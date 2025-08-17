Aktualizacja: 17.08.2025 10:31 Publikacja: 17.08.2025 08:40
Melania Trump
Foto: Reuters/Jonathan Ernst
Prezydent USA Donald Trump wręczył list Władimirowi Putinowi tuż przed rozpoczęciem szczytu na Alasce, a rosyjski przywódca przeczytał go natychmiast, na oczach delegacji amerykańskiej i rosyjskiej.
Telewizja Fox News zdobyła kopię listu i opublikowała jego treść.
„Szanowny Prezydencie Putinie” – tak swoją odezwę do Władimira Putina rozpoczęła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. „Każde dziecko dzieli w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się przypadkiem na wiejskiej wsi, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie” - napisała.
Czytaj więcej
W drukarce jednego z hoteli w Anchorage na Alasce znaleziono dokumenty dotyczące szczytu Donald T...
„Naszym obowiązkiem jako rodziców jest pielęgnowanie nadziei kolejnego pokolenia” – zaznaczyła.
„Niewątpliwie musimy dążyć do stworzenia świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł budzić się w pokoju, a przyszłość była zabezpieczona” – głosił list. „Prosta, a zarazem głęboka myśl, Panie Putin, z którą zapewne się Pan zgodzi, polega na tym, że każde pokolenie rozpoczyna życie w czystości – niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią” - podkreśliła Melania Trump.
„Panie Putin, może Pan samodzielnie przywrócić dzieciom melodyjny śmiech” – napisała pierwsza dama USA. „Chroniąc niewinność tych dzieci, zrobi Pan coś więcej, niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się Pan całej ludzkości” - przekonywała.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu, w którym ocenił swoje spotkanie z rosyjskim przywódc...
„Tak śmiały pomysł przekracza wszelkie ludzkie podziały, a Pan, Panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra dzisiaj” – napisała.
„List pokojowy” Melanii Trump został napisany przed piątkowym spotkaniem jej męża z Putinem w Anchorage na Alasce. Był to pierwszy szczyt USA–Rosja od czerwca 2021 roku, wówczas z udziałem Joe Bidena, zaledwie osiem miesięcy przed pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę.
Szczyt Trump-Putin na Alasce był pierwszym od lat spotkaniem obu przywódców. Odkąd amerykański polityk po swym wyborczym zwycięstwie nad Kamalą Harris wrócił w styczniu do Białego Domu, kontaktował się z Putinem jedynie telefonicznie. Po piątkowym spotkaniu Donald Trump mówił, że szczyt był „niezwykle produktywny”, ale strony „nie osiągnęły jeszcze porozumienia” w kwestii zakończenia wojny.
Czytaj więcej
Szanujemy stanowisko administracji amerykańskiej, która dostrzega potrzebę szybkiego zakończenia...
W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Niewykluczone, że w najbliższych dniach dojdzie też do trójstronnego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy.
Z szacunków rządu w Kijowie wynika, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła ok. 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Rosjanie starannie ukrywają wszelkie dane dotyczące wywózki ukraińskich dzieci. Dzieci poddawane są rusyfikacji, zabrania im się mówienia po ukraińsku, starsze wysyłane są także na szkolenia wojskowe.
Udział w tym procederze był podstawą do wydania 17 marca 2023 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazów aresztowania Władimira Putina i komisarz do spraw praw dzieci w jego biurze – Marii Lwowej-Biełowej.
Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent USA Donald Trump wręczył list Władimirowi Putinowi tuż przed rozpoczęciem szczytu na Alasce, a rosyjski przywódca przeczytał go natychmiast, na oczach delegacji amerykańskiej i rosyjskiej.
Telewizja Fox News zdobyła kopię listu i opublikowała jego treść.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W czasie gdy Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem na Alasce, jego oddziały, które przedostały się przez l...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W Anchorage na Alasce w nocy z piątku na...
Portal Axios poinformował, kiedy Donald Trump chce przeprowadzić trójstronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i W...
W drukarce jednego z hoteli w Anchorage na Alasce znaleziono dokumenty dotyczące szczytu Donald Trump-Władimir P...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas