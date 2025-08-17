Rzeczpospolita
Wydarzenia
Melania Trump przed szczytem na Alasce napisała do Władimira Putina długi list. Putin przeczytał go natychmiast

Opublikowano treść listu, który pierwsza dama USA Melania Trump napisała do Władimira Putina. Żona Donalda Trumpa podkreśliła w piśmie, że „nadszedł czas”, aby chronić dzieci i przyszłe pokolenia na całym świecie.

Publikacja: 17.08.2025 08:40

Melania Trump

Melania Trump

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Bartosz Lewicki

Prezydent USA Donald Trump wręczył list Władimirowi Putinowi tuż przed rozpoczęciem szczytu na Alasce, a rosyjski przywódca przeczytał go natychmiast, na oczach delegacji amerykańskiej i rosyjskiej.

Telewizja Fox News zdobyła kopię listu i opublikowała jego treść.  

„Szanowny Prezydencie Putinie” – tak swoją odezwę do Władimira Putina rozpoczęła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. „Każde dziecko dzieli w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się przypadkiem na wiejskiej wsi, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie” - napisała.

„Naszym obowiązkiem jako rodziców jest pielęgnowanie nadziei kolejnego pokolenia” – zaznaczyła. 

„Niewątpliwie musimy dążyć do stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł budzić się w pokoju, a przyszłość była zabezpieczona” – głosił list. „Prosta, a zarazem głęboka myśl, Panie Putin, z którą zapewne się Pan zgodzi, polega na tym, że każde pokolenie rozpoczyna życie w czystości – niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią” - podkreśliła Melania Trump.

„Pan, Panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra”

„Panie Putin, może Pan samodzielnie przywrócić dzieciom melodyjny śmiech” – napisała pierwsza dama USA. „Chroniąc niewinność tych dzieci, zrobi Pan coś więcej, niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się Pan całej ludzkości” - przekonywała.

„Tak śmiały pomysł przekracza wszelkie ludzkie podziały, a Pan, Panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra dzisiaj” – napisała.

Szczyt na Alasce „niezwykle produktywny”, ale bez porozumienia

„List pokojowy” Melanii Trump został napisany przed piątkowym spotkaniem jej męża z Putinem w Anchorage na Alasce. Był to pierwszy szczyt USA–Rosja od czerwca 2021 roku, wówczas z udziałem Joe Bidena, zaledwie osiem miesięcy przed pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę.

Szczyt Trump-Putin na Alasce był pierwszym od lat spotkaniem obu przywódców. Odkąd amerykański polityk po swym wyborczym zwycięstwie nad Kamalą Harris wrócił w styczniu do Białego Domu, kontaktował się z Putinem jedynie telefonicznie. Po piątkowym spotkaniu Donald Trump mówił, że szczyt był „niezwykle produktywny”, ale strony „nie osiągnęły jeszcze porozumienia” w kwestii zakończenia wojny.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Niewykluczone, że w najbliższych dniach dojdzie też do trójstronnego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy. 

Z szacunków rządu w Kijowie wynika, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła ok. 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Rosjanie starannie ukrywają wszelkie dane dotyczące wywózki ukraińskich dzieci. Dzieci poddawane są rusyfikacji, zabrania im się mówienia po ukraińsku, starsze wysyłane są także na szkolenia wojskowe. 

Udział w tym procederze był podstawą do wydania 17 marca 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazów aresztowania Władimira Putina i komisarz do spraw praw dzieci w jego biurze – Marii Lwowej-Biełowej. 

Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów

Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów

Foto: Infografika PAP


Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Alaska Osoby Władimir Putin Donald Trump Donald Trump - druga kadencja

Prezydent USA Donald Trump wręczył list Władimirowi Putinowi tuż przed rozpoczęciem szczytu na Alasce, a rosyjski przywódca przeczytał go natychmiast, na oczach delegacji amerykańskiej i rosyjskiej.

Telewizja Fox News zdobyła kopię listu i opublikowała jego treść.

Telewizja Fox News zdobyła kopię listu i opublikowała jego treść.  

