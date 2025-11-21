Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Europa oburzona planem Trumpa. Prezydent USA: Nie podoba się? Niech walczą dalej

Europejscy dyplomaci oraz urzędnicy reagują oburzeniem na szczegóły amerykańskiego planu pokojowego, ostrzegając, że może on zrujnować ich wysiłki na rzecz ratowania Ukrainy. - Jeśli Zełenskiemu plan się nie podoba, to powinien po prostu walczyć dalej - kwituje prezydent USA.

Publikacja: 21.11.2025 21:31

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters, Evelyn Hockstein

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie obawy wywołuje amerykański plan pokojowy wśród europejskich dyplomatów?
  • Jak Unia Europejska próbuje wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa na rzecz Ukrainy?
  • Jakie kontrowersje budzą plany administracji Trumpa dotyczące odbudowy Ukrainy?
  • W jaki sposób różne podejścia do zamrożonych środków mogą wpłynąć na relacje w Unii Europejskiej?
  • Czy i jak Donald Trump planuje zaangażować Wołodymyra Zełenskiego w realizację amerykańskiego planu?

Od kilku miesięcy przedstawiciele Unii Europejskiej starają się - na razie bezskutecznie – znaleźć sposób na wykorzystanie około 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, które są w dużej mierze przechowywane w Belgii, na pomoc dla Kijowa. Pieniądze są niezbędne, ponieważ Ukraina stoi przed ryzykiem wyczerpania środków już na początku przyszłego roku.

Negocjacje w Brukseli są na bardzo delikatnym etapie – dyplomaci próbują sformułować prawny zapis, który umożliwiłby wykorzystanie zamrożonych funduszy na pożyczkę dla ukraińskiego rządu.

Unijny polityk ostro: Witkoff potrzebuje psychiatry

Jednak nowy, amerykański 28-punktowy plan zawieszenia broni przewiduje alternatywne wykorzystanie tych samych aktywów na odbudowę kraju pod przewodnictwem USA po zawarciu rozejmu. W dokumencie zapisano, że Stany Zjednoczone będą czerpać “50 procent” zysków z tych działań.

Szczegóły tego tzw. planu pokojowego administracji Donalda Trumpa rozsierdziły europejskich polityków. - Witkoff potrzebuje psychiatry – tak dosadnie i anonimowo skomentował przedstawiony przez USA plan jeden z wysokich rangą urzędników.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela
Finanse
Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela

Europejczycy szukają realnego rozwiązania, jak użyć tych aktywów na korzyść Ukrainy, a Trump chce na tym zarobić - powiedział jeden z francuskich oficjeli, dodając, że amerykańska propozycja najpewniej zostanie odrzucona przez wszystkich”.﻿

Kilku dyplomatów i urzędników UE także wyraża obawy, że propozycje wysunięte przez wysłannika Trumpa, Steve’a Witkoffa, mogą zniweczyć szanse na zaakceptowanie propozycji pożyczki przez 27 państw członkowskich UE. Europejscy przywódcy liczyli na sfinalizowanie tzw. „pożyczki reparacyjnej” podczas pilnego szczytu zaplanowanego na przyszły miesiąc.

Pożyczka reparacyjna. Trudny problem do zgryzienia

Sprawa, jak wykorzystać zamrożone rosyjskie środki, należy do najtrudniejszych dla sojuszników Ukrainy. To głównie kwestia prawna, polityczna, bezpieczeństwa i ekonomiczna. Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że znaczna część tych aktywów znajduje się w systemie Euroclear w Belgii, co stawia ten kraj w wyjątkowo trudnej sytuacji, podatnej na ewentualne rosyjskie działania odwetowe.

Ostatni pomysł unijnych polityków to użycie tych środków jako zabezpieczenia pożyczki dla Ukrainy, która miałaby być spłacana tylko wtedy, gdy Rosja zgodzi się wypłacić reparacje wojenne po podpisaniu umowy pokojowej.

Belgia jednak obawia się wdrożenia tego planu z powodu ryzyka finansowego – istnieje możliwość, że Rosja zażąda zwrotu tych środków. To stawia Belgię w konflikcie z innymi państwami UE, które naciskają na szybsze działania wspierające Ukrainę.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
Polityka
UE odroczyła decyzję w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów

Zachowanie „typowe” dla Donalda Trumpa

W piątek dyplomaci i urzędnicy UE wyrazili obawę, że propozycja Trumpa jeszcze bardziej skomplikuje przekonanie Belgii do poparcia planu. Jeden z unijnych oficjeli ocenił, że amerykański plan jest argumentem przeciwko kontynuacji projektu pożyczki reparacyjnej, bo po wojnie Trump będzie wywierał presję, by odblokować aktywa i zostawi europejskich podatników z odpowiedzialnością za spłatę Rosji.

Jeden z dyplomatów zauważył, że pomysł, by Ameryka chciała zarobić na aktywach zamrożonych w Europie, to typowe zachowanie Trumpa.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Wołodymyr Zełenski: Albo utrata godności, albo kluczowego partnera

Szczegóły amerykańskiego planu nie są do końca jasne. Pełny tekst 28-punktowego dokumentu wyraźnie wskazuje, że administracja Trumpa zamierza czerpać korzyści z tych środków, przeznaczając 100 miliardów dolarów na „amerykańsko kierowane działania na rzecz odbudowy Ukrainy i inwestycje”. W dokumencie czytamy, że „Stany Zjednoczone otrzymają 50 proc.  zysków z tej działalności. Europa dołoży kolejne 100 miliardów dolarów, aby zwiększyć łączną kwotę inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone europejskie rosyjskie fundusze zostaną odblokowane”. (O szczegółach planu piszemy tutaj). 

Jednocześnie w dokumencie znajdują się zapisy, które w znacznym stopniu uderzają w Ukrainę, jednocześnie spełniając większość żądań Rosji. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Władimir Putin
Dyplomacja
Kreml uważa, że ​​plan pokojowy nie jest jeszcze gotowy. „Trump się spieszy, ale Putin nie”

Donald Trump: Zełenski będzie musiał zatwierdzić plan

W piątek Donald Trump spotkał się w Białym Domu z  burmistrzem-elektem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim, a po spotkaniu rozmawiał z dziennikarzami.  Zapytany, czy rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim na temat 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, Trump odpowiedział:  - Mamy plan. To co się dzieje, jest okropne. To wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć.  Uważamy, że mamy sposób na osiągnięcie pokoju. [Zełenski] Będzie musiał go zatwierdzić – dodał amerykański prezydent.

Gdy jeden z dziennikarzy poinformował go, że plan spotkał się z krytyką, Trump odpowiedział: - To znaczy, że mu się nie podoba?  Będzie musiało się to spodobać, a jeśli mu się to nie spodoba, to myślę, że powinni po prostu walczyć dalej – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie obawy wywołuje amerykański plan pokojowy wśród europejskich dyplomatów?
  • Jak Unia Europejska próbuje wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa na rzecz Ukrainy?
  • Jakie kontrowersje budzą plany administracji Trumpa dotyczące odbudowy Ukrainy?
  • W jaki sposób różne podejścia do zamrożonych środków mogą wpłynąć na relacje w Unii Europejskiej?
  • Czy i jak Donald Trump planuje zaangażować Wołodymyra Zełenskiego w realizację amerykańskiego planu?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Od kilku miesięcy przedstawiciele Unii Europejskiej starają się - na razie bezskutecznie – znaleźć sposób na wykorzystanie około 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, które są w dużej mierze przechowywane w Belgii, na pomoc dla Kijowa. Pieniądze są niezbędne, ponieważ Ukraina stoi przed ryzykiem wyczerpania środków już na początku przyszłego roku.

Negocjacje w Brukseli są na bardzo delikatnym etapie – dyplomaci próbują sformułować prawny zapis, który umożliwiłby wykorzystanie zamrożonych funduszy na pożyczkę dla ukraińskiego rządu.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Unia Europejska nic nie wie o planie Trumpa? „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Nieoficjalnie: USA chcą, by Ukraina zgodziła się na plan pokojowy do czwartku
Wołodymyr Zełenski i Daniel Driscoll
Konflikty zbrojne
Wołodymyr Zełenski gotów do „uczciwej pracy” nad planem pokojowym. Są znane jego nowe szczegóły
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Przełom na froncie? Władimir Putin usłyszał, że wojska rosyjskie zajęły Kupiańsk
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Wołodymyr Zełenski i gen. Keith Kellogg
Konflikty zbrojne
Ukraina straci ważnego sojusznika w administracji Donalda Trumpa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama