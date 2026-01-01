W minioną sobotę RDK przekazał wiadomość o śmierci dowódcy Denisa Kapustina, który miał zginąć w ataku drona na odcinku zaporoskim. Informację tę rozpowszechniły następnie ukraińskie media.

Reklama Reklama

Informację w mediach społecznościowych, w której ukraiński wywiad przyznaje się do sfingowania śmierci Kapustina, opatrzono tytułem „Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a pół miliona dol. otrzymane za jego likwidację wzmocni siły specjalne HUR”.

Jak wyjaśnił ukraiński wywiad wojskowy, zabójstwo Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, walczącego z Moskwą, zostało zlecone przez rosyjskie służby specjalne. Za głowę Kapustina wyznaczono nagrodę – pół miliona dol.

W komunikacie zaznaczono, że Denisa Kapustina za osobistego wroga uważa Władimir Putin.