Tzw. Koalicja chętnych, czyli grupa ponad 30 państw wspierających Ukrainę, gotowych zaangażować się w zapewnienie jej gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny z Rosją, chce ustanowienia „normalnych” warunków w przestrzeni powietrznej Ukrainy w przypadku zawieszenia broni kończącego aktywną fazę wojny Ukrainy z Rosją.
W przywróceniu połączeń lotniczych z Ukrainą miałyby pomóc myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF), które – wraz z myśliwcami z innych europejskich państw – miałyby strzec przestrzeni powietrznej Ukrainy zapewniając, że Rosja nie wznowi inwazji na sąsiednie państwo – pisze brytyjski dziennik.
Parcie Ameryki do pokoju na warunkach Kremla to wielkie wyzwanie dla Kijowa, Polski, Europy.
Drugim celem takiej misji miałoby być przywrócenie połączeń lotniczych z ukraińskimi miastami. Analogicznie – na Morzu Czarnym – miałyby zostać zintensyfikowane działania polegające na oczyszczeniu jego wód z min morskich, tak aby w pełni otworzyć ukraińskie porty dla cywilnej żeglugi. Rozminowaniem wód Morza Czarnego zajmuje się specjalna grupa zadaniowa ustanowiona przez Turcję, Rumunię i Bułgarię. Brytyjczycy mają ją wesprzeć swoimi specjalistami. Brytyjski rząd podkreśla, że działania na Morzu Czarnym mają „zapewnić bezpieczny dostęp drogą morską dla wszystkich jednostek wpływających i wypływających z ukraińskich portów”.
Plany te świadczą o tym, że Zachód liczy nie tylko na odbudowę Ukrainy jako silnego i bezpiecznego państwa, ale również na odbudowę i wzmocnienie ukraińskiej gospodarki.
Od miesięcy trwają rozmowy dotyczące tego, jakie działania mogłyby podjąć państwa Europy, by chronić ukraińską niepodległość w przypadku zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.
Paryż i Londyn proponowały pierwotnie wysłanie na Ukrainę liczącego ok. 30 tysięcy żołnierzy kontyngentu europejskich wojsk, które miałyby powstrzymywać Rosję przed wznowieniem agresji na Ukrainę. Ostatecznie projekt ten upadł – i dziś mówi się o wysłaniu na Ukrainę mniej licznych „sił reasekuracyjnych”, które skoncentrowałyby się na szkoleniu ukraińskiej armii i zapewnianiu jej wsparcia logistycznego. Takie siły stacjonowałyby w głębi Ukrainy, a nie na linii rozgraniczenia wojsk ukraińskich i rosyjskich.
Wielka Brytania – jak pisze „The Telegraph” – ma być gotowa na wysłanie pierwszych żołnierzy na Ukrainę w ciągu tygodnia od zawieszenia broni. W kolejnych tygodniach brytyjska obecność wojskowa nad Dnieprem miałaby rosnąć. Łącznie na Ukrainę miałoby trafić kilkuset brytyjskich instruktorów wojskowych oraz żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
Brytyjczycy są też gotowi wysłać myśliwce F-35 i Eurofighter Typhoon, które strzegłyby przestrzeni powietrznej nad Ukrainą po zakończeniu wojny.
W poniedziałek w Białym Domu dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich. Rozmowy odbędą się po spotkaniu Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, w czasie którego Rosja miała wyrazić gotowość do zamrożenia konfliktu wzdłuż obecnej linii frontu pod warunkiem, że Ukraińcy wycofają się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części obwodu donieckiego. Zełenski miał odrzucić taką możliwość.
