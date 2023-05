Kapustin był określany jako "rosyjski neonazista mieszkający przez lata w Niemczech". W rozmowie cytowanej przez Sky News dowódca rosyjskich ochotników przyznaje się do prawicowych poglądów, ale - jak mówi - określanie go mianem "nazisty" jest dla niego "zniewagą".

- Mam swoje poglądy, to patriotyczne poglądy, to tradycjonalistyczne poglądy, to prawicowe poglądy - stwierdził.



- Nigdy nie zobaczycie mnie powiewającego flagą ze swastyką, nigdy nie zobaczycie mnie unoszącego dłoń w hitlerowskim salucie, dlaczego mnie tak nazywacie? - pytał.