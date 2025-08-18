Tzw. Koalicja chętnych, czyli grupa ponad 30 państw wspierających Ukrainę, gotowych zaangażować się w zapewnienie jej gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny z Rosją, chce ustanowienia „normalnych” warunków w przestrzeni powietrznej Ukrainy w przypadku zawieszenia broni kończącego aktywną fazę wojny Ukrainy z Rosją.

Brytyjskie myśliwce mają pomóc przywrócić połączenia lotnicze z Ukrainą

W przywróceniu połączeń lotniczych z Ukrainą miałyby pomóc myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF), które – wraz z myśliwcami z innych europejskich państw – miałyby strzec przestrzeni powietrznej Ukrainy zapewniając, że Rosja nie wznowi inwazji na sąsiednie państwo – pisze brytyjski dziennik.

Drugim celem takiej misji miałoby być przywrócenie połączeń lotniczych z ukraińskimi miastami. Analogicznie – na Morzu Czarnym – miałyby zostać zintensyfikowane działania polegające na oczyszczeniu jego wód z min morskich, tak aby w pełni otworzyć ukraińskie porty dla cywilnej żeglugi. Rozminowaniem wód Morza Czarnego zajmuje się specjalna grupa zadaniowa ustanowiona przez Turcję, Rumunię i Bułgarię. Brytyjczycy mają ją wesprzeć swoimi specjalistami. Brytyjski rząd podkreśla, że działania na Morzu Czarnym mają „zapewnić bezpieczny dostęp drogą morską dla wszystkich jednostek wpływających i wypływających z ukraińskich portów”.