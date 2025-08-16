Wciąż nie milkną komentarze po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Anchorage na Alasce, które budziło duże nadzieje na zawarcie porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie. Do rozmowy przywódców odniósł się w sobotę sam rosyjski przywódca. Co powiedział?

Putin po rozmowie z Trumpem: Szanujemy stanowisko administracji amerykańskiej

W sobotę Władimir Putin w godzinach popołudniowych spotkał się na Kremlu z przedstawicielami rosyjskich władz. Podczas swojego przemówienia rosyjski przywódca mówił o rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbyło się w piątek w Anchorage na Alasce.

- Od dawna nie prowadziliśmy bezpośrednich negocjacji tego rodzaju na tym szczeblu - powiedział Putin. - Powtarzam raz jeszcze, była okazja, by spokojnie i szczegółowo raz jeszcze przedstawić nasze stanowisko - dodał rosyjski dyktator cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Polityk wspomniał również o „genezie kryzysu”. - Mieliśmy okazję – i tak zrobiliśmy – porozmawiać o genezie, o przyczynach tego kryzysu. To właśnie eliminacja tych pierwotnych przyczyn powinna stanowić podstawę rozwiązania - zaznaczył.