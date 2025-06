Kontrowersyjny projekt ustawy wydatkowo-podatkowej Republikanów – ten sam, przez który Elon Musk postanowił opuścić administrację Trumpa, w której przewodził Departamentowi Efektywności Rządowej (DOGE) – uzyskał wstępną akceptację w Senacie USA. To jednak dopiero pierwszy krok w procesie legislacyjnym – przeszedł on bowiem na razie pierwsze głosowanie, które umożliwia rozpoczęcie nad nim debaty.

Senat USA będzie debatował nad ustawą budżetową Trumpa

Kontrolowany przez Republikanów Senat USA niewielką większością poparł w sobotę projekt ustawy wydatkowo-podatkowej Donalda Trumpa. Agencja Reutera zaznacza że głosowanie odbyło się podczas „maratonu naznaczonego politycznym dramatem, podziałami i długimi opóźnieniami” – Partia Demokratyczna próbowała bowiem spowolnić proces legislacyjny.

Za otwarciem debaty nad 940-stronicowym projektem było 51 senatorów, zaś przeciwko – 49. Dwóch Republikanów przyłączyło się do Demokratów, sprzeciwiając się ustawie, która ma sfinansować kluczowe priorytety Trumpa: imigrację, ochronę granic, cięcia podatkowe i wojsko. Jak zaznacza „Wall Street Journal”, wynik głosowania pokazuje, jak trudna jest sytuacja w partii rządzącej.

Przeciwko ustawie Trumpa był między innymi republikański senator Rand Paul, który zaznacza, że przewiduje ona podniesienie limitu federalnego zadłużenia, zwiększając obecny dług publiczny USA do 36,2 biliona. „Czy Rand Paul znowu zagłosował na ‚NIE’? Co jest z nim nie tak???” – napisał w odpowiedzi Trump w mediach społecznościowych. Drugim republikańskim politykiem na „nie” był natomiast Thom Tillis. Po głosowaniu poinformował on, że nie będzie ubiegał się o reelekcję w przyszłym roku. To odpowiedź na to, że Donald Trump zapowiedział, iż rozważa poparcie dla kandydatów, którzy „rzucą wyzwanie Tillisowi za jego głos przeciwko ustawie”.