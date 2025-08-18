Rzeczpospolita
Brytyjscy żołnierze pojawią się na Ukrainie tydzień po zawieszeniu broni?

Wielka Brytania zamierza pomóc w przywróceniu połączeń lotniczych z Ukrainą po wynegocjowaniu układu pokojowego, by wzmocnić ukraińską gospodarkę - pisze „The Telegraph”.

Publikacja: 18.08.2025 06:12

Keir Starmer

Foto: Kin Cheung/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Tzw. Koalicja chętnych, czyli grupa ponad 30 państw wspierających Ukrainę, gotowych zaangażować się w zapewnienie jej gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny z Rosją, chce ustanowienia „normalnych” warunków w przestrzeni powietrznej Ukrainy w przypadku zawieszenia broni kończącego aktywną fazę wojny Ukrainy z Rosją. 

Brytyjskie myśliwce mają pomóc przywrócić połączenia lotnicze z Ukrainą

W przywróceniu połączeń lotniczych z Ukrainą miałyby pomóc myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF), które – wraz z myśliwcami z innych europejskich państw – miałyby strzec przestrzeni powietrznej Ukrainy zapewniając, że Rosja nie wznowi inwazji na sąsiednie państwo – pisze brytyjski dziennik. 

Donald Trump
Jerzy Haszczyński: Sojusz Trump-Putin. Do jakich nacisków może się posunąć amerykański prezydent?

Drugim celem takiej misji miałoby być przywrócenie połączeń lotniczych z ukraińskimi miastami. Analogicznie – na Morzu Czarnym – miałyby zostać zintensyfikowane działania polegające na oczyszczeniu jego wód z min morskich, tak aby w pełni otworzyć ukraińskie porty dla cywilnej żeglugi. Rozminowaniem wód Morza Czarnego zajmuje się specjalna grupa zadaniowa ustanowiona przez Turcję, Rumunię i Bułgarię. Brytyjczycy mają ją wesprzeć swoimi specjalistami. Brytyjski rząd podkreśla, że działania na Morzu Czarnym mają „zapewnić bezpieczny dostęp drogą morską dla wszystkich jednostek wpływających i wypływających z ukraińskich portów”. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1271 dniu wojny

Foto: PAP

Plany te świadczą o tym, że Zachód liczy nie tylko na odbudowę Ukrainy jako silnego i bezpiecznego państwa, ale również na odbudowę i wzmocnienie ukraińskiej gospodarki. 

Kiedy na Ukrainie pojawią się żołnierze z Wielkiej Brytanii?

Od miesięcy trwają rozmowy dotyczące tego, jakie działania mogłyby podjąć państwa Europy, by chronić ukraińską niepodległość w przypadku zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Paryż i Londyn proponowały pierwotnie wysłanie na Ukrainę liczącego ok. 30 tysięcy żołnierzy kontyngentu europejskich wojsk, które miałyby powstrzymywać Rosję przed wznowieniem agresji na Ukrainę. Ostatecznie projekt ten upadł – i dziś mówi się o wysłaniu na Ukrainę mniej licznych „sił reasekuracyjnych”, które skoncentrowałyby się na szkoleniu ukraińskiej armii i zapewnianiu jej wsparcia logistycznego. Takie siły stacjonowałyby w głębi Ukrainy, a nie na linii rozgraniczenia wojsk ukraińskich i rosyjskich. 

30 tys.

Tylu żołnierzy miały liczyć siły europejskie gwarantujące bezpieczeństwo Ukrainy. Od planu ich wysłania jednak odstąpiono

Wielka Brytania – jak pisze „The Telegraph” – ma być gotowa na wysłanie pierwszych żołnierzy na Ukrainę w ciągu tygodnia od zawieszenia broni. W kolejnych tygodniach brytyjska obecność wojskowa nad Dnieprem miałaby rosnąć. Łącznie na Ukrainę miałoby trafić kilkuset brytyjskich instruktorów wojskowych oraz żołnierzy wojsk inżynieryjnych. 

Brytyjczycy są też gotowi wysłać myśliwce F-35 i Eurofighter Typhoon, które strzegłyby przestrzeni powietrznej nad Ukrainą po zakończeniu wojny. 

W poniedziałek w Białym Domu dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich. Rozmowy odbędą się po spotkaniu Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, w czasie którego Rosja miała wyrazić gotowość do zamrożenia konfliktu wzdłuż obecnej linii frontu pod warunkiem, że Ukraińcy wycofają się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części obwodu donieckiego. Zełenski miał odrzucić taką możliwość. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie