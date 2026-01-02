Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób rosyjskie służby specjalne przygotowują działania dezinformacyjne przeciwko Ukrainie?

Jakie zagrożenia wiążą się z planowaną przez Rosję operacją „false flag”?

Kiedy może nastąpić potencjalny atak, a które daty są uważane za szczególnie wrażliwe?

Jakie cele mogą zostać zaatakowane w ramach rosyjskiej prowokacji?

W jaki sposób Rosja planuje sfabrykować dowody przeciwko Ukrainie?

Dlaczego ważne jest dokładne sprawdzanie oficjalnych komunikatów z Rosji?

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ostrzega przed przygotowaniami Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia prowokacji, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o akt przemocy z użyciem zachodniego uzbrojenia – podaje SPRAVDI – Stratcom Centre, ukraińska organizacja zajmująca się komunikacją strategiczną i zwalczaniem dezinformacji.

HUR ostrzega przed możliwym atakiem Rosji i próbą obciążenia Ukrainy

29 grudnia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Kijów przeprowadził atak dronów na państwową rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił te oskarżenia, zaznaczając, że Moskwa kłamie i przygotowuje grunt pod atak na budynki rządowe w Kijowie.

Teraz SPRAVDI – Stratcom Centre donosi – powołując się na dane Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) – że po informacji o ataku na rezydencję Putina rosyjskie służby specjalne zintensyfikowały działania dezinformacyjne, których celem jest przygotowanie zarówno rosyjskiej opinii publicznej, jak i odbiorców międzynarodowych na dalszą eskalację sytuacji. Według organizacji kampania dezinformacyjna wkrótce może przerodzić się w realne działania zbrojne. „Z dużym prawdopodobieństwem nastąpi przejście od manipulacji informacyjnych do rzeczywistej prowokacji zbrojnej z ofiarami w ludziach” – podaje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, cytowana przez SPRAVDI.