Wyciekły tajne dokumenty dotyczące szczytu Putin-Trump. Były w hotelowej drukarce

W drukarce jednego z hoteli w Anchorage na Alasce znaleziono dokumenty dotyczące szczytu Donald Trump-Władimir Putin – podaje serwis NPR.

Publikacja: 16.08.2025 21:56

Wyciekły tajne dokumenty dotyczące szczytu Putin-Trump. Były w hotelowej drukarce

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie dokumenty dotyczące szczytu Trump-Putin znaleziono w hotelu na Alasce?
  • Gdzie i kiedy odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem?
  • Kto towarzyszył przywódcom USA i Rosji podczas rozmów na Alasce?
  • Jakie kwestie były poruszane i jakie postępy poczyniono podczas szczytu?
  • Jakie reakcje wywołały rozmowy na Alasce wśród europejskich przywódców?
  • Jakie były dalsze kroki planowane po szczycie, zgodnie z doniesieniami mediów?

W piątek doszło do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce, które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Dzień po szczycie – w hotelu znajdującym się około 20 minut od miejsca, w którym spotkali się przywódcy – znaleziono dokumenty dotyczące szczytu z oznaczeniami Departamentu Stanu USA. 

W Anchorage znaleziono dokumenty ze szczytu Trump-Putin

Serwis NPR podaje, że w hotelu w Anchorage – w jednej z ogólnodostępnych drukarek hotelowych – znaleziono osiem stron dokumentów z oznaczeniami Departamentu Stanu USA. Zawierały one między innymi dokładne informacje o miejscu oraz czasie spotkań szczytu Trump-Putin oraz numery telefonów amerykańskich pracowników rządowych.

Dokumenty – jak podaje NPR – zawierały między informacje dotyczące kolejności piątkowych spotkań, nazwy sal na terenie bazy wojskowej, w których miały mieć miejsce rozmowy, a nawet informacje o tym, że Trump przekazał Putinowi prezent — statuetkę biurkową z bielikiem amerykańskim.

Czy Zełenski przystanie na propozycję Putina? Jest reakcja prezydenta Ukrainy
Konflikty zbrojne
Czy Zełenski przystanie na propozycję Putina? Jest reakcja prezydenta Ukrainy
W dokumentach znaleziono także nazwiska i numery telefonów pracowników amerykańskiej administracji, a także nazwiska przedstawicieli władz USA i Rosji. Zamieszczono też fonetyczny zapis nazwisk Rosjan – w tym także Władimira Putina – którzy uczestniczyli w szczycie.

NPR podaje też, że w dokumentach opisano lunch, który miał odbyć się podczas szczytu. Miał być on wydany – jak wskazano – „na cześć jego ekscelencji Władimira Putina”. Ostatecznie lunch się jednak nie odbył. 

Dotychczas Biały Dom i Departament Stanu nie odpowiedziały na prośbę o komentarz w sprawie znalezionych dokumentów.

Rozmowa Trump-Putin na Alasce

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Czytaj więcej

Jak Radosław Sikorski ocenia spotkanie Putin-Trump? Jest komentarz szefa MSZ
Polityka
Jak Radosław Sikorski ocenia spotkanie Putin-Trump? Jest komentarz szefa MSZ
– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – relacjonował prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.

W sobotę amerykański dziennik „New York Times” poinformował, że prezydent USA Donald Trump zaprosił europejskich liderów oraz przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do złożenia w poniedziałek wizyty w Waszyngtonie. Dzień wcześniej europejscy przywódcy oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mają wziąć udział w wideokonferencji, podczas której omówione zostaną kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny – przekazał Pałac Elizejski.

Źródło: rp.pl

