Sondaż: Czy Polacy wierzą w możliwość współpracy Nawrockiego z Tuskiem?

Czy relacje między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim mogą układać się poprawnie? Zdaniem Polaków niemal na pewno nie.

Publikacja: 07.01.2026 08:53

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

Foto: PAP/Piotr Nowak, Radek Pietruszka

Foto: PAP/Piotr Nowak, Radek Pietruszka

Przemysław Malinowski

Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS, przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski, pokazuje wyjątkową zgodność opinii: niezależnie od sympatii politycznych, wyborcy spodziewają się ostrego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera.

Relacje rząd–prezydent. Zdecydowana większość przewiduje konflikt

Aż 84,8 proc. respondentów uważa, że relacje między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim będą złe. Co istotne, dominują odpowiedzi jednoznaczne – 44,3 proc. badanych wskazuje, że będą one „zdecydowanie złe”, a kolejne 40,5 proc. ocenia je jako „raczej złe”.

Tylko niewielka część ankietowanych wierzy w pozytywny scenariusz. Dobre relacje przewiduje 10,6 proc. respondentów, przy czym zaledwie 2,5 proc. deklaruje taką opinię z pełnym przekonaniem. Brak zdania w tej sprawie deklaruje jedynie 4,6 proc. uczestników badania.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Spór Tusk–Nawrocki paraliżuje państwo? Polacy wydali jednoznaczny werdykt

Wyborcy rządu i opozycji zgodni

Sondaż pokazuje zjawisko rzadko spotykane w polskiej polityce: niemal pełną zgodność ocen wśród wyborców przeciwstawnych obozów. Zarówno sympatycy koalicji rządzącej, jak i opozycji spodziewają się eskalacji konfliktu na linii Nawrocki–Tusk.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy pesymizm jest szczególnie wyraźny. Aż 89 proc. z nich uważa, że relacje między premierem a prezydentem będą złe, w tym 49 proc. ocenia je jako „zdecydowanie złe”. Tylko 7 proc. respondentów z tej grupy dopuszcza możliwość dobrej współpracy.

Po stronie opozycji nastroje są niemal identyczne. Złe relacje Tuska z Nawrockim przewiduje 90 proc. wyborców PiS i Konfederacji, z czego 49 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie złe”. W możliwość konstruktywnej kohabitacji wierzy jedynie 8 proc. badanych.

Czytaj więcej

Donald Tusk i Karol Nawrocki
Polityka
Nawrocki: Tusk przestał być szanowanym graczem, dziś szkodzi bardziej niż Braun

Nieco inaczej rozkładają się odpowiedzi wśród wyborców spoza głównych bloków politycznych. Także tutaj dominują pesymiści – złe relacje przewiduje 69 proc. respondentów. Jednocześnie w tej grupie widoczny jest wyższy odsetek optymistów (19 proc.) oraz osób niezdecydowanych (12 proc.).

W środę prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. – Najpewniej w piątek. Prezydent i premier są już w bezpośrednim kontakcie. Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy – wyjaśnił.  

Czytaj więcej

Donald Tusk i Karol Nawrocki
Polityka
Marcin Przydacz mówi o spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Wskazał datę
Badanie zostało przeprowadzone przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 19–21 grudnia 2025 roku. Zrealizowano je metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki
Advertisement
