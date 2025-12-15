W ostrych słowach do sprawy odniósł się także kontroler ruchu lotniczego. – To oburzające jak wiele niezidentyfikowanych statków powietrznych znajduje się w naszej przestrzeni powietrznej – podkreślił. Niepokoju nie kryje także rzecznik linii JetBlue, Derek Dombrowski. – Zgłosiliśmy ten incydent władzom federalnym i będziemy uczestniczyć w każdym dochodzeniu – zaznaczył w niedzielnym oświadczeniu. Dodał także, że załoga przygotowana była, by odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysowej. – Nasi członkowie załogi są szkoleni w zakresie właściwych procedur w różnych sytuacjach lotniczych i doceniamy ich za szybkie zgłoszenie tego zdarzenia kierownictwu – podkreślił.

Agencja Associated Press poprosiła Pentagon, by odniósł się do sprawy. Odesłano ją jednak bezpośrednio do Sił Powietrznych USA, które nie przedstawiły swojego stanowiska w sprawie.

Presja USA na władze Wenezueli rośnie

Pod koniec listopada agencja Reutera – powołując się na czterech przedstawicieli USA – poinformowała, że Stany Zjednoczone są gotowe do rozpoczęcia kolejnej fazy operacji związanych z Wenezuelą. Był to już kolejny sygnał świadczący o tym, że administracja Donalda Trumpa nasila presję na rząd Nicolása Maduro. Wcześniej także nie brakowało doniesień o możliwej eskalacji napięcia na linii Waszyngton–Caracas. Stany Zjednoczone skierowały w rejon Karaibów znaczne siły. 16 listopada wraz ze swą grupą zadaniową z basenu Morza Śródziemnego dopłynął tam USS Gerald R. Ford, największy amerykański lotniskowiec, dołączając tym samym do co najmniej siedmiu okrętów w tym rejonie.

Siły USA na Morzu Karaibskim (przed skierowaniem w ten rejon grupy uderzeniowej lotniskowca USS Gerald Ford) Foto: PAP

Od 2 września Amerykanie, którzy skierowali w rejon Morza Karaibskiego najpierw osiem okrętów (w tym okręty desantowe), a potem również grupę uderzeniową lotniskowca USS Gerald Ford (obecnie na pokładach okrętów znajdujących się w tym rejonie znajduje się łącznie 15 tys. żołnierzy USA), przeprowadzają regularne ataki na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków. W co najmniej 20 takich atakach zginęło co najmniej 87 osób. USA przebazowały również 10 myśliwców F-35 na Portoryko, by wsparły one działania podejmowane przeciwko kartelom.