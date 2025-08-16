Jak zaznaczył Sikorski, „8 sierpnia miały wejść twarde sankcje wobec Rosji, a tych sankcji nie ma”. - Poprzednio była też mowa o zawieszeniu broni na czas negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego. Tego też nie ma - podkreślił szef MSZ.

Sikorski: Zgadzam się z Putinem, że trzeba usunąć przyczyny rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale inaczej je definiuję

Jak powiedział Sikorski, „do kapitulacji Ukraina nie potrzebuje niczyjej pomocy”. - Wysiłki Zachodu muszą być skierowane na to, aby to Rosja zrezygnowała z planów politycznego i wojskowego podboju Ukrainy - powiedział polityk.

Anonimowy urzędnik europejski poinformował w rozmowie z CNN, że część rozmów Donalda Trumpa z sojusznikami z Europy dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, podobnych do tych, które obowiązują w myśl art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale bez bezpośredniego zaangażowania NATO. Informacja, dotycząca podobnej propozycji, pojawiła się też w oświadczeniu włoskiego rządu. Co uważa o tym Radosław Sikorski? - Nie wiadomo, co to miałoby oznaczać. Być może byłaby to gwarancja amerykańska dla ewentualnych sił pokojowych pod egidą ONZ czy OBWE, które miałyby gwarantować ten pokój. Jeszcze nie wiemy. Natomiast dla każdego kraju najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest dobrze wyposażona i bitna armia - stwierdził Radosław Sikorski.

W sobotę Władimir Putin w godzinach popołudniowych spotkał się na Kremlu z przedstawicielami rosyjskich władz. Podczas swojego przemówienia rosyjski przywódca mówił o rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbyło się w piątek w Anchorage na Alasce. - Mieliśmy okazję – i tak zrobiliśmy – porozmawiać o genezie, o przyczynach tego kryzysu. To właśnie eliminacja tych pierwotnych przyczyn powinna stanowić podstawę rozwiązania - zaznaczył Putin.

- Ja się akurat z Putinem zgadzam, że trzeba usunąć przyczyny rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przy czym inaczej je definiuję. Przyczyną jest rosyjski imperializm, próba odzyskania swojej kolonii i decydowania o tym, komu wolno, a komu nie wolno być narodem - powiedział. - Na koniec zimnej wojny Zachód popełnił błąd, nie nalegając na desowietyzację Rosji. Minister spraw zagranicznych Rosji przyleciał na Alaskę w koszulce z napisem "ZSRR". To też jest jakiś wskaźnik intencji - dodał Sikorski.