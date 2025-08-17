10:32 Politico: Zełenskiemu mogą w Waszyngtonie towarzyszyć dwaj ulubieni rozmówcy Trumpa

Są plany, według których do Waszyngtonu mogą udać się w poniedziałek, razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jedni z ulubionych rozmówców Donalda Trumpa: fiński prezydent Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte – poinformował portal Politico. Portal komentuje, że to próba zapobieżenia kolejnemu konfliktowi w Gabinecie Owalnym w kluczowym momencie, gdy trwają wysiłki na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

10:10 Trwa obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi z kilku miejscowości obwodu donieckiego

W obwodzie donieckim rozpoczęła się obowiązkowa ewakuacja rodzin z dziećmi z Drużkiwki oraz wsi Andrijiwka, Warwariwka, Nowoandrijiwka i Rohanśke – poinformował szef donieckiej administracji obwodowej Wadym Fiłaszkin. Podał, że obecnie przebywa tam około 1879 dzieci. Fiłaszkin zaznaczył, że rodziny są bezpłatnie przewożone w bezpieczne miejsca.

10:03 Rosjanie „co najmniej 11 razy” próbowali wkroczyć minionej doby do Kupiańska

„W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojsko próbowało wkroczyć do miasta Kupiansk w obwodzie charkowskim co najmniej 11 razy”- poinformowano na kanale operacyjno-strategicznej grupy wojsk „Dniepr”. „Zniszczono dwa czołgi i trzy rosyjskie pojazdy pancerne. Nie dopuściliśmy do żadnych strat na naszych pozycjach” – podkreślono.

09:52 Pięć osób rannych w obwodzie charkowskim w ciągu minionej doby

W ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim rannych zostało pięć osób w rosyjskich atakach na cztery miejscowości – poinformował w Telegramie Ołeh Syniehubow, szef administracji obwodowej. Syniehubow zaznaczył, że zniszczeniom lub uszkodzeniom uległy obiekty infrastruktury cywilnej: prywatne domy, garaże i budynki gospodarcze.

09:34 Drony zaatakowały węzeł kolejowy w obwodzie woroneskim Rosji

W nocy drony zaatakowały duży węzeł kolejowy w rosyjskim mieście Liski w obwodzie woroneskim - podał rosyjski kanał Astra. Atak potwierdził gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew.

09:28 Rosja zaatakowała obwód dniepropietrowski dronami i rakietami Grad

W nocy 17 sierpnia siły rosyjskie ostrzelały miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim dronami i wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakietowymi Grad. Odnotowano pożary i zniszczenia infrastruktury cywilnej - poinformował Mykoła Łukaszuk, przewodniczący Rady Obwodu Dniepropietrowskiego.

09:05 Rosja zaatakowała w nocy Ukrainę pociskiem Iskander i 60 dronami typu Shahed

W nocy z 16 na 17 sierpnia Rosjanie zaatakowali Ukrainę pociskiem balistycznym Iskander-M oraz 60 bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed. Według wstępnych danych, do godz. 9:00 czasu ukraińskiego obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 40 rosyjskich bezzałogowych jednostek na północy i wschodzie kraju.

08:48 Opublikowano list Melanii Trump do Władimira Putina

Melania Trump napisała do Władimira Putina długi list, w którym zwraca się do niego w obronie praw dzieci. „Prosta, a zarazem głęboka myśl, Panie Putin, z którą zapewne się Pan zgodzi, polega na tym, że potomkowie każdego pokolenia rozpoczynają życie w czystości – niewinności, która góruje nad geografią, rządami i ideologią” - napisała. „Pan, Panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra” - dodała.

08:12 Dwie osoby ranne w obwodzie kurskim

P.o. gubernator obwodu kurskiego Aleksander Chinsztejn podał w mediach społecznościowych, że w sobotę wieczorem Ukraińcy za pomocą drona przeprowadzili atak w rejonie drogi Rylsk-Chomutowka, w wyniku czego ranni zostali dwaj mężczyźni w wieku 20 i 37 lat.

08:07 Ostrzał w obwodzie sumskim

Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa poinformowała, że w ciągu minionych 24 godzin Rosjanie 100 razy ostrzeliwali tereny obwodu. Według tych doniesień, ostrzał odnotowano w 46 miejscowościach, najwięcej w rejonach sumskim i szosteckim, a ofiar w ludziach nie było. Alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 15 godzin i 48 minut.

07:58 Rosjanie użyli tysięcy dronów

W sobotę wojska rosyjskie przeprowadziły blisko 6 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, użyły 4,7 tys. dronów kamikadze oraz przeprowadziły 68 nalotów z użyciem łącznie 127 kierowanych bomb lotniczych - podało ukraińskie dowództwo.

07:46 Wyłom na froncie w Donbasie - jak zareagowało ukraińskie wojsko?

W poniedziałek 11 sierpnia pojawiły się pierwsze informacje, że Rosjanie przeniknęli przez ukraińskie linie obronne w głąb na ponad 10 kilometrów. Takiej wyrwy we froncie nie było od czasu walk zimą–wiosną 2022 roku. Ukraińcy przeprowadzili kontratak, w wyniku którego odzyskali kilka wiosek i odrzucili rosyjskich żołnierzy od ważnej drogi Pokrowsk–Konstantyniwka.

07:33 Najwięcej starć - na kierunku pokrowskim

Podsumowując sobotnie wydarzenia na froncie Sztab Generalny Ukrainy podał, że w ciągu minionej doby doszło do 148 starć między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (51), łymańskim (32), nowopawłowskim (26), kupiańskim (17), południowo-słobożańskim (7), torećkim (5), północno-słobożańskim i kurskim (3) oraz siewierskim i przydnieprowskim (po 2).

07:18 Alexander Stubb na spotkaniu Trump-Zełenski?

Powołując się na dwóch europejskich dyplomatów oraz osobę zaznajomioną ze sprawą Politico podało, że europejscy sojusznicy chcą wysłać na poniedziałkową rozmowę prezydentów USA i Ukrainy, która ma odbyć się w Waszyngtonie, „co najmniej jednego z ulubionych rozmówców Donalda Trumpa”. Według publikacji, Wołodymyrowi Zełenskiemu miałby towarzyszyć Alexander Stubb, prezydent Finlandii. Rozmowy, zaplanowane po szczycie Trump-Putin na Alasce, mają dotyczyć zakończenia wojny na Ukrainie. Możliwe, że wkrótce po ich zakończeniu doszłoby do spotkania w trójkącie Trump-Putin-Zełenski.

07:07 Rosyjska ofensywa w Donbasie

Rosyjska ofensywa w Donbasie (stan na 13 sierpnia 2025 r.) Foto: PAP

06:58 W obwodzie kijowskim trwa rozminowanie

W obwodzie kijowskim zagrożenie minami i innymi materiałami wybuchowymi dotyczyło 846 tysięcy hektarów, dzięki wspólnym wysiłkom Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz saperów rozminowano ponad 36 tys. ha, w tym 7,5 tys. hektarów gruntów rolnych - podał w mediach społecznościowych szef administracji obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznyk. Zaznaczył, że oczyszczanie terenów rolniczych jest nie tylko kwestią bezpieczeństwa, ale także warunkiem ożywienia gospodarczego regionu.

06:49 Nowe ukraińskie dane o wojennych stratach Rosji

Według Sztabu Generalnego Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła na Ukrainie ok. 1 069 950 żołnierzy, 11 116 czołgów, 23 143 pojazdy opancerzone, 31 589 zestawów artyleryjskich, 1468 wyrzutni rakiet, 1208 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 51 528 bezzałogowych statków powietrznych, 3558 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 58 821 pojazdów i 3942 jednostki sprzętu specjalnego.

06:42 Kilkadziesiąt ukraińskich dronów zestrzelonych

W nocy - od godz. 22.55 w sobotę do 6.00 w niedzielę - rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 46 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych - podało Ministerstwo Obrony Rosji informując, że najwięcej maszyn zneutralizowano nad obwodami biełgorodzkim (16), niżnonowogrodzkim (14), woroneskim (9) i briańskim (3).

06:35 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1270. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1270. dniu wojny Foto: PAP

