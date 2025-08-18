08:39 Rosjanie informują o odparciu ataku drona na Smoleńską Elektrownię Atomową

O ataku miało dojść 17 sierpnia, ok. północy. Z informacji przekazywanych przez Rosatom wynika, że dron został przechwycony i zneutralizowany w pobliżu jednego z reaktorów elektrowni. Atak nie zakłócił pracy obiektu.

08:12 Rosjanie przeprowadzili w nocy atak rakietowy na Pawłohrad

W wyniku ataku w mieście doszło do pożaru. W nocy doszło też do ostrzału artyleryjskiego i ataków z użyciem dronów na rejon nikopolski – informuje Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego.

08:11 Rosjanie użyli tysięcy dronów

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły cztery ataki rakietowe i 80 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie czterech pocisków i 152 kierowanych bomb lotniczych - podało ukraińskie dowództwo. Według tego źródła, Rosjanie użyli również 5,1 tys. dronów kamikadze oraz przeprowadzili 5,1 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 73 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

08:08 Czy Polska będzie reprezentowana w czasie poniedziałkowego spotkania w Białym Domu?

Wiceszef KPRM Jakub Stefaniak w rozmowie z TVN24 przypomniał, że Amerykanie wskazali Karola Nawrockiego jako przedstawiciela strony polskiej, z którym prowadzą dialog i dodał, że „jest jeszcze kilka godzin” na to, by Nawrocki poleciał do USA.

07:33 Dzień w obwodzie sumskim pod znakiem alarmu powietrznego

W ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku działań wojsk rosyjskich w obwodzie sumskim ranne zostały dwie osoby - podała miejscowa administracja wojskowa informując, że odnotowano w sumie 90 ostrzałów na terenie 37 miejscowości. Alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 14 godzin i 45 minut.

07:29 FSB informuje o udaremnieniu zamachu terrorystycznego, którego celem miał być Most Krymski

Z informacji przekazywanych przez FSB wynika, że na Moście Krymskim miało dojść do samobójczego zamachu, w czasie którego kierowca wypełnionego materiałami wybuchowymi samochodu miał zdetonować przewożony ładunek po wjechaniu na Most Krymski. Samochód wjechał na terytorium Rosji z terytorium Gruzji. W Kraju Krasnodarskim miało dojść do przekazania samochodu mężczyźnie, który miał dokonać zamachu. FSB podało, że za udaremnionym zamachem miały stać ukraińskie służby specjalne i że była to już druga taka próba.

07:22 W nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 23 drony

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, tambowskim, rostowskim, kurskim, woroneskim, nad Krajem Krasnodarskim oraz okupowanym Krymem i wodami Mórz Czarnego i Azowskiego.

07:20 Ponad 180 starć na froncie

Sztab Generalny Ukrainy podsumował niedzielne wydarzenia na froncie. W porannym komunikacie podano, że w ciągu minionej doby doszło do 182 starć między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (58), nowopawłowskim (28), łymańskim (21), południowo-słobożańskim (13), kupiańskim (12), torećkim (9), kramatorskim i siewierskim (po 5) oraz północno-słobożańskim i kurskim i przydnieprowskim (po 4).

07:14 Steve Witkoff: Rosja ma ustawowo zobowiązać się do nienaruszania granic w Europie

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, który uczestniczył w szczycie Donald Trump-Władimir Putin na Alasce, mówił o tym w rozmowie z Fox News.

Czytaj więcej Dyplomacja Ukraina z gwarancjami bezpieczeństwa jak w NATO? Władimir Putin w czasie szczytu na Alasce zgodził się, by USA i europejscy sojusznicy Ukrainy zap...

06:35 Trzy osoby zginęły w nocnym ataku na Charków

Wśród ofiar jest 2-letni chłopiec. Rannych w ataku zostało 17 osób. Charków był celem ataku przy użyciu pocisku balistycznego – poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow.

06:32 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie 1 070 890 żołnierzy, 11 118 czołgów, 23 148 pojazdów opancerzonych, 31 632 zestawy artyleryjskie, 1 469 wyrzutni rakiet, 1 208 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 51 685 bezzałogowych statków powietrznych, 3 558 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 58 937 pojazdów (w tym cystern) i 3 942 jednostek sprzętu specjalnego.

06:14 Już tydzień po zawieszeniu broni na Ukrainie mieliby pojawić się brytyjscy instruktorzy wojskowi

Takie informacje przekazuje brytyjski „The Telegraph”. Po ustaniu walk przestrzeni powietrznej nad Ukrainą miałyby strzec m.in. brytyjskie myśliwce – w tym myśliwce F-35.

05:43 Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social pisze, że Wołodymyr Zełenski może skończyć wojnę „niemal natychmiast”, jeśli będzie chciał

Z wpisu Trumpa wynika też, że członkostwo Ukrainy w NATO jest, według Waszyngtonu, wykluczone.

04:49 Wołodymyr Zełenski jest już w Waszyngtonie

Ukraiński prezydent pisze, że liczy na szybkie zakończenie wojny, które musi jednak oznaczać „trwały pokój” i dodaje, że nie może dojść do powtórki sytuacji sprzed kilku lat, gdy Ukraina musiała oddać Krym i straciła kontrolę nad częścią Donbasu.

04:42 W niedzielę wieczorem rosyjskie drony atakowały Odessę

Jak informował mer miasta, Hiennadij Truchanow, w Odessie słychać było eksplozje.

04:41 W niedzielę wieczorem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Sumy

W wyniku ataku uszkodzony został budynek placówki edukacyjnej – informuje sumska obwodowa administracja wojskowa.

04:37 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące zniszczenie rosyjskiego czołgu T-90M przez ukraińskich operatorów dronów

Operatorzy z 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych zniszczyli czołg, który – jak podkreślają Ukraińcy – wart jest 4,5 mln dolarów. Ponadto udało im się wyeliminować wyrzutnię rakiet BM-21 „Grad” oraz transporter opancerzony i ciężarówkę.

04:36 Rosyjski dron zaatakował samochód cywilny w obwodzie sumskim

W wyniku ataku ranny został 43-letni mężczyzna, kierowca pojazdu.

04:32 Ukraiński ruch oporu: Rosjanie wywożą sprzęt medyczny ze szpitali w okupowanym Enerhodarze

„Żółta wstążka”, ukraiński ruch oporu, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że w okupowanym Enerhodarze Rosjanie wywożą ze szpitali fluoroskopy. Rosjanie mają też przekonywać kadrę medyczną szpitali, że do prawidłowego zdiagnozowania gruźlicy u pacjenta wystarczy osłuchanie go.

04:29 W nocy rosyjskie drony atakowały cywilną infrastrukturę w obwodzie sumskim

Sumska obwodowa administracja wojskowa pisze o czterech atakach. W wyniku jednego z nich w płomieniach stanął budynek niemieszkalny.

04:26 Charków zaatakowany przez drony-kamikadze

Mer Charkowa Ihor Terechow pisze, że jeden z dronów uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście wywołując pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

04:24 Przed spotkaniem Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami w Białym Domu dojdzie do spotkania Trump-Zełenski

W spotkaniu Trumpa z Zełenskim w Gabinecie Owalnym ma uczestniczyć również wiceprezydent J.D. Vance – podaje sieć NewsNation, powołując się na swoje źródła.

04:22 W nocy lotniska w Penzie i Tambowie tymczasowo wstrzymały działalność

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotniska wstrzymały przyjmowanie i odprawianie lotów ze względów bezpieczeństwa.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1271 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1271 dniu wojny Foto: PAP