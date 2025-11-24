Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump chce kapitulacji Ukrainy

Plan Białego Domu oznacza wydanie Ukraińców na pastwę Putina. Czy Ameryka zdradzi też Polskę?

Publikacja: 24.11.2025 04:30

Donald Trump

Donald Trump

Foto: PAP/EPA

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są założenia planu pokojowego forsowanego przez administrację Trumpa wobec Ukrainy?
  • W jaki sposób amerykańskie propozycje wpływają na bezpieczeństwo Polski i Europy?
  • Co sądzą europejscy i amerykańscy eksperci o obecnej sytuacji geopolitycznej?
  • Dlaczego rola USA jako globalnego gwaranta pokoju jest obecnie kwestionowana?
  • Jakie alternatywy mogą być rozważane przez Polskę w kontekście kształtowania europejskiej strategii obronnej?
  • Jakie wydarzenia polityczne mogą wpłynąć na przyszłość współpracy wojskowej w Europie?

Ograniczenie o blisko połowę sił zbrojnych Ukrainy; zamknięcie drogi kraju do NATO; oddanie Rosjanom budowanych od lat ukraińskich umocnień w Donbasie: w porozumieniu, jakie forsują Amerykanie, znalazły się wszystkie warunki Kremla, ale nic z postulatów Ukraińców. Ogólnik o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Kijowa to nawet mniej, niż niedotrzymane przez Stany Memorandum Budapeszteńskie z 1994 r., które miało zabezpieczyć integralność terytorialną Ukrainy za oddanie trzeciego co do wielkości arsenału jądrowego.

Gorzej: umowa została uzgodniona z Rosjanami za plecami Ukraińców i Unii. A Trump postawił Ukrainie ultimatum: albo do czwartku ją zaakceptuje, albo straci wsparcie wojskowe i dostęp do danych wywiadowczych Ameryki. Żadnego terminu ani kary Putinowi nie wyznaczył.

– Musimy skończyć z tym g.... Waszyngton nie będzie tracił czasu na jakieś szczegóły – powiedział w Kijowie sekretarz ds. armii USA Daniel Driscoll. Zachodni dyplomaci określili jego wystąpienie jako „szokujące” i „wywołujące mdłości”.

To musi być moment przebudzenia Europy – mówi Yascha Mounk

Inicjatywa Trumpa jest tym bardziej niezrozumiała, że rosyjska gospodarka wchodzi w ostry kryzys, a mimo kolosalnych strat Rosjanie od blisko czterech lat nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Benjamin Dousa: Możliwe, że Ukraina wejdzie do UE już za pięć lat
Polityka
Benjamin Dousa: Możliwe, że Ukraina wejdzie do UE już za pięć lat

Nauczony bolesnym doświadczeniem z lutego, kiedy Trump upokorzył go na oczach całego świata w Białym Domu, Wołodymyr Zełenski stara się uniknąć otwartej konfrontacji z prezydentem USA. Wysłał do Genewy delegację, która ma zmienić kształt porozumienia. Podobną taktykę przyjęli europejscy przywódcy, choć z góry ostrzegli, że nie zgodzą się ani na zmianę siłą ukraińskich granic, ani na ograniczenie ukraińskich wojsk. 

Ale to tylko plan na krótką metę. A konieczna jest całkowita zmiana strategii.

– To musi być moment przebudzenia Europy. Staje ona przed egzystencjalnym wyborem. Albo będzie nadal udawać, że wierzy, iż Ameryka zapewni jej bezpieczeństwo. Albo spojrzy prawdzie w oczy i sama zadba o swoją obronę – mówi „Rzeczpospolitej” wykładowca waszyngtońskiej School of Advanced International Studies i jeden z czołowych światowych politologów Yascha Mounk. – Dlaczego Europa nie jest dziś sama w stanie pomóc Ukrainie? To jest wynik decyzji podjętych 20 lat temu przez takich polityków, jak Angela Merkel – dodaje.

Plan pokojowy sugeruje, że Rosja ma współdecydować o obecności aliantów w Polsce

I faktycznie: plan pokojowy pokazuje, że Trump jest gotowy poświęcić fundamentalne interesy Ukrainy i Europy dla spełnienia narcystycznych ambicji zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla i nieokiełzanej żądzy zysku (umowa zakłada, że Ameryka będzie czerpała połowę zysków z inwestycji w wyniszczonej Ukrainie).

– Rola Stanów jako globalnego gwaranta pokoju się skończyła. Wchodzimy w świat stref wpływów – ostrzega „Financial Times” premier Singapuru Lawrence Wong.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Zakończenie paraliżu rządu USA może doprowadzić Demokratów do zwycięstwa

Czy Polska na pewno znów nie wpadnie pod but Moskwy? Szczególnie niepokojący jest punkt 9 porozumienia. Mowa w nim o stacjonowaniu europejskich myśliwców w naszym kraju. Czy to oznacza, że Rosja ma współdecydować o obecności zachodnich aliantów nad Wisłą? I czy Amerykanie chcą się stąd wycofać?

– Polska powinna utrzymać współpracę z Ameryką, ale w tej chwili polegać na niej nie może – mówi Mounk.

Na 1 grudnia zaplanowano w Berlinie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Mogą zainicjować powstanie dodatkowej polisy bezpieczeństwa: zacieśnienia współpracy wojskowej z krajem, który wydaje dwa razy więcej na obronę, niż Polska. I okazać się startem do budowy na serio europejskiej obronności. Pozytywnym sygnałem jest zapowiedź kanclerza Merza dostarczenia Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu, choć nie jest jasne, czy chodzi o Taurusy.

Prawdziwym testem dla Unii będzie jednak grudniowy szczyt w Brukseli, gdzie przywódcy „27” mają porozumieć się w sprawie przekazania Ukrainie blisko 150 mld dol. zamrożonych na Zachodzie rosyjskich rezerw walutowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są założenia planu pokojowego forsowanego przez administrację Trumpa wobec Ukrainy?
  • W jaki sposób amerykańskie propozycje wpływają na bezpieczeństwo Polski i Europy?
  • Co sądzą europejscy i amerykańscy eksperci o obecnej sytuacji geopolitycznej?
  • Dlaczego rola USA jako globalnego gwaranta pokoju jest obecnie kwestionowana?
  • Jakie alternatywy mogą być rozważane przez Polskę w kontekście kształtowania europejskiej strategii obronnej?
  • Jakie wydarzenia polityczne mogą wpłynąć na przyszłość współpracy wojskowej w Europie?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

Ograniczenie o blisko połowę sił zbrojnych Ukrainy; zamknięcie drogi kraju do NATO; oddanie Rosjanom budowanych od lat ukraińskich umocnień w Donbasie: w porozumieniu, jakie forsują Amerykanie, znalazły się wszystkie warunki Kremla, ale nic z postulatów Ukraińców. Ogólnik o gwarancjach bezpieczeństwa USA dla Kijowa to nawet mniej, niż niedotrzymane przez Stany Memorandum Budapeszteńskie z 1994 r., które miało zabezpieczyć integralność terytorialną Ukrainy za oddanie trzeciego co do wielkości arsenału jądrowego.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Negocjacje USA i Ukrainy w Genewie mają być kontynuowane
Dyplomacja
Co dalej z planem pokojowym Donalda Trumpa? Wspólny komunikat USA i Ukrainy
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Szef MSZ Radosław Sikorski
Dyplomacja
Burza po wpisie Jad Waszem dotyczącym Polski. Zareagował m.in. Radosław Sikorski
Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro
Dyplomacja
USA kontra Wenezuela. Nieoficjalnie: Wkrótce ma ruszyć kolejny etap operacji
Boris Johnson
Dyplomacja
Boris Johnson: Przyjęcie planu Trumpa przez Kijów będzie oznaczało kapitulację jego przyjaciół
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Wizyta Viktora Orbánaw Białym Domu, 7 listopada 2025
Dyplomacja
Orbán żąda rozmów z Rosją i natychmiastowej blokady pomocy dla Ukrainy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama