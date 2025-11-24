Premier: Liczę na większą aktywność Nawrockiego. Jeśli jest w stanie coś załatwić z Trumpem, niech się nie krępuje

Szef rządu mówił także o roli Karola Nawrockiego w negocjacjach pokojowych. Jak stwierdził, „nie jest od wskazywania żadnych ról prezydentowi”. – Wiele tygodni temu prezydent Nawrocki powiedział w rozmowie ze mną, że – ponieważ ma świetne relacje z prezydentem Trumpem, jak przynajmniej uważa – jest gotów zadbać o ten fragment naszych relacji międzynarodowych – powiedział premier. – Liczę na większą aktywność prezydenta Nawrockiego. Jeśli jest w stanie coś załatwić, niech się nie krępuje. Naprawdę będę z pełnym przekonaniem wspierał jego działania, jeśli się na jakiekolwiek zdecyduje – dodał.

Co dalej z planem pokojowym Donalda Trumpa?

Jak informowaliśmy wcześniej, USA i Ukraina będą w poniedziałek kontynuować prace nad planem pokojowym, który ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, po uzgodnieniu modyfikacji pierwotnego projektu planu, który był postrzegany jako za bardzo zgodny z postulatami Rosji. Tak wynika ze wspólnego komunikatu wydanego przez Waszyngton i Kijów po rozmowach w Genewie.

Chodzi o 28-punktowy plan pokojowy, który został opracowany przez specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa i sekretarza stanu USA Marco Rubio. Treść planu została opublikowana przez serwis Axios i wywołała kontrowersje – plan przewidywał bowiem m.in. ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tysięcy, wykluczał możliwość wejścia Ukrainy do NATO oraz nakazywał Ukrainie wycofanie się z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego. W planie była mowa również o uznaniu – de facto – Donbasu i Krymu za tereny należące do Rosji oraz generalnej amnestii za wszystkie czyny popełnione w czasie blisko czteroletniej wojny Rosji z Ukrainą. Jeden z punktów planu dotyczył Polski – głosił on, że na terytorium Polski będą stacjonować europejskie myśliwce.

Pełny tekst planu pokojowego zaproponowanego przez europejskich liderów 1. Ponowne potwierdzenie suwerenności Ukrainy.2. Osiągnięte zostanie całkowite i kompletne porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO. Wszelkie niejasności z ostatnich 30 lat zostaną rozwiązane.(Punkt 3 planu USA został usunięty. Projekt tego planu, do którego dotarła agencja Reuters, głosił: „Będzie istniało oczekiwanie, że Rosja nie dokona inwazji na swoich sąsiadów, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać”).4. Po podpisaniu porozumienia pokojowego zostanie rozpoczęty dialog między Rosją a NATO, którego celem będzie omówienie wszelkich kwestii bezpieczeństwa i stworzenie środowiska sprzyjającego deeskalacji, zapewniającego bezpieczeństwo globalne oraz zwiększającego możliwości w zakresie łączności i przyszłych możliwości gospodarczych.5. Ukraina otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa6. Liczebność armii ukraińskiej w czasie pokoju zostanie ograniczona do 800 000 żołnierzy.7. Przystąpienie Ukrainy do NATO zależy od zgody członków NATO.8. NATO zgadza się nie stacjonować na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk pod swoim dowództwem.9. W Polsce będą stacjonować myśliwce NATO10. Gwarancja USA odzwierciedlająca artykuł 5 a. Stany Zjednoczone otrzymają odszkodowanie (w zamian) za gwarancję b. Jeśli Ukraina napadnie na Rosję, utraci gwarancję c. Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, oprócz zdecydowanej skoordynowanej odpowiedzi militarnej, przywrócone zostaną wszystkie globalne sankcje, a wszelkie uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną cofnięte.11. Ukraina kwalifikuje się do członkostwa w UE i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego12. Solidny globalny pakiet przebudowy dla Ukrainy, obejmować będzie między innymi: a. Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy w celu inwestowania w branże o wysokim wzroście, w tym w technologie, centra danych i przedsięwzięcia dotyczące sztucznej inteligencji b. Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą w celu wspólnej odbudowy, rozwoju, modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, obejmującej rurociągi i obiekty magazynowe c. Wspólny wysiłek na rzecz przebudowy obszarów dotkniętych wojną w celu odbudowy, przebudowy i modernizacji miast i obszarów mieszkalnych d. Rozwój infrastruktury e. Wydobycie surowców mineralnych i naturalnych f. Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowy, który zapewni środki finansowe na przyspieszenie tych wysiłków13. Stopniowa reintegracja Rosji ze światową gospodarką a. Złagodzenie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami i indywidualnie dla każdego przypadku. b. Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej w celu dążenia do wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, pierwiastków ziem rzadkich, wspólnych projektów w Arktyce, a także różnych innych wzajemnie korzystnych możliwości c. Rosja zostanie ponownie zaproszona do G814. Ukraina zostanie w pełni odbudowana i otrzyma rekompensatę finansową, w tym za pośrednictwem rosyjskich aktywów państwowych, które pozostaną zamrożone do momentu, aż Rosja zrekompensuje Ukrainie szkody.15. Utworzona zostanie wspólna grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji i państw europejskich, której zadaniem będzie promowanie i egzekwowanie wszystkich postanowień niniejszej umowy.16. Rosja ustawowo wprowadzi politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy 17. Stany Zjednoczone i Rosja zgadzają się na przedłużenie traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli jądrowej, w tym Traktatu o Sprawiedliwym Startu18. Ukraina zgadza się pozostać państwem nieposiadającym broni jądrowej na mocy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej19. Elektrownia jądrowa w Zaporożu zostanie ponownie uruchomiona pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a wytworzona energia będzie dzielona równo pomiędzy Rosję i Ukrainę w stosunku 50:50.20. Ukraina przyjmie przepisy UE dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.21. Ukraina zobowiązuje się nie odzyskiwać okupowanego terytorium suwerennego środkami militarnymi. Negocjacje w sprawie wymiany terytoriów rozpoczną się od Linii Kontaktowej.22. Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązują się do nie zmieniania tych ustaleń siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania w przypadku naruszenia tego zobowiązania.23. Rosja nie będzie utrudniać Ukrainie korzystania z rzeki Dniepr w celach handlowych, a ponadto zostaną osiągnięte porozumienia dotyczące swobodnego przepływu transportów zboża przez Morze Czarne.24. Zostanie powołana komisja humanitarna w celu rozwiązania otwartych kwestii: a. Wszyscy pozostali więźniowie i ciała zostaną wymienieni na zasadzie „wszyscy za wszystkich” b. Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, łącznie z dziećmi c. Będzie program łączenia rodzin d. Zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu25. Ukraina przeprowadzi wybory tak szybko, jak to będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pokojowego.26. Podjęte zostaną działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu.27. Niniejsza umowa będzie prawnie wiążąca. Jej wdrożenie będzie monitorowane i gwarantowane przez Radę Pokoju, której przewodniczy prezydent Donald J. Trump.28. Po zaakceptowaniu niniejszego porozumienia przez wszystkie strony, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po wywiązaniu się obu stron z uzgodnionych punktów, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania porozumienia. Warunki zawieszenia broni, w tym monitoring, zostaną uzgodnione przez obie strony pod nadzorem USA.

Wołodymyr Zełenski mówił 21 listopada, że Ukraina może stanąć przed dylematem, czy stracić kluczowego partnera, czy stracić godność. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że USA oczekują, iż Ukraińcy przyjmą plan do najbliższego czwartku. W przypadku odrzucenia planu przez Ukrainę Waszyngton miałby wstrzymać pomoc wojskową dla Kijowa oraz zaprzestać przekazywania Ukrainie informacji wywiadowczych.