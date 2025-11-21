Europa oburzona planem Trumpa. Prezydent USA: Nie podoba się? Niech walczą dalej

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie obawy wywołuje amerykański plan pokojowy wśród europejskich dyplomatów?

Jak Unia Europejska próbuje wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa na rzecz Ukrainy?

Jakie kontrowersje budzą plany administracji Trumpa dotyczące odbudowy Ukrainy?

W jaki sposób różne podejścia do zamrożonych środków mogą wpłynąć na relacje w Unii Europejskiej?

Czy i jak Donald Trump planuje zaangażować Wołodymyra Zełenskiego w realizację amerykańskiego planu?

Od kilku miesięcy przedstawiciele Unii Europejskiej starają się - na razie bezskutecznie – znaleźć sposób na wykorzystanie około 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, które są w dużej mierze przechowywane w Belgii, na pomoc dla Kijowa. Pieniądze są niezbędne, ponieważ Ukraina stoi przed ryzykiem wyczerpania środków już na początku przyszłego roku.

Reklama Reklama

Negocjacje w Brukseli są na bardzo delikatnym etapie – dyplomaci próbują sformułować prawny zapis, który umożliwiłby wykorzystanie zamrożonych funduszy na pożyczkę dla ukraińskiego rządu.

Unijny polityk ostro: Witkoff potrzebuje psychiatry

Jednak nowy, amerykański 28-punktowy plan zawieszenia broni przewiduje alternatywne wykorzystanie tych samych aktywów na odbudowę kraju pod przewodnictwem USA po zawarciu rozejmu. W dokumencie zapisano, że Stany Zjednoczone będą czerpać “50 procent” zysków z tych działań.

Szczegóły tego tzw. planu pokojowego administracji Donalda Trumpa rozsierdziły europejskich polityków. - Witkoff potrzebuje psychiatry – tak dosadnie i anonimowo skomentował przedstawiony przez USA plan jeden z wysokich rangą urzędników.