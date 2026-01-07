Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS, przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski, pokazuje wyjątkową zgodność opinii: niezależnie od sympatii politycznych, wyborcy spodziewają się ostrego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera.

Relacje rząd–prezydent. Zdecydowana większość przewiduje konflikt

Aż 84,8 proc. respondentów uważa, że relacje między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim będą złe. Co istotne, dominują odpowiedzi jednoznaczne – 44,3 proc. badanych wskazuje, że będą one „zdecydowanie złe”, a kolejne 40,5 proc. ocenia je jako „raczej złe”.

Tylko niewielka część ankietowanych wierzy w pozytywny scenariusz. Dobre relacje przewiduje 10,6 proc. respondentów, przy czym zaledwie 2,5 proc. deklaruje taką opinię z pełnym przekonaniem. Brak zdania w tej sprawie deklaruje jedynie 4,6 proc. uczestników badania.

Wyborcy rządu i opozycji zgodni

Sondaż pokazuje zjawisko rzadko spotykane w polskiej polityce: niemal pełną zgodność ocen wśród wyborców przeciwstawnych obozów. Zarówno sympatycy koalicji rządzącej, jak i opozycji spodziewają się eskalacji konfliktu na linii Nawrocki–Tusk.