Pełny tekst planu pokojowego zaproponowanego przez europejskich liderów 1. Ponowne potwierdzenie suwerenności Ukrainy.

2. Osiągnięte zostanie całkowite i kompletne porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO. Wszelkie niejasności z ostatnich 30 lat zostaną rozwiązane.

(Punkt 3 planu USA został usunięty. Projekt tego planu, do którego dotarła agencja Reuters, głosił: „Będzie istniało oczekiwanie, że Rosja nie dokona inwazji na swoich sąsiadów, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać”).

4. Po podpisaniu porozumienia pokojowego zostanie rozpoczęty dialog między Rosją a NATO, którego celem będzie omówienie wszelkich kwestii bezpieczeństwa i stworzenie środowiska sprzyjającego deeskalacji, zapewniającego bezpieczeństwo globalne oraz zwiększającego możliwości w zakresie łączności i przyszłych możliwości gospodarczych.

5. Ukraina otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa

6. Liczebność armii ukraińskiej w czasie pokoju zostanie ograniczona do 800 000 żołnierzy.

7. Przystąpienie Ukrainy do NATO zależy od zgody członków NATO.

8. NATO zgadza się nie stacjonować na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk pod swoim dowództwem.

9. W Polsce będą stacjonować myśliwce NATO

10. Gwarancja USA odzwierciedlająca artykuł 5

a. Stany Zjednoczone otrzymają odszkodowanie (w zamian) za gwarancję

b. Jeśli Ukraina napadnie na Rosję, utraci gwarancję

c. Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, oprócz zdecydowanej skoordynowanej odpowiedzi militarnej, przywrócone zostaną wszystkie globalne sankcje, a wszelkie uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną cofnięte.

11. Ukraina kwalifikuje się do członkostwa w UE i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego

12. Solidny globalny pakiet przebudowy dla Ukrainy, obejmować będzie między innymi:

a. Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy w celu inwestowania w branże o wysokim wzroście, w tym w technologie, centra danych i przedsięwzięcia dotyczące sztucznej inteligencji

b. Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą w celu wspólnej odbudowy, rozwoju, modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, obejmującej rurociągi i obiekty magazynowe

c. Wspólny wysiłek na rzecz przebudowy obszarów dotkniętych wojną w celu odbudowy, przebudowy i modernizacji miast i obszarów mieszkalnych

d. Rozwój infrastruktury

e. Wydobycie surowców mineralnych i naturalnych

f. Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowy, który zapewni środki finansowe na przyspieszenie tych wysiłków

13. Stopniowa reintegracja Rosji ze światową gospodarką

a. Złagodzenie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami i indywidualnie dla każdego przypadku.

b. Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej w celu dążenia do wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, pierwiastków ziem rzadkich, wspólnych projektów w Arktyce, a także różnych innych wzajemnie korzystnych możliwości

c. Rosja zostanie ponownie zaproszona do G8

14. Ukraina zostanie w pełni odbudowana i otrzyma rekompensatę finansową, w tym za pośrednictwem rosyjskich aktywów państwowych, które pozostaną zamrożone do momentu, aż Rosja zrekompensuje Ukrainie szkody.

15. Utworzona zostanie wspólna grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji i państw europejskich, której zadaniem będzie promowanie i egzekwowanie wszystkich postanowień niniejszej umowy.

16. Rosja ustawowo wprowadzi politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy 17. Stany Zjednoczone i Rosja zgadzają się na przedłużenie traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli jądrowej, w tym Traktatu o Sprawiedliwym Startu

18. Ukraina zgadza się pozostać państwem nieposiadającym broni jądrowej na mocy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

19. Elektrownia jądrowa w Zaporożu zostanie ponownie uruchomiona pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a wytworzona energia będzie dzielona równo pomiędzy Rosję i Ukrainę w stosunku 50:50.

20. Ukraina przyjmie przepisy UE dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.

21. Ukraina zobowiązuje się nie odzyskiwać okupowanego terytorium suwerennego środkami militarnymi. Negocjacje w sprawie wymiany terytoriów rozpoczną się od Linii Kontaktowej.

22. Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązują się do nie zmieniania tych ustaleń siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania w przypadku naruszenia tego zobowiązania.

23. Rosja nie będzie utrudniać Ukrainie korzystania z rzeki Dniepr w celach handlowych, a ponadto zostaną osiągnięte porozumienia dotyczące swobodnego przepływu transportów zboża przez Morze Czarne.

24. Zostanie powołana komisja humanitarna w celu rozwiązania otwartych kwestii:

a. Wszyscy pozostali więźniowie i ciała zostaną wymienieni na zasadzie „wszyscy za wszystkich”

b. Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, łącznie z dziećmi

c. Będzie program łączenia rodzin

d. Zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu

25. Ukraina przeprowadzi wybory tak szybko, jak to będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pokojowego.

26. Podjęte zostaną działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu.

27. Niniejsza umowa będzie prawnie wiążąca. Jej wdrożenie będzie monitorowane i gwarantowane przez Radę Pokoju, której przewodniczy prezydent Donald J. Trump.

28. Po zaakceptowaniu niniejszego porozumienia przez wszystkie strony, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po wywiązaniu się obu stron z uzgodnionych punktów, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania porozumienia. Warunki zawieszenia broni, w tym monitoring, zostaną uzgodnione przez obie strony pod nadzorem USA.

Plan pokojowy Donalda Trumpa dla Rosji i Ukrainy zmodyfikowano. Ale nie wiadomo, w jaki sposób

Po rozmowach w Genewie, w których uczestniczyły delegacje na czele z sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem, obie strony wydały wspólne oświadczenie, w którym czytamy o opracowaniu „udoskonalonego ramowego planu pokojowego”. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących jego treści ani tego, które punkty zostały ostatecznie zmodyfikowane.

Biały Dom, w osobnym oświadczeniu podkreślił, że ukraińska delegacja miała ocenić, iż zmodyfikowana propozycja planu pokojowego „odzwierciedla narodowy interes” Ukrainy i „odnosi się do kluczowych strategicznych żądań” Kijowa. Ukraina nie wydała własnego oświadczenia ws. efektów rozmów w Genewie.

Nie wiadomo, jak zmodyfikowana wersja planu pokojowego reguluje kwestie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ani przyszłość okupowanych przez Rosję części Ukrainy oraz Donbasu, którego części Rosjanie nadal nie opanowali. USA i Ukraina zapowiadają kontynuowanie „intensywnej pracy” nad planem, przed wyznaczonym przez Donalda Trumpa czwartkowym terminem, w którym Kijów ma podjąć decyzję, czy zgadza się przyjąć plan pokojowy. Rubio mówił jednak w niedzielę, że termin, jaki USA dają na przyjęcie przez Ukrainę planu pokojowego nie musi być ostateczny.

Tymczasem Donald Trump w niedzielę zarzucił Ukraińcom, że ci okazują „zero wdzięczności” dla USA za ich wysiłki mające na celu zakończenie wojny. Jednocześnie Trump mówił w sobotę, że przygotowany projekt planu pokojowego „nie jest ostateczną” propozycją.