Rosja planuje atak, o który oskarży Ukrainę? Ostrzeżenia przed operacją Kremla

Rosja przygotowuje niebezpieczną prowokację typu „false flag”, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o przeprowadzenie ataków z użyciem zachodniego uzbrojenia – podaje SPRAVDI – Stratcom Centre, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu zagranicznego. „Planują sfabrykować dowody, wykorzystując fragmenty zachodnich dronów dostarczone z linii frontu” – czytamy.

Publikacja: 02.01.2026 11:16

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób rosyjskie służby specjalne przygotowują działania dezinformacyjne przeciwko Ukrainie?
  • Jakie zagrożenia wiążą się z planowaną przez Rosję operacją „false flag”?
  • Kiedy może nastąpić potencjalny atak, a które daty są uważane za szczególnie wrażliwe?
  • Jakie cele mogą zostać zaatakowane w ramach rosyjskiej prowokacji?
  • W jaki sposób Rosja planuje sfabrykować dowody przeciwko Ukrainie?
  • Dlaczego ważne jest dokładne sprawdzanie oficjalnych komunikatów z Rosji?

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ostrzega przed przygotowaniami Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia prowokacji, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o akt przemocy z użyciem zachodniego uzbrojenia – podaje SPRAVDI – Stratcom Centre, ukraińska organizacja zajmująca się komunikacją strategiczną i zwalczaniem dezinformacji. 

Uszkodzenia, które według rosyjskich władz okupacyjnych powstały w wyniku ataku ukraińskich dronów n
Konflikty zbrojne
Kilkadziesiąt zabitych w ataku dronów. Rosja oskarża Ukrainę

HUR ostrzega przed możliwym atakiem Rosji i próbą obciążenia Ukrainy

29 grudnia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że Kijów przeprowadził atak dronów na państwową rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił te oskarżenia, zaznaczając, że Moskwa kłamie i przygotowuje grunt pod atak na budynki rządowe w Kijowie.

Teraz SPRAVDI – Stratcom Centre donosi – powołując się na dane Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) – że po informacji o ataku na rezydencję Putina rosyjskie służby specjalne zintensyfikowały działania dezinformacyjne, których celem jest przygotowanie zarówno rosyjskiej opinii publicznej, jak i odbiorców międzynarodowych na dalszą eskalację sytuacji. Według organizacji kampania dezinformacyjna wkrótce może przerodzić się w realne działania zbrojne. „Z dużym prawdopodobieństwem nastąpi przejście od manipulacji informacyjnych do rzeczywistej prowokacji zbrojnej z ofiarami w ludziach” – podaje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, cytowana przez SPRAVDI.

HUR ostrzega, że potencjalny atak może nastąpić w szczególnie wrażliwym okresie. „W przeddzień lub w trakcie obchodów Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego” – czytamy. Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzone jest przez cerkwie wschodnie, głównie prawosławne i staroobrzędowe, 13 dni później niż przez katolików, co oznacza, że Wigilia przypada na 6 stycznia, a Boże Narodzenie na 7 stycznia.

Jako możliwe cele SPRAVDI wskazuje „obiekty kultury lub symbolicznie ważne budynki”, zlokalizowane zarówno na terytorium Rosji, jak i na tymczasowo okupowanych obszarach Ukrainy.

Denis Kapustin
Konflikty zbrojne
„Cieszę się, że pan żyje, to bardzo miłe”. Brawurowa akcja ukraińskiego wywiadu wojskowego

Rosja planuje oskarżyć Ukrainę o akt przemocy z użyciem zachodniego uzbrojenia? 

Kluczowym elementem planowanej prowokacji ma być sfabrykowanie dowodów mających świadczyć o rzekomym udziale Ukrainy w atakach. W tym celu – jak podano– rosyjskie służby planują wykorzystać „fragmenty zachodnich dronów, które zostaną dostarczone z linii frontu”. Rosjanie mieliby w ten sposób stworzyć pozory użycia zachodniego uzbrojenia przez stronę ukraińską.

SPRAVDI – Stratcom Centre podkreśla, że Władimir Putin wielokrotnie stosował już podobne metody. „Reżim Putina nieraz wykorzystywał podobne taktyki wewnątrz Rosji i obecnie przenosi je na poziom międzynarodowy” – wskazują analitycy centrum.

W związku z zagrożeniem autorzy komunikatu zaapelowali o szczególną ostrożność w odbiorze oficjalnych przekazów płynących z Moskwy. „Należy kwestionować wszystkie oświadczenia Kremla i dokładnie sprawdzać źródła informacji, aby nie stać się narzędziem rosyjskiej propagandy” – wskazano. 

Działania, o których pisze SPRAVDI – Stratcom Centre należą do prowokacji typu „false flag” (ang. fałszywa flaga). To tajne operacje mające na celu wywołanie wrażenia, że atak lub działanie terrorystyczne zostało przeprowadzone przez kogoś innego niż faktycznego sprawcę, aby zdyskredytować tę grupę – np. państwo, naród – i usprawiedliwić działania przeciwko nim, często w celach politycznych czy militarnych.

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin Wołodymyr Zełenski
