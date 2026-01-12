Chodzi o zmiany w zaleceniach związanych ze szczepieniami dzieci wprowadzone przez Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Z kalendarza szczepień usunięte zostały szczepienia m.in. przeciwko grypie, rotawirusom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, meningokokom czy Covid-19. Większość z nich jest obecnie zalecana jedynie dzieciom z grup wysokiego ryzyka.

Reklama Reklama

Zmiany w zaleceniach dotyczących szczepień dla dzieci w USA i ich możliwe konsekwencje

Zmianę zaleceń podjęto pomijając standardową procedurę opiniowania, co – jak donosi Rynek Zdrowia – wywołało kontrowersje wśród ekspertów. Ci zauważają, że zalecenia CDC mogą jeszcze zmniejszyć – i tak już spadające – zaufanie do szczepień w Stanach Zjednoczonych, a w efekcie pośrednio wpłynąć na poziom wyszczepienia.

Z kolei CDC swoją decyzję uzasadnia koniecznością dostosowania amerykańskiego kalendarza szczepień dla dzieci do rekomendacji obowiązujących w Europie. Jako przykład podaje tutaj Danię.

– Problem w tym, że to porównanie jest zupełnie nietrafione. Dania to kraj znacznie mniejszy niż USA, system opieki zdrowotnej jest tam znacznie lepiej zorganizowany i bardziej wydolny niż w USA. Ponadto szczepienia dla dzieci, w tym te zalecane, pozostają tam dla pacjentów nieodpłatne. USA to państwo znacznie większe i o zróżnicowanej populacji, gdzie dostęp do ochrony zdrowia jest ograniczony i wiąże się dla pacjentów z wysokimi kosztami – podkreśliła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.