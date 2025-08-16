Wyciekły tajne dokumenty dotyczące szczytu Putin-Trump. Były w hotelowej drukarce

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie dokumenty dotyczące szczytu Trump-Putin znaleziono w hotelu na Alasce?

Gdzie i kiedy odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem?

Kto towarzyszył przywódcom USA i Rosji podczas rozmów na Alasce?

Jakie kwestie były poruszane i jakie postępy poczyniono podczas szczytu?

Jakie reakcje wywołały rozmowy na Alasce wśród europejskich przywódców?

Jakie były dalsze kroki planowane po szczycie, zgodnie z doniesieniami mediów?

W piątek doszło do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce, które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Dzień po szczycie – w hotelu znajdującym się około 20 minut od miejsca, w którym spotkali się przywódcy – znaleziono dokumenty dotyczące szczytu z oznaczeniami Departamentu Stanu USA.

Reklama Reklama

W Anchorage znaleziono dokumenty ze szczytu Trump-Putin

Serwis NPR podaje, że w hotelu w Anchorage – w jednej z ogólnodostępnych drukarek hotelowych – znaleziono osiem stron dokumentów z oznaczeniami Departamentu Stanu USA. Zawierały one między innymi dokładne informacje o miejscu oraz czasie spotkań szczytu Trump-Putin oraz numery telefonów amerykańskich pracowników rządowych.

Dokumenty – jak podaje NPR – zawierały między informacje dotyczące kolejności piątkowych spotkań, nazwy sal na terenie bazy wojskowej, w których miały mieć miejsce rozmowy, a nawet informacje o tym, że Trump przekazał Putinowi prezent — statuetkę biurkową z bielikiem amerykańskim.