Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk
Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS, przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski, pokazuje wyjątkową zgodność opinii: niezależnie od sympatii politycznych, wyborcy spodziewają się ostrego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera.
Aż 84,8 proc. respondentów uważa, że relacje między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim będą złe. Co istotne, dominują odpowiedzi jednoznaczne – 44,3 proc. badanych wskazuje, że będą one „zdecydowanie złe”, a kolejne 40,5 proc. ocenia je jako „raczej złe”.
Tylko niewielka część ankietowanych wierzy w pozytywny scenariusz. Dobre relacje przewiduje 10,6 proc. respondentów, przy czym zaledwie 2,5 proc. deklaruje taką opinię z pełnym przekonaniem. Brak zdania w tej sprawie deklaruje jedynie 4,6 proc. uczestników badania.
Sondaż pokazuje zjawisko rzadko spotykane w polskiej polityce: niemal pełną zgodność ocen wśród wyborców przeciwstawnych obozów. Zarówno sympatycy koalicji rządzącej, jak i opozycji spodziewają się eskalacji konfliktu na linii Nawrocki–Tusk.
Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy pesymizm jest szczególnie wyraźny. Aż 89 proc. z nich uważa, że relacje między premierem a prezydentem będą złe, w tym 49 proc. ocenia je jako „zdecydowanie złe”. Tylko 7 proc. respondentów z tej grupy dopuszcza możliwość dobrej współpracy.
Po stronie opozycji nastroje są niemal identyczne. Złe relacje Tuska z Nawrockim przewiduje 90 proc. wyborców PiS i Konfederacji, z czego 49 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie złe”. W możliwość konstruktywnej kohabitacji wierzy jedynie 8 proc. badanych.
Nieco inaczej rozkładają się odpowiedzi wśród wyborców spoza głównych bloków politycznych. Także tutaj dominują pesymiści – złe relacje przewiduje 69 proc. respondentów. Jednocześnie w tej grupie widoczny jest wyższy odsetek optymistów (19 proc.) oraz osób niezdecydowanych (12 proc.).
W środę prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. – Najpewniej w piątek. Prezydent i premier są już w bezpośrednim kontakcie. Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy – wyjaśnił.
Badanie zostało przeprowadzone przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 19–21 grudnia 2025 roku. Zrealizowano je metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
