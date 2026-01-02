Aktualizacja: 02.01.2026 12:08 Publikacja: 02.01.2026 11:16
Władimir Putin
Foto: Sputnik/Mikhail Metzel
Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ostrzega przed przygotowaniami Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia prowokacji, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o akt przemocy z użyciem zachodniego uzbrojenia – podaje SPRAVDI – Stratcom Centre, ukraińska organizacja zajmująca się komunikacją strategiczną i zwalczaniem dezinformacji.
Czytaj więcej
Rosyjskie władze zarzuciły Siłom Zbrojnym Ukrainy zabicie 24 osób, w tym dziecka, w ataku dronów...
29 grudnia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Kijów przeprowadził atak dronów na państwową rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił te oskarżenia, zaznaczając, że Moskwa kłamie i przygotowuje grunt pod atak na budynki rządowe w Kijowie.
Teraz SPRAVDI – Stratcom Centre donosi – powołując się na dane Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) – że po informacji o ataku na rezydencję Putina rosyjskie służby specjalne zintensyfikowały działania dezinformacyjne, których celem jest przygotowanie zarówno rosyjskiej opinii publicznej, jak i odbiorców międzynarodowych na dalszą eskalację sytuacji. Według organizacji kampania dezinformacyjna wkrótce może przerodzić się w realne działania zbrojne. „Z dużym prawdopodobieństwem nastąpi przejście od manipulacji informacyjnych do rzeczywistej prowokacji zbrojnej z ofiarami w ludziach” – podaje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, cytowana przez SPRAVDI.
HUR ostrzega, że potencjalny atak może nastąpić w szczególnie wrażliwym okresie. „W przeddzień lub w trakcie obchodów Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego” – czytamy. Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzone jest przez cerkwie wschodnie, głównie prawosławne i staroobrzędowe, 13 dni później niż przez katolików, co oznacza, że Wigilia przypada na 6 stycznia, a Boże Narodzenie na 7 stycznia.
Jako możliwe cele SPRAVDI wskazuje „obiekty kultury lub symbolicznie ważne budynki”, zlokalizowane zarówno na terytorium Rosji, jak i na tymczasowo okupowanych obszarach Ukrainy.
Czytaj więcej
„Witamy ponownie! Cieszę się, że pan żyje, to bardzo miłe” – tymi słowy Kyryło Budanow, szef wywi...
Kluczowym elementem planowanej prowokacji ma być sfabrykowanie dowodów mających świadczyć o rzekomym udziale Ukrainy w atakach. W tym celu – jak podano– rosyjskie służby planują wykorzystać „fragmenty zachodnich dronów, które zostaną dostarczone z linii frontu”. Rosjanie mieliby w ten sposób stworzyć pozory użycia zachodniego uzbrojenia przez stronę ukraińską.
SPRAVDI – Stratcom Centre podkreśla, że Władimir Putin wielokrotnie stosował już podobne metody. „Reżim Putina nieraz wykorzystywał podobne taktyki wewnątrz Rosji i obecnie przenosi je na poziom międzynarodowy” – wskazują analitycy centrum.
W związku z zagrożeniem autorzy komunikatu zaapelowali o szczególną ostrożność w odbiorze oficjalnych przekazów płynących z Moskwy. „Należy kwestionować wszystkie oświadczenia Kremla i dokładnie sprawdzać źródła informacji, aby nie stać się narzędziem rosyjskiej propagandy” – wskazano.
Działania, o których pisze SPRAVDI – Stratcom Centre należą do prowokacji typu „false flag” (ang. fałszywa flaga). To tajne operacje mające na celu wywołanie wrażenia, że atak lub działanie terrorystyczne zostało przeprowadzone przez kogoś innego niż faktycznego sprawcę, aby zdyskredytować tę grupę – np. państwo, naród – i usprawiedliwić działania przeciwko nim, często w celach politycznych czy militarnych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Jeśli Iran będzie strzelał do pokojowo protestujących i brutalnie ich zabijał, jak ma w zwyczaju, USA przyjdą i...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
Rosyjskie władze zarzuciły Siłom Zbrojnym Ukrainy zabicie 24 osób, w tym dziecka, w ataku dronów na hotel i kawi...
„Witamy ponownie! Cieszę się, że pan żyje, to bardzo miłe” – tymi słowy Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
O poparcie dla działań prezydenta Donalda Trumpa w związku z wojną rosyjsko-ukraińską zapytano w najnowszym sond...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas