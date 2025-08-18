Aktualizacja: 18.08.2025 08:41 Publikacja: 18.08.2025 04:46
O ataku miało dojść 17 sierpnia, ok. północy. Z informacji przekazywanych przez Rosatom wynika, że dron został przechwycony i zneutralizowany w pobliżu jednego z reaktorów elektrowni. Atak nie zakłócił pracy obiektu.
W wyniku ataku w mieście doszło do pożaru. W nocy doszło też do ostrzału artyleryjskiego i ataków z użyciem dronów na rejon nikopolski – informuje Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego.
W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły cztery ataki rakietowe i 80 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie czterech pocisków i 152 kierowanych bomb lotniczych - podało ukraińskie dowództwo. Według tego źródła, Rosjanie użyli również 5,1 tys. dronów kamikadze oraz przeprowadzili 5,1 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 73 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.
Wiceszef KPRM Jakub Stefaniak w rozmowie z TVN24 przypomniał, że Amerykanie wskazali Karola Nawrockiego jako przedstawiciela strony polskiej, z którym prowadzą dialog i dodał, że „jest jeszcze kilka godzin” na to, by Nawrocki poleciał do USA.
W ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku działań wojsk rosyjskich w obwodzie sumskim ranne zostały dwie osoby - podała miejscowa administracja wojskowa informując, że odnotowano w sumie 90 ostrzałów na terenie 37 miejscowości. Alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 14 godzin i 45 minut.
Z informacji przekazywanych przez FSB wynika, że na Moście Krymskim miało dojść do samobójczego zamachu, w czasie którego kierowca wypełnionego materiałami wybuchowymi samochodu miał zdetonować przewożony ładunek po wjechaniu na Most Krymski. Samochód wjechał na terytorium Rosji z terytorium Gruzji. W Kraju Krasnodarskim miało dojść do przekazania samochodu mężczyźnie, który miał dokonać zamachu. FSB podało, że za udaremnionym zamachem miały stać ukraińskie służby specjalne i że była to już druga taka próba.
Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, tambowskim, rostowskim, kurskim, woroneskim, nad Krajem Krasnodarskim oraz okupowanym Krymem i wodami Mórz Czarnego i Azowskiego.
Sztab Generalny Ukrainy podsumował niedzielne wydarzenia na froncie. W porannym komunikacie podano, że w ciągu minionej doby doszło do 182 starć między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (58), nowopawłowskim (28), łymańskim (21), południowo-słobożańskim (13), kupiańskim (12), torećkim (9), kramatorskim i siewierskim (po 5) oraz północno-słobożańskim i kurskim i przydnieprowskim (po 4).
Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, który uczestniczył w szczycie Donald Trump-Władimir Putin na Alasce, mówił o tym w rozmowie z Fox News.
Wśród ofiar jest 2-letni chłopiec. Rannych w ataku zostało 17 osób. Charków był celem ataku przy użyciu pocisku balistycznego – poinformował gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow.
Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie 1 070 890 żołnierzy, 11 118 czołgów, 23 148 pojazdów opancerzonych, 31 632 zestawy artyleryjskie, 1 469 wyrzutni rakiet, 1 208 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 51 685 bezzałogowych statków powietrznych, 3 558 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 58 937 pojazdów (w tym cystern) i 3 942 jednostek sprzętu specjalnego.
Takie informacje przekazuje brytyjski „The Telegraph”. Po ustaniu walk przestrzeni powietrznej nad Ukrainą miałyby strzec m.in. brytyjskie myśliwce – w tym myśliwce F-35.
Z wpisu Trumpa wynika też, że członkostwo Ukrainy w NATO jest, według Waszyngtonu, wykluczone.
Ukraiński prezydent pisze, że liczy na szybkie zakończenie wojny, które musi jednak oznaczać „trwały pokój” i dodaje, że nie może dojść do powtórki sytuacji sprzed kilku lat, gdy Ukraina musiała oddać Krym i straciła kontrolę nad częścią Donbasu.
Jak informował mer miasta, Hiennadij Truchanow, w Odessie słychać było eksplozje.
W wyniku ataku uszkodzony został budynek placówki edukacyjnej – informuje sumska obwodowa administracja wojskowa.
Operatorzy z 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych zniszczyli czołg, który – jak podkreślają Ukraińcy – wart jest 4,5 mln dolarów. Ponadto udało im się wyeliminować wyrzutnię rakiet BM-21 „Grad” oraz transporter opancerzony i ciężarówkę.
W wyniku ataku ranny został 43-letni mężczyzna, kierowca pojazdu.
„Żółta wstążka”, ukraiński ruch oporu, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że w okupowanym Enerhodarze Rosjanie wywożą ze szpitali fluoroskopy. Rosjanie mają też przekonywać kadrę medyczną szpitali, że do prawidłowego zdiagnozowania gruźlicy u pacjenta wystarczy osłuchanie go.
Sumska obwodowa administracja wojskowa pisze o czterech atakach. W wyniku jednego z nich w płomieniach stanął budynek niemieszkalny.
Mer Charkowa Ihor Terechow pisze, że jeden z dronów uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście wywołując pożar. Na razie nie ma informacji o ofiarach.
W spotkaniu Trumpa z Zełenskim w Gabinecie Owalnym ma uczestniczyć również wiceprezydent J.D. Vance – podaje sieć NewsNation, powołując się na swoje źródła.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że lotniska wstrzymały przyjmowanie i odprawianie lotów ze względów bezpieczeństwa.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1271 dniu wojny
Foto: PAP
