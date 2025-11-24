Aktualizacja: 24.11.2025 06:02 Publikacja: 24.11.2025 05:37
Negocjacje USA i Ukrainy w Genewie mają być kontynuowane
Foto: PAP/EPA
Chodzi o 28-punktowy plan pokojowy, który został opracowany przez specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa i sekretarza stanu USA Marco Rubio. Treść planu została opublikowana przez serwis Axios i wywołała kontrowersje – plan przewidywał bowiem m.in. ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tysięcy, wykluczał możliwość wejścia Ukrainy do NATO oraz nakazywał Ukrainie wycofanie się z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego. W planie była mowa również o uznaniu – de facto – Donbasu i Krymu za tereny należące do Rosji oraz generalnej amnestii za wszystkie czyny popełnione w czasie blisko czteroletniej wojny Rosji z Ukrainą. Jeden z punktów planu dotyczył Polski – głosił on, że na terytorium Polski będą stacjonować europejskie myśliwce.
Plan pokojowy dla Ukrainy
Rosja ma przyłączyć Krym oraz obwody: ługański i doniecki
Foto: Paweł Krupecki
Wołodymyr Zełenski mówił 21 listopada, że Ukraina może stanąć przed dylematem, czy stracić kluczowego partnera, czy stracić godność. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że USA oczekują, iż Ukraińcy przyjmą plan do najbliższego czwartku. W przypadku odrzucenia planu przez Ukrainę Waszyngton miałby wstrzymać pomoc wojskową dla Kijowa oraz zaprzestać przekazywania Ukrainie informacji wywiadowczych.
Tymczasem własną wersję planu – w oparciu o projekt Donalda Trumpa – jeszcze przed rozmowami w Genewie, po konsultacjach ze stroną ukraińską, przedstawili liderzy państw europejskich. Plan zawiera istotne modyfikacje – przede wszystkim nie przewiduje wycofania się Ukrainy z Donbasu, nie rozstrzyga definitywnie przyszłości okupowanych przez Rosję części terytorium Ukrainy (wyklucza jedynie próbę militarnego odbicia ich), podkreśla, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy powinny przypominać te, które zapewnia państwom członkowskim NATO artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i nie zamyka definitywnie drogi do Sojuszu przed Ukrainą.
1. Ponowne potwierdzenie suwerenności Ukrainy.
2. Osiągnięte zostanie całkowite i kompletne porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO. Wszelkie niejasności z ostatnich 30 lat zostaną rozwiązane.
(Punkt 3 planu USA został usunięty. Projekt tego planu, do którego dotarła agencja Reuters, głosił: „Będzie istniało oczekiwanie, że Rosja nie dokona inwazji na swoich sąsiadów, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać”).
4. Po podpisaniu porozumienia pokojowego zostanie rozpoczęty dialog między Rosją a NATO, którego celem będzie omówienie wszelkich kwestii bezpieczeństwa i stworzenie środowiska sprzyjającego deeskalacji, zapewniającego bezpieczeństwo globalne oraz zwiększającego możliwości w zakresie łączności i przyszłych możliwości gospodarczych.
5. Ukraina otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa
6. Liczebność armii ukraińskiej w czasie pokoju zostanie ograniczona do 800 000 żołnierzy.
7. Przystąpienie Ukrainy do NATO zależy od zgody członków NATO.
8. NATO zgadza się nie stacjonować na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk pod swoim dowództwem.
9. W Polsce będą stacjonować myśliwce NATO
10. Gwarancja USA odzwierciedlająca artykuł 5
a. Stany Zjednoczone otrzymają odszkodowanie (w zamian) za gwarancję
b. Jeśli Ukraina napadnie na Rosję, utraci gwarancję
c. Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, oprócz zdecydowanej skoordynowanej odpowiedzi militarnej, przywrócone zostaną wszystkie globalne sankcje, a wszelkie uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną cofnięte.
11. Ukraina kwalifikuje się do członkostwa w UE i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego
12. Solidny globalny pakiet przebudowy dla Ukrainy, obejmować będzie między innymi:
a. Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy w celu inwestowania w branże o wysokim wzroście, w tym w technologie, centra danych i przedsięwzięcia dotyczące sztucznej inteligencji
b. Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą w celu wspólnej odbudowy, rozwoju, modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, obejmującej rurociągi i obiekty magazynowe
c. Wspólny wysiłek na rzecz przebudowy obszarów dotkniętych wojną w celu odbudowy, przebudowy i modernizacji miast i obszarów mieszkalnych
d. Rozwój infrastruktury
e. Wydobycie surowców mineralnych i naturalnych
f. Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowy, który zapewni środki finansowe na przyspieszenie tych wysiłków
13. Stopniowa reintegracja Rosji ze światową gospodarką
a. Złagodzenie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami i indywidualnie dla każdego przypadku.
b. Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej w celu dążenia do wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, pierwiastków ziem rzadkich, wspólnych projektów w Arktyce, a także różnych innych wzajemnie korzystnych możliwości
c. Rosja zostanie ponownie zaproszona do G8
14. Ukraina zostanie w pełni odbudowana i otrzyma rekompensatę finansową, w tym za pośrednictwem rosyjskich aktywów państwowych, które pozostaną zamrożone do momentu, aż Rosja zrekompensuje Ukrainie szkody.
15. Utworzona zostanie wspólna grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji i państw europejskich, której zadaniem będzie promowanie i egzekwowanie wszystkich postanowień niniejszej umowy.
16. Rosja ustawowo wprowadzi politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy 17. Stany Zjednoczone i Rosja zgadzają się na przedłużenie traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli jądrowej, w tym Traktatu o Sprawiedliwym Startu
18. Ukraina zgadza się pozostać państwem nieposiadającym broni jądrowej na mocy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
19. Elektrownia jądrowa w Zaporożu zostanie ponownie uruchomiona pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a wytworzona energia będzie dzielona równo pomiędzy Rosję i Ukrainę w stosunku 50:50.
20. Ukraina przyjmie przepisy UE dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.
21. Ukraina zobowiązuje się nie odzyskiwać okupowanego terytorium suwerennego środkami militarnymi. Negocjacje w sprawie wymiany terytoriów rozpoczną się od Linii Kontaktowej.
22. Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązują się do nie zmieniania tych ustaleń siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania w przypadku naruszenia tego zobowiązania.
23. Rosja nie będzie utrudniać Ukrainie korzystania z rzeki Dniepr w celach handlowych, a ponadto zostaną osiągnięte porozumienia dotyczące swobodnego przepływu transportów zboża przez Morze Czarne.
24. Zostanie powołana komisja humanitarna w celu rozwiązania otwartych kwestii:
a. Wszyscy pozostali więźniowie i ciała zostaną wymienieni na zasadzie „wszyscy za wszystkich”
b. Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, łącznie z dziećmi
c. Będzie program łączenia rodzin
d. Zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu
25. Ukraina przeprowadzi wybory tak szybko, jak to będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pokojowego.
26. Podjęte zostaną działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu.
27. Niniejsza umowa będzie prawnie wiążąca. Jej wdrożenie będzie monitorowane i gwarantowane przez Radę Pokoju, której przewodniczy prezydent Donald J. Trump.
28. Po zaakceptowaniu niniejszego porozumienia przez wszystkie strony, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po wywiązaniu się obu stron z uzgodnionych punktów, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania porozumienia. Warunki zawieszenia broni, w tym monitoring, zostaną uzgodnione przez obie strony pod nadzorem USA.
Po rozmowach w Genewie, w których uczestniczyły delegacje na czele z sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem, obie strony wydały wspólne oświadczenie, w którym czytamy o opracowaniu „udoskonalonego ramowego planu pokojowego”. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących jego treści ani tego, które punkty zostały ostatecznie zmodyfikowane.
Biały Dom, w osobnym oświadczeniu podkreślił, że ukraińska delegacja miała ocenić, iż zmodyfikowana propozycja planu pokojowego „odzwierciedla narodowy interes” Ukrainy i „odnosi się do kluczowych strategicznych żądań” Kijowa. Ukraina nie wydała własnego oświadczenia ws. efektów rozmów w Genewie.
Nie wiadomo, jak zmodyfikowana wersja planu pokojowego reguluje kwestie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ani przyszłość okupowanych przez Rosję części Ukrainy oraz Donbasu, którego części Rosjanie nadal nie opanowali. USA i Ukraina zapowiadają kontynuowanie „intensywnej pracy” nad planem, przed wyznaczonym przez Donalda Trumpa czwartkowym terminem, w którym Kijów ma podjąć decyzję, czy zgadza się przyjąć plan pokojowy. Rubio mówił jednak w niedzielę, że termin, jaki USA dają na przyjęcie przez Ukrainę planu pokojowego nie musi być ostateczny.
Tymczasem Donald Trump w niedzielę zarzucił Ukraińcom, że ci okazują „zero wdzięczności” dla USA za ich wysiłki mające na celu zakończenie wojny. Jednocześnie Trump mówił w sobotę, że przygotowany projekt planu pokojowego „nie jest ostateczną” propozycją.
Pojawienie się w ubiegłym tygodniu 28-punktowego planu pokojowego przygotowanego przez USA zaskoczyło zarówno Ukrainę, jak i europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Plan powstawał w tajemnicy przez około miesiąc. Strona amerykańska miała konsultować go z Kiryłem Dmitriewem, specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej.
Postępy rosyjskich wojsk na Ukrainie. Grudzień 2024 - 16 listopada 2025
Foto: PAP
Plan skrytykowała amerykańska opozycja – Partia Demokratyczna zarzuciła, że przedstawiony projekt jest w praktyce listą spełnionych życzeń Kremla. Rubio odpierał te ataki twierdząc, że plan zawiera postulaty obu stron konfliktu.
Stacja CBS podaje, że w tym tygodniu możliwa jest wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. To, czy do wizyty dojdzie, ma zależeć od ostatecznych efektów rozmów w Genewie. Po niedzielnych rozmowach Rubio mówił o postępach, ale przyznał też, że nadal jest jeszcze „praca do wykonania”. Z kolei Jermak podkreślał, że doszło do „postępów” i że obie strony zmierzają do „sprawiedliwego i trwałego pokoju”.
Źródło CBS w Białym Domu podaje, że na razie nie ustalono jeszcze ewentualnego terminu wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie, nie ma też na razie planów rozpoczęcia rozmów z Rosją ws. planu. Niewykluczone jednak, że w przypadku postępów rozmów w Genewie, do Rosji uda się sekretarz armii USA, Dan Driscoll, który w ubiegłym tygodniu odwiedził Kijów i przedstawił Zełenskiemu pierwotny plan pokojowy opracowany przez administrację USA.
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w latach 2024-2025
Foto: PAP
Ambasador Ukrainy w USA Ołha Stefaniszyna w niedzielnej rozmowie z CBS podkreśliła, że Ukraina nie zgodziła się na wszystkie 28 punktów pierwotnego planu pokojowego. Jak mówiła, przedstawiony plan nie służy „sprawiedliwości ani prawdzie o wojnie najeźdźczej”, a jedynie „zakończeniu wojny i wojskowego zaangażowania” USA. Ukraińska dyplomatka mówiła też, że jak dotąd Rosja nie poszła na żadne ustępstwa, a ujawniony plan nie zawiera żadnego punktu, który zmuszałby do czegoś stronę rosyjską.
CBS podaje, że rozmowy w Genewie zaczęły się od stwierdzenia przez stronę amerykańską, iż założenie Władimira Putina, iż uda mu się zdobyć cały Donbas militarnie lub w inny sposób „jest słuszne”. Przedstawiciel administracji USA w rozmowie z amerykańską stacją stwierdził, iż obecny przebieg walk na wschodzie Ukrainy wskazuje, iż Rosjanie ostatecznie podbiją cały obwód doniecki.
