Donald Trump
Ograniczenie o blisko połowę sił zbrojnych Ukrainy; zamknięcie drogi kraju do NATO; oddanie Rosjanom budowanych od lat ukraińskich umocnień w Donbasie: w porozumieniu, jakie forsują Amerykanie, znalazły się wszystkie warunki Kremla, ale nic z postulatów Ukraińców. Ogólnik o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Kijowa to nawet mniej, niż niedotrzymane przez Stany Memorandum Budapeszteńskie z 1994 r., które miało zabezpieczyć integralność terytorialną Ukrainy za oddanie trzeciego co do wielkości arsenału jądrowego.
Gorzej: umowa została uzgodniona z Rosjanami za plecami Ukraińców i Unii. A Trump postawił Ukrainie ultimatum: albo do czwartku ją zaakceptuje, albo straci wsparcie wojskowe i dostęp do danych wywiadowczych Ameryki. Żadnego terminu ani kary Putinowi nie wyznaczył.
– Musimy skończyć z tym g.... Waszyngton nie będzie tracił czasu na jakieś szczegóły – powiedział w Kijowie sekretarz ds. armii USA Daniel Driscoll. Zachodni dyplomaci określili jego wystąpienie jako „szokujące” i „wywołujące mdłości”.
Inicjatywa Trumpa jest tym bardziej niezrozumiała, że rosyjska gospodarka wchodzi w ostry kryzys, a mimo kolosalnych strat Rosjanie od blisko czterech lat nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony.
Nauczony bolesnym doświadczeniem z lutego, kiedy Trump upokorzył go na oczach całego świata w Białym Domu, Wołodymyr Zełenski stara się uniknąć otwartej konfrontacji z prezydentem USA. Wysłał do Genewy delegację, która ma zmienić kształt porozumienia. Podobną taktykę przyjęli europejscy przywódcy, choć z góry ostrzegli, że nie zgodzą się ani na zmianę siłą ukraińskich granic, ani na ograniczenie ukraińskich wojsk.
Ale to tylko plan na krótką metę. A konieczna jest całkowita zmiana strategii.
– To musi być moment przebudzenia Europy. Staje ona przed egzystencjalnym wyborem. Albo będzie nadal udawać, że wierzy, iż Ameryka zapewni jej bezpieczeństwo. Albo spojrzy prawdzie w oczy i sama zadba o swoją obronę – mówi „Rzeczpospolitej” wykładowca waszyngtońskiej School of Advanced International Studies i jeden z czołowych światowych politologów Yascha Mounk. – Dlaczego Europa nie jest dziś sama w stanie pomóc Ukrainie? To jest wynik decyzji podjętych 20 lat temu przez takich polityków, jak Angela Merkel – dodaje.
I faktycznie: plan pokojowy pokazuje, że Trump jest gotowy poświęcić fundamentalne interesy Ukrainy i Europy dla spełnienia narcystycznych ambicji zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla i nieokiełzanej żądzy zysku (umowa zakłada, że Ameryka będzie czerpała połowę zysków z inwestycji w wyniszczonej Ukrainie).
– Rola Stanów jako globalnego gwaranta pokoju się skończyła. Wchodzimy w świat stref wpływów – ostrzega „Financial Times” premier Singapuru Lawrence Wong.
Czy Polska na pewno znów nie wpadnie pod but Moskwy? Szczególnie niepokojący jest punkt 9 porozumienia. Mowa w nim o stacjonowaniu europejskich myśliwców w naszym kraju. Czy to oznacza, że Rosja ma współdecydować o obecności zachodnich aliantów nad Wisłą? I czy Amerykanie chcą się stąd wycofać?
– Polska powinna utrzymać współpracę z Ameryką, ale w tej chwili polegać na niej nie może – mówi Mounk.
Na 1 grudnia zaplanowano w Berlinie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Mogą zainicjować powstanie dodatkowej polisy bezpieczeństwa: zacieśnienia współpracy wojskowej z krajem, który wydaje dwa razy więcej na obronę, niż Polska. I okazać się startem do budowy na serio europejskiej obronności. Pozytywnym sygnałem jest zapowiedź kanclerza Merza dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu, choć nie jest jasne, czy chodzi o Taurusy.
Prawdziwym testem dla Unii będzie jednak grudniowy szczyt w Brukseli, gdzie przywódcy „27” mają porozumieć się w sprawie przekazania Ukrainie blisko 150 mld dol. zamrożonych na Zachodzie rosyjskich rezerw walutowych.
