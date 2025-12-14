Aktualizacja: 14.12.2025 16:32 Publikacja: 14.12.2025 15:16
Akt założenia Związku Pruskiego z 14 marca 1440 roku, należący do zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku
Foto: PAP/Adam Warżawa
2 września 1944 r. archiwum zostało spalone, straty szacowane były na ponad 90 proc. zasobu. Nie był to pożar przypadkowy. Zachowało się to, co zostało wywiezione jeszcze przed powstaniem warszawskim do Fortu Sokolnickiego, a potem na Jasną Górę. Warto jednak zaznaczyć, że to, co dzisiaj się znajduje w AGAD to także pozostałości innych archiwów centralnych, w tym Archiwum Akt Dawnych, które gromadziło akta z XIX wieku. Ono też straciło przeszło 70 proc. zasobu. Z kolei Archiwum Oświecenia Publicznego spłonęło jeszcze we wrześniu 1939 r. i Archiwum Skarbowe niemal całkowicie zniszczone w czasie powstania warszawskiego. Zachowała się jedynie skrzynka cymeliów.
Archiwum Główne obejmowało około 10 km akt, po wojnie pozostało mniej niż kilometr. Przy czym po wojnie rewindykowano większość akt wywiezionych w czasie wojny do Niemiec i Austrii, więc faktycznie zachowana część przedwojennego zasobu może sięgać do 20 proc.
To były dokumenty, które ostatni wielki mistrz Albrecht Hohenzollern przekazał do archiwum koronnego krakowskiego na mocy traktatu pokojowego z 1525 r. – Zakon został wówczas zsekularyzowany i stał się państwem świeckim. Do archiwum na Wawelu zostały przekazane wszystkie dokumenty dotyczące własności zakonnych, nadania królewskie, przywileje cesarskie, przywileje papieskie, traktaty pokojowe. Nowe państwo stawało się lennem Korony.
W XVIII wieku. W 1808 r. trafiły do Archiwum Ogólnego Krajowego, czyli pierwszego publicznego archiwum zbierającego dokumenty centralnych władz średniowiecznej Polski i Rzeczypospolitej. AGAD wywodzi się właśnie od tego archiwum, które kilkakrotnie zmieniało nazwę, ale też zasilane było różnymi dokumentami m.in. księgami grodzkimi, ziemskimi Trybunału Koronnego. W naszych zasobach są najważniejsze dokumenty państwowe, w tym Metryka Koronna, rejestrująca wszystkie akta z kancelarii królów Polski.
Robert Kostro
Z punktu widzenia międzynarodowego prawa archiwalnego III Rzesza nie miała żadnych praw do tych traktatów. Bo państwo krzyżackie zostało zlikwidowane– nie istniała w sensie prawnym ciągłość pomiędzy państwem krzyżackim, a niemieckim. To zainteresowanie wynikało z logiki niemieckiego nacjonalizmu– nazistowskie Niemcy odwoływały się do tradycji krzyżackiej, idei ekspansywnego zakonu rycerskiego. Z dokumentów Ericha Weisego, szefa archiwów warszawskich, mianowanego przez władze niemieckie wynika, że ich zabranie było pewnego rodzaju odwetem na Polsce za upokorzenie Zakonu Krzyżackiego. Zatem stał za tym pewien plan ideologiczny.
Niemcy na czele poszczególnych archiwów pozostawili Polaków. W miejsce dyrektora Adama Stebelskiego powołali na to stanowisko dr. Antoniego Rybarskiego. Ten próbował opóźnić działania podejmowane przez władze okupacyjne, m.in. nakazał ich sfotografowanie. Nie miał wyjścia, gdy otrzymał polecenie wydania tych dokumentów, ale nawet wówczas do szuflad, w których te dokumenty były przechowywane, włożył zastawniki – uznał że one zostały wypożyczone, a nie odebrane AGAD-owi.
Warto zaznaczyć, że Stebelski pozostał w archiwum i zarówno on, jak i wielu innych pracowników archiwum, byli zaangażowani w działalność konspiracyjną. Stebelski w pewnym momencie trafił na Pawiak, skąd został wyciągnięty, ale np. jego poprzednik – profesor Józef Siemiński po aresztowaniu przez Niemców zginął w Auschwitz.
Tak, ponieważ było to niezgodne z prawem międzynarodowym. Rybarski dostał polecenie służbowe od niemieckiego zwierzchnika. Władza okupacyjna nie powinna przemieszczać archiwaliów należących do terenów administrowanych. Ja bym nie obciążał Rybarskiego. Trudno od każdego oczekiwać „gestu Rejtana”.
Czytaj więcej
Rząd Niemiec zwróci Polsce wyjątkową kolekcję dokumentów polsko-krzyżackich zrabowanych w czasie...
Niewątpliwie kluczową postacią był Adam Stebelski. To on już po wojnie został wysłany z misją poszukiwawczą do brytyjskiej strefy okupacyjnej. Dostał nawet stopień majora Wojska Polskiego.
Stebelski uważał, że powinniśmy przejąć nie tylko 74 dokumenty, które zostały zabrane z AGAD, ale całe archiwum Zakonu Krzyżackiego i wiele innych związanych z Prusami Wschodnimi. Zgodnie z zasadą pertynencji, archiwalia powinny być związane z terenem, którego dotyczą, a ponieważ Polska przejmowała część dawnych Prus Wschodnich, to takie dokumenty powinny zostać przeniesione do polskiego zasobu archiwalnego. Faktycznie, w tym samym czasie analogiczne roszczenia zgłosili Rosjanie, ze względu na to, że anektowali Królewiec.
Z relacji Stebelskiego wynika, że początkowo Brytyjczycy chcieli wydać archiwa królewieckie Polsce, opierając się nie tylko na wspomnianej zasadzie pertynencji, ale też brali pod uwagę tzw. restytucję zastępczą. To praktyka restytucyjna zakładająca zwrot materiałów o podobnym charakterze w zamian za te, które z jakichś powodów nie można zwrócić, bo np. zostały zniszczone albo rozkradzione. Stebelski uważał, że byłaby to forma jakiejś rekompensaty za poniesione straty archiwalne.
Oprócz roszczeń sowieckich pojawił się w tym czasie inny fakt, który wstrzymał brytyjskie decyzje. W 1949 r., gdy Polska formalnie wystąpiła o zwrot, zaczęły się toczyć prace nad konstytucją przyszłej Republiki Federalnej Niemiec i jesienią to państwo zostało powołane. Dlatego Brytyjczycy mieli coraz mniejszą motywację, żeby podejmować takie decyzje.
Do jego zawarcia nie doszło. Po 1949 r. były jeszcze ustalenia dotyczące restytucji z Austrii. Wróciły do nas dokumenty austro-węgierskie dotyczące Galicji. Udało się również odzyskać wiele cennych dokumentów z NRD, w tym z Archiwum Koronnego.
Czytaj więcej
Dokumenty dotyczące drugiego pokoju toruńskiego i traktatu krakowskiego, portrety głównych bohate...
Skierowanie tych archiwów do fundacji skutkowało tym, że władze niemieckie jakby umywały ręce, twierdząc, że ich właścicielem jest prywatna instytucja, która prowadzi własną politykę. To było oczywiście wymówką. Pojawił się też argument, że w zasadzie te dokumenty są „naszą własnością”.
Na to nałożył się problem w związku z relacjami polsko-niemieckimi. Do 1970 r. praktycznie one nie istniały. Ponowne działania podejmowano dopiero po podpisaniu układu między PRL a RFN z grudnia 1970 r. Do sprawy wrócono w 1972 r., znamy korespondencję prowadzoną z szefem archiwum państwowego Leonem Chajnem a ówczesnym wiceministrem MSZ Józefem Czyrkiem. Temat wrócił także na początku lat 80. XX wieku, gdy prowadzona była korespondencja na ten temat ze stroną niemiecką.
Temat wracał. Ostatecznie wnioski restytucyjne zostały złożone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 r. i powtórzone rok później.
Robert Kostro
Jest to korespondencja z różnych lat, w tym notatki służbowe ze spotkań. Nie ma wątpliwości, że ta sprawa była traktowana jako bardzo delikatna zarówno przez władze AGAD, jak i władze polityczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chciało nagłośniać tego tematu, być może, aby strona niemiecka nie znała naszej taktyki negocjacyjnej.
Na początku zaznaczę, że jeśli te zbiory są zinwentaryzowane, to nie ma problemu z dostępem do archiwaliów niemieckich, więc, na szczęście, nie ma tu takich trudności we współpracy, jak w przypadku archiwaliów, które znalazły się w Rosji. Niektóre zespoły akt dotyczących Ziem Zachodnich i Północnych, były przekazywane Polsce, na przykład archiwum książąt pomorskich, które w latach 60. XX w. władze NRD przekazały do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wydaje się, że doktrynerskie stosowanie zasady pertynencji byłoby trudne do przeprowadzenia, a też stawiałoby nas w trudnej sytuacji, bo wiele archiwaliów i muzealiów z terenów wschodnich – Ukrainy, Białorusi, Litwy– mamy w Polsce. Ja uważam, że najważniejsze jest to, co było ewidentną polską własnością przed II wojną światową, w innych sprawach każdorazowo trzeba przyjrzeć się sytuacji prawnej i okolicznościom historycznym.
Robert Kostro
Historyk, muzealnik i publicysta. W latach 80. XX w. uczestnik opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. Współtworzył i był pierwszym dyrektorem Muzeum Historii Polski (2006-2024). Jest przewodniczącym Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, stowarzyszenia Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa oraz członkiem m.in. Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa.
Foto: AGAD
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Barykada współczesnych obrońców Borodzianki stała obok parku, w którym spoczęli polscy legioniści polegli w 1920...
Ponad 120 osób m.in. działaczy opozycji demokratycznej z PRL i historyków, wystosowało list do niemieckich i aus...
Ukraińcy nie poddadzą się Moskwie. Zbudowali w sobie odporność na wojnę, nauczyli z nią żyć. Przeciw wrogowi spa...
Ukradziony w czasie II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy pierścień króla Zygmunta I Starego jest w nie...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Naprawiliśmy relacje z sąsiadami, co pozwoliło wreszcie nie tylko wrócić do dialogu, ale przejść w nim do ofensy...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas