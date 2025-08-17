„Niewątpliwie musimy dążyć do stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł budzić się w pokoju, a przyszłość była zabezpieczona” – głosił list. „Prosta, a zarazem głęboka myśl, Panie Putin, z którą zapewne się Pan zgodzi, polega na tym, że każde pokolenie rozpoczyna życie w czystości – niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią” - podkreśliła Melania Trump.

„Pan, Panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra”

„Panie Putin, może Pan samodzielnie przywrócić dzieciom melodyjny śmiech” – napisała pierwsza dama USA. „Chroniąc niewinność tych dzieci, zrobi Pan coś więcej, niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się Pan całej ludzkości” - przekonywała.

„Tak śmiały pomysł przekracza wszelkie ludzkie podziały, a Pan, Panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra dzisiaj” – napisała.

Szczyt na Alasce „niezwykle produktywny”, ale bez porozumienia

„List pokojowy” Melanii Trump został napisany przed piątkowym spotkaniem jej męża z Putinem w Anchorage na Alasce. Był to pierwszy szczyt USA–Rosja od czerwca 2021 roku, wówczas z udziałem Joe Bidena, zaledwie osiem miesięcy przed pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę.

Szczyt Trump-Putin na Alasce był pierwszym od lat spotkaniem obu przywódców. Odkąd amerykański polityk po swym wyborczym zwycięstwie nad Kamalą Harris wrócił w styczniu do Białego Domu, kontaktował się z Putinem jedynie telefonicznie. Po piątkowym spotkaniu Donald Trump mówił, że szczyt był „niezwykle produktywny”, ale strony „nie osiągnęły jeszcze porozumienia” w kwestii zakończenia wojny.