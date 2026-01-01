Aktualizacja: 01.01.2026 15:57 Publikacja: 01.01.2026 15:52
Denis Kapustin
Foto: PAP/EPA/Sergey Kozlov
W minioną sobotę RDK przekazał wiadomość o śmierci dowódcy Denisa Kapustina, który miał zginąć w ataku drona na odcinku zaporoskim. Informację tę rozpowszechniły następnie ukraińskie media.
Informację w mediach społecznościowych, w której ukraiński wywiad przyznaje się do sfingowania śmierci Kapustina, opatrzono tytułem „Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a pół miliona dol. otrzymane za jego likwidację wzmocni siły specjalne HUR”.
Jak wyjaśnił ukraiński wywiad wojskowy, zabójstwo Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, walczącego z Moskwą, zostało zlecone przez rosyjskie służby specjalne. Za głowę Kapustina wyznaczono nagrodę – pół miliona dol.
W komunikacie zaznaczono, że Denisa Kapustina za osobistego wroga uważa Władimir Putin.
W wyniku trwającej ponad miesiąc skomplikowanej operacji specjalnej Głównego Zarządu Obrony Ukrainy ustalono krąg zleceniodawców zbrodni w rosyjskich służbach specjalnych. Kyryło Budanow poinformował, że powstał plan przechytrzenia Rosjan, a następnie we współpracy z Kapustinem zainscenizowano atak na niego.
Agenci ukraińskiego wywiadu zainkasowali również nagrodę wyznaczoną za zabójstwo Kapustina. – Nasza strona otrzymała odpowiednią kwotę, przeznaczoną przez rosyjskie służby specjalne na realizację tej zbrodni. Dowódca RDK przebywa obecnie na terytorium Ukrainy i przygotowuje się do dalszego wypełniania powierzonych mu zadań – poinformował dowódca Jednostki Specjalnej Timur, zaangażowanej w całą akcję.
– Panie Denisie, gratuluję panu powrotu do życia. To zawsze miłe. Cieszę się, że środki otrzymane na pana likwidację mogą zostać przeznaczone na wsparcie naszej walki. Życzę nam wszystkim i panu osobiście wielu sukcesów – powiedział poważnym tonem szef Głównego Zarządu Operacji Specjalnych Ministerstwa Obrony Ukrainy, kierując swoje słowa do Denisa Kapustina, na co ten potwierdził gotowość do kontynuowania zadań bojowych na stanowisku dowódcy jednostki.
– Moja czasowa nieobecność nie wpłynęła na jakość i powodzenie realizacji zadań bojowych. Jestem gotowy udać się w rejon realizacji i nadal dowodzić jednostką RDK – stwierdził dowódca RDK.
Dowodzony przez Denisa Kapustina Rosyjski Korpus Ochotniczy brał udział w ataku na obwód biełgorodzki Federacji Rosyjskiej.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
