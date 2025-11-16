USS Gerald R. Ford przybył na Morze Karaibskie. Co lub kto jest celem operacji „Południowa włócznia”?

Przybycie lotniskowca USS Gerald R. Ford i innych okrętów wojennych, ogłoszone przez Marynarkę Wojenną USA, stanowi przełomowy moment w operacji Południowa włócznia, którą administracja uparcie nazywa operacją antynarkotykową, ale – jak pisze AP – „postrzega ją jako formę eskalacji nacisku na prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro”.

Reklama Reklama

Agencja przypomina, że od początku września na Karaibach i wschodnim Oceanie Spokojnym w 20 atakach USA na małe łodzie, które zdaniem Pentagonu przewoziły narkotyki, zginęło co najmniej 80 osób.

Przemyt kokainy na świecie Foto: Infografika PAP

Przybycie lotniskowca USS Gerald R. Ford wzmacnia operację „Południowa włócznia”, która obecnie obejmuje prawie tuzin okrętów marynarki wojennej oraz około 12 tys. marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Marynarka Wojenna poinformowała, że grupa uderzeniowa lotniskowca, w skład której wchodzą eskadry myśliwców i niszczycieli rakietowych, w niedzielny poranek przepłynęła przez Przejście Anegada w pobliżu Wysp Dziewiczych, terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.