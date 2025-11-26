Aktualizacja: 26.11.2025 06:39 Publikacja: 26.11.2025 06:14
Steve Witkoff
Foto: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS
Witkoff miał doradzać Uszakowowi, by Putin zadzwonił do Trumpa i pogratulował mu doprowadzenia do zakończenia wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy, podkreślając że Rosja wspierała starania pokojowe USA w tym zakresie i wyrażając szacunek dla Trumpa jako „człowieka pokoju”.
– Zaczynając od tego, będzie to naprawdę dobra rozmowa – miał powiedzieć Witkoff. Biały Dom oficjalnie nie potwierdził, że zapis rozmowy jest autentyczny.
Do rozmowy Witkoffa i Uszakowa doszło dzień po wizycie Trumpa w Izraelu i Egipcie, gdzie prezydent USA był fetowany jako przywódca, który doprowadził do zakończenia wojny w Strefie Gazy.
– Może (Putin) powiedziałby prezydentowi Trumpowi: wiesz, Steve i Jurij dyskutowali o podobnym 20-punktowym planie pokojowym i coś takiego, naszym zdaniem, mogłoby popchnąć sprawy nieco naprzód, jesteśmy na to otwarci – mówił Uszakowowi Witkoff.
Witkoff sugerował też, by zorganizować rozmowę Trump–Putin przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie (doszło do niej 17 października). Jak mówił punktem wyjścia do rozmowy mogłyby być właśnie gratulacje Putina dla Trumpa w związku z doprowadzeniem do zakończenia wojny w Strefie Gazy. Uszakow zgodził się z tą sugestią i stwierdził, że Putin nazwie Trumpa w rozmowie „prawdziwym człowiekiem pokoju”.
Steve Witkoff w rozmowie z Jurijem Uszakowem
Ostatecznie do takiej rozmowy rzeczywiście doszło na dzień przed wizytą Zełenskiego w Białym Domu.
Z kolei 29 października, w innej rozmowie, której zapis uzyskał Bloomberg, Uszakow rozmawiał telefonicznie z Kiryłem Dmitriewem, dyrektorem generalnym państwowego Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji na temat tego, jak mocno Rosja powinna naciskać na realizację jej żądań dotyczących kształtu porozumienia pokojowego. [[- Informacyjne||– Informacyjnie||interpunkcja|gramatyka||Znak wprowadzający wypowiedź powinien być półpauzą, nie dywizem. Poprawna forma przysłówka to 'informacyjnie'.]] ją przekazałem, podkreślając, że to wszystko nieformalne. I pozwoliłem im przygotować własny (plan pokojowy). Ale nie sądzę, żeby wzięli dokładnie naszą wersję, ale będzie to przynajmniej tak bliskie (jej), jak to możliwe – mówił w czasie rozmowy Dmitriew. Do rozmowy doszło po wizycie Dmitriewa na Florydzie, gdzie spotkał się z Witkoffem i zięciem prezydenta Trumpa, Jaredem Kushnerem. Spotkanie tamto miało być kluczowe dla opracowania przez administrację USA pierwotnej, 28-punktowej wersji planu pokojowego. Plan ten powszechnie uznano za zbyt mocno faworyzujący Rosjan.
Donald Trump pytany o doniesienia agencji Bloomberga zbagatelizował je, podkreślając, że choć nie słyszał zapisu rozmowy, o której mowa, to jednak zachowanie Witkoffa jest, jego zdaniem, „standardową praktyką” negocjatorów. Trump stwierdził też, że w podobnym tonie Witkoff rozmawiał prawdopodobnie z Ukraińcami.
Bloomberg nie ujawnił, w jaki sposób wszedł w posiadanie nagrania.
„Te doniesienia dowodzą jednego: specjalny wysłannik Witkoff rozmawia z przedstawicielami władz Rosji i Ukrainy niemal codziennie, by osiągnąć pokój, dokładnie dlatego Trump powołał go na stanowisko” – skomentował te doniesienia Steve Cheung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu. Dmitriew we wpisie w mediach społecznościowych podważył autentyczność zapisu jego rozmowy z Uszakowem.
Kongresmen Partii Republikańskiej Don Bacon, komentując doniesienia Bloomberga, stwierdził, że wskazują one, iż Witkoff faworyzuje Rosjan. „Nie można mu ufać jako prowadzącemu te negocjacje. Czy płatny agent Rosji zrobiłby mniej niż on? Powinien zostać zwolniony” – napisał Bacon w serwisie X.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
