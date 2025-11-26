– Może (Putin) powiedziałby prezydentowi Trumpowi: wiesz, Steve i Jurij dyskutowali o podobnym 20-punktowym planie pokojowym i coś takiego, naszym zdaniem, mogłoby popchnąć sprawy nieco naprzód, jesteśmy na to otwarci – mówił Uszakowowi Witkoff.

Witkoff sugerował też, by zorganizować rozmowę Trump–Putin przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie (doszło do niej 17 października). Jak mówił punktem wyjścia do rozmowy mogłyby być właśnie gratulacje Putina dla Trumpa w związku z doprowadzeniem do zakończenia wojny w Strefie Gazy. Uszakow zgodził się z tą sugestią i stwierdził, że Putin nazwie Trumpa w rozmowie „prawdziwym człowiekiem pokoju”.

Ostatecznie do takiej rozmowy rzeczywiście doszło na dzień przed wizytą Zełenskiego w Białym Domu.

Bloomberg przedstawia zapis rozmowy, z której wynika, że Kirył Dmitriew przekazał Amerykanom rosyjską wersję planu pokojowego

Z kolei 29 października, w innej rozmowie, której zapis uzyskał Bloomberg, Uszakow rozmawiał telefonicznie z Kiryłem Dmitriewem, dyrektorem generalnym państwowego Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji na temat tego, jak mocno Rosja powinna naciskać na realizację jej żądań dotyczących kształtu porozumienia pokojowego. ją przekazałem, podkreślając, że to wszystko nieformalne. I pozwoliłem im przygotować własny (plan pokojowy). Ale nie sądzę, żeby wzięli dokładnie naszą wersję, ale będzie to przynajmniej tak bliskie (jej), jak to możliwe – mówił w czasie rozmowy Dmitriew. Do rozmowy doszło po wizycie Dmitriewa na Florydzie, gdzie spotkał się z Witkoffem i zięciem prezydenta Trumpa, Jaredem Kushnerem. Spotkanie tamto miało być kluczowe dla opracowania przez administrację USA pierwotnej, 28-punktowej wersji planu pokojowego. Plan ten powszechnie uznano za zbyt mocno faworyzujący Rosjan.

Donald Trump pytany o doniesienia agencji Bloomberga zbagatelizował je, podkreślając, że choć nie słyszał zapisu rozmowy, o której mowa, to jednak zachowanie Witkoffa jest, jego zdaniem, „standardową praktyką” negocjatorów. Trump stwierdził też, że w podobnym tonie Witkoff rozmawiał prawdopodobnie z Ukraińcami.