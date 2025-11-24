Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są założenia planu pokojowego forsowanego przez administrację Trumpa wobec Ukrainy?

W jaki sposób amerykańskie propozycje wpływają na bezpieczeństwo Polski i Europy?

Co sądzą europejscy i amerykańscy eksperci o obecnej sytuacji geopolitycznej?

Dlaczego rola USA jako globalnego gwaranta pokoju jest obecnie kwestionowana?

Jakie alternatywy mogą być rozważane przez Polskę w kontekście kształtowania europejskiej strategii obronnej?

Jakie wydarzenia polityczne mogą wpłynąć na przyszłość współpracy wojskowej w Europie?

Ograniczenie o blisko połowę sił zbrojnych Ukrainy; zamknięcie drogi kraju do NATO; oddanie Rosjanom budowanych od lat ukraińskich umocnień w Donbasie: w porozumieniu, jakie forsują Amerykanie, znalazły się wszystkie warunki Kremla, ale nic z postulatów Ukraińców. Ogólnik o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Kijowa to nawet mniej, niż niedotrzymane przez Stany Memorandum Budapeszteńskie z 1994 r., które miało zabezpieczyć integralność terytorialną Ukrainy za oddanie trzeciego co do wielkości arsenału jądrowego.

Gorzej: umowa została uzgodniona z Rosjanami za plecami Ukraińców i Unii. A Trump postawił Ukrainie ultimatum: albo do czwartku ją zaakceptuje, albo straci wsparcie wojskowe i dostęp do danych wywiadowczych Ameryki. Żadnego terminu ani kary Putinowi nie wyznaczył.

– Musimy skończyć z tym g.... Waszyngton nie będzie tracił czasu na jakieś szczegóły – powiedział w Kijowie sekretarz ds. armii USA Daniel Driscoll. Zachodni dyplomaci określili jego wystąpienie jako „szokujące” i „wywołujące mdłości”.

To musi być moment przebudzenia Europy – mówi Yascha Mounk

Inicjatywa Trumpa jest tym bardziej niezrozumiała, że rosyjska gospodarka wchodzi w ostry kryzys, a mimo kolosalnych strat Rosjanie od blisko czterech lat nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony.