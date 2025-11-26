Transkrypcja październikowej rozmowy Witkoffa z doradcą ds. zagranicznych Putina Jurijem Uszakowem, którą ujawnił Bloomberg, odebrała wiarygodność wysłannikowi Trumpa, nawet jeśli ten ostatni broni swojego przyjaciela jeszcze z czasów budowy nieruchomościowego imperium w Nowym Jorku. Na nagraniu słychać przecież, jak Amerykanin mówi, co trzeba zrobić, aby trafić do serca prezydenta USA i podkreśla, że do porozumienia nie dojdzie, jeśli Kijów nie odda kontrolowanej wciąż części Donbasu. W ten sposób przekształca się w adwokata Putina, a nie reprezentanta Stanów Zjednoczonych.

Europa nie zgodzi się na ograniczenie liczebności ukraińskiej armii

Jednak upadek niezwykle groźnej dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy ofensywy dyplomatycznej jest przynajmniej w równym stopniu wynikiem mobilizacji europejskich przywódców. Choć Witkoff szykował z Rosjanami projekt porozumienia za plecami Ukraińców i Europejczyków, liderzy krajów UE oraz Wielkiej Brytanii z zaskakującą szybkością zdołali wykuć alternatywny projekt porozumienia i przekonać do jego przyjęcia sekretarza stanu Marco Rubio.

– To, co leżało na stole, oznaczałoby zasadniczo kapitulację Ukrainy. Nie mogliśmy tego przyjąć. Inaczej po co ten ogromny wysiłek, jaki podjęliśmy od lutego 2022 r. – pytał w radiu RTL Emmanuel Macron. A szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul podkreślił, że nie można było pozwolić, aby w porozumieniu z Rosją ostały się jakiekolwiek punkty odnoszące się do NATO i bezpieczeństwa europejskiego. – Nawet Stalinowi to się nie udało – można było usłyszeć w kwaterze głównej sojuszu.

Europa zdołała tu przeforsować swoje podstawowe postulaty. Pierwszym jest sekwencja negocjacji: najpierw musi dojść do zawieszenia broni, zanim działania wojenne zostaną wstrzymane, a nie uzgadnianie szczegółowych warunków pokoju, gdy jednocześnie Ukraińcy muszą stawiać czoła rosyjskiej ofensywie.

Inny punkt wykreślony z porozumienia: ograniczenie liczebności ukraińskiej armii.