Elon Musk urodził się w RPA i ponad dwie dekady temu uzyskał obywatelstwo amerykańskie, jak twierdzi zgodnie z prawem, co oznacza, że nie może zostać deportowany, chyba że okaże się, że uzyskał obywatelstwo w wyniku oszustwa lub podania nieprawdziwych informacji.

Miliarder ostro skrytykował plan Trumpa, który sam prezydent nazwał „wielką, piękną ustawą”, za zwiększenie federalnego długu Stanów Zjednoczonych o wiele bilionów dolarów, co wywołało kolejną serię wymiany zdań między miliarderem a amerykańskim prezydentem.

„Newsweek” wskazuje, że konflikt może przynieść szkody republikanom. Musk może przysporzyć Trumpowi politycznych problemów, siejąc podziały wśród konserwatywnych wyborców i wspierając kandydatów, którzy pokrzyżowaliby jego plany w wyborach uzupełniających w 2026 roku. Jednocześnie Musk ma lukratywne kontrakty z rządem, które Trump zagroził unieważnić.

DOGE Elona Muska zostanie wykorzystany przeciwko niemu?

– Być może będziemy musieli skierować DOGE na Elona – powiedział Trump dziennikarzom we wtorek rano, nawiązując do Departamentu Efektywności Rządowej, który Musk kierował w Białym Domu do maja i którego zadaniem było ograniczenie oszustw i marnotrawstwa w wydatkach federalnych.

Trump dodał, że „DOGE to potwór, który może wrócić i zjeść Elona”, wskazując na dotacje i kontrakty, które firmy Muska otrzymują od rządu federalnego.