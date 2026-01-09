Gen. Mirosław Różański: to nie Polska byłaby „głównym daniem” Putina

Aktualizacja: 09.01.2026 12:55 Publikacja: 09.01.2026 12:41
Gen. Mirosław Różański
Foto: TV.RP.PL
Zdaniem gen. Różańskiego „to absolutnie dobrze”, że takie spotkanie się odbędzie. Jednak jak zauważył gość Jacka Nizinkiewicza, narracja, która towarzyszy wypowiedziom płynącym z Pałacu Prezydenckiego i samemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, „niestety jest narracją konfrontacyjną”. – Z drugiej strony myślę, że premier Donald Tusk wykazuje wiele cierpliwości i dobrej woli, aby kontekst dotyczący relacji między dużym i małym pałacem był jak najlepszy – stwierdził gen. Różański.
Czytaj więcej
Zapowiedź spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim to znak politycznej od...
Mówiąc o sporze, dotyczącym realizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, gen. Różański zauważył, że kwestie te reguluje konstytucja. – Środowisko pana prezydenta chyba pomyliło art. 146, który mówi o prerogatywach rządu, a powinno bardziej wczytać się w kwestię dotyczącą art. 126, który mówi o kompetencjach prezydenta – powiedział. – To jest jednoznacznie stwierdzone, że prezydent faktycznie jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w czasie pokoju to zwierzchnictwo realizuje poprzez ministra obrony narodowej – zauważył generał. – Uważam że to jest wszystko bardzo precyzyjnie zdefiniowane – powiedział, dodając, że w jego przekonaniu „dyskusje na ten temat (...) są nie na miejscu”.
Czytaj więcej
Czy relacje między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim mogą układać się poprawni...
Szef senackiej komisji obrony zauważył, że na przykład w sprawach Ukrainy „raz wypowiada się premier, innym razem prezydent i te wypowiedzi są zgoła odmienne”. – Dla naszych partnerów z zagranicy czasem sytuacja jest niekomfortowa – ocenił. Jego zdaniem takie sytuacje „pozycjonują nas negatywnie” i gdyby w tej sprawie udało się osiągnąć konsensus, to może ta nasza pozycja na arenie międzynarodowej wróciłaby na właściwe miejsce jako kraju sąsiadującego z Ukrainą. – Uważam że mamy prawo i obowiązek uczestniczyć w tych najważniejszych gremiach i decydować o tym, jak w przyszłości będzie kontynuowane wsparcie, a dalej nawet i odbudowa Ukrainy. Powinniśmy być przy tym stoliku – powiedział gen. Różański.
Pytany o pomysł, by w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi i administracją Donalda Trumpa Polskę reprezentował prezydent, a w relacji z Unią Europejską premier Donald Tusk, gen. Różański orzekł, że każda próba usankcjonowania takiego podziału byłaby „zabetonowaniem” tego problemu. – Uważam, że (...) każdy powinien robić swoje. Pan prezydent powinien stać na straży konstytucji, powinien gwarantować ład konstytucji i praworządność w naszym kraju. Spełnia też funkcje reprezentacyjne i przy tego typu przedsięwzięciach powinien oczywiście uczestniczyć – mówił gen. Różański. – Natomiast tam, gdzie jest kwestia merytoryczna dotycząca polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, tam powinien być rząd, reprezentowany przez premiera i jego ministrów. – W tym względzie nie powinno być dualizmu, który niestety mamy na horyzoncie – zaznaczył
Czytaj więcej
Prezydent i premier mają w piątek rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i bieżącej współpracy. Tem...
Gen. Mirosław Różański w odpowiedzi na pytania o wojnę Rosji z Ukrainą oraz o to, czy dzięki zabiegom Donalda Trumpa jesteśmy bliżej jej zakończenia, odpowiedział że wszelkie prognozy na ten temat „są dziś obarczone dużym ryzykiem”. Zauważył też, że kilkanaście tygodni temu, przy okazji podpisania umowy surowcowej między USA a Ukrainą donoszono o postępach w zakresie osiągnięcia porozumienia.
Jak powiedział, „chyba otwiera się przed nami nowa wizja świata”. – My na ten konflikt, który toczy się u naszych granic, powinniśmy spojrzeć „bardziej refleksyjnie”. – Tego końca wojny nie powinniśmy widzieć tylko i wyłącznie w tym, co zrobi administracja amerykańska i prezydent Trump. Powinniśmy uświadomić sobie, że Ukraina jest w Europie i my jesteśmy w Europie – powiedział gen. Mirosław Różański. – Europa ma potencjał ku temu, żeby móc wesprzeć Ukrainę. I w tym zakresie powinna być mocno zdynamizowana narracja. Oczywiście to ostatnie spotkanie w Paryżu potwierdza, że tak się dzieje. Ale, uważam, jest kierunek dotyczący tego, że możemy znaleźć odpowiedź, kiedy i na jakich warunkach ta wojna powinna się zakończyć – stwierdził
Przypomniał, że kiedy Donald Trump obiecywał zakończenie wojny w Ukrainie w ciągu 24 godzin, dyskutowane były również stwierdzenia – które wówczas niewielu brało na poważnie – dotyczące Grenlandii, Kanady, Kanału Panamskiego. - O tym narkobiznesie też oczywiście Donald Trump mocno mówił i teraz się okazuje, że tutaj ta kwestia jest zmaterializowana – zauważył gen. Różański, przywołując operację Stanów Zjednoczonych w Wenezueli.
Czytaj więcej
Donald Trump ogłosił, że władze Wenezueli zgodziły się wyeksportować od 30 do 50 mln baryłek obję...
Pytany o to, czy pod administracją Donalda Trumpa Polska może być pewna sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, gen. Różański odpowiedział, że Polska w kontekście bezpieczeństwa „powinna spoglądać” na Sojusz Północnoatlantycki i Unię Europejską. – Jesteśmy krajem europejskim i tutaj są nasze interesy. Myślę, że jeślibyśmy tylko i wyłącznie spoglądali na Stany Zjednoczone jako naszego gwaranta bezpieczeństwa, to niestety to będzie błędem – powiedział gen. Różański. – Nie można zaprzeczyć temu, że Stany Zjednoczone są potęgą militarną i gospodarczą i głównym filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale nie zapominajmy, gdzie mieszkamy i jakich mamy sąsiadów. Europa powinna być nie tylko terytorialnie, ale również mentalnie bliżej nas. I na kwestie bezpieczeństwa powinniśmy patrzeć właśnie przez szerszy pryzmat niż tylko alians ze Stanami Zjednoczonymi – stwierdził gen. Mirosław Różański.
Czytaj więcej
Czy Kreml zdecyduje się zaatakować państwo należące do NATO i które? Zachodnie wywiady i analityc...
Pytany o stwierdzenia, że bezpieczeństwo Ukrainy oznacza bezpieczeństwo Polski, gen. Różański odrzekł, że „jeżeli ktoś tę tezę odrzuca, to znaczy, że nie ma wyobraźni i nie widzi, jaką politykę prowadzi Putin i Rosja”. Jednak, odpowiadając na pytanie o to, czy jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, to Polska jest „kolejna w menu Putina”, gen. Różański stwierdził, że w jego przekonaniu to nie Polska byłaby „głównym daniem”. – Gdyby używać takiej przenośni, to myślę, że w pierwszej kolejności jednak kraje bałtyckie powinny się obawiać – ocenił Zwrócił przy tym uwagę, że to nie powinno nas uspokajać, bo „ta wojna, która jest katalogowana dzisiaj jako wojna hybrydowa czy podprogowa (...) już trwa”. – Na naszym terenie mają miejsce zdarzenia, które są jednoznacznie wskazywane jako działalność Federacji Rosyjskiej, jej agentury i służb specjalnych – zwrócił uwagę gen. Różański.
– Jeżeli ktoś by mnie pytał o to, czy Rosja w najbliższym czasie zaatakuje Polskę w sposób konwencjonalny, z wykorzystaniem czołgów i samolotów, to tak nie uważam. Rosja nie ma takiego potencjału, który by pozwolił jej dzisiaj zaatakować Rzeczypospolitą. – Ale uważam, że obraz wojny hybrydowej jest absolutnie realny i powinniśmy mieć tego świadomość – dodał gen. Mirosław Różański w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Napomniał też, że „powinniśmy się przygotowywać na ewentualność tego typu inwazji”. – Powinniśmy wiedzieć, gdzie są miejsca, w których możemy się schować, mieć przygotowany plecak i podejść do tego poważniej niż wcześniej – powiedział.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
– Mijający 2025 rok przejdzie do historii jako czas, w którym proces modernizacji Wojska Polskiego zyskał nową d...
Umowa na dostawę kolejnej partii południowokoreańskich czołgów podstawowych K2, umowa na bojowe wozy piechoty Bo...
W nocy wojska rosyjskie rozpoczęły zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, w tym na Kijów. Polskie dowództwo zarea...
Sztab Generalny WP jest gotów przekazać ostatnie samolotu bojowe MiG-29 ukraińskim Siłom Zbrojnym. Uzasadnienie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas