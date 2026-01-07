Źródło w branży naftowej, na które powołuje się Reuters, twierdzi, że Trump chce, aby wenezuelska ropa jak najszybciej dotarła do USA, tak aby prezydent Stanów Zjednoczonych mógł ogłosić swoje wielkie zwycięstwo w związku z działaniami podjętymi przeciw Wenezueli.

Dotychczas ropa trafiała z Wenezueli do USA wyłącznie za pośrednictwem amerykańskiego koncernu Chevron, który – za zgodą władz w Waszyngtonie – był partnerem wenezuelskiego koncernu naftowego PDVSA. Chevron był jedyną spółką naftową, która – po ogłoszeniu przez Trumpa blokady morskiej Wenezueli – w sposób niezakłócony transportowała ropę z Wenezueli. Dziennie Chevron eksportował do USA od 100 do 150 tys. baryłek ropy. Dzięki porozumieniu, które ogłosił Trump, PDVSA może uniknąć konieczności zmniejszenia wydobycia ropy, co groziło tej spółce, ponieważ kończyły się jej możliwości magazynowania ropy.

Po ogłoszeniu porozumienia z Wenezuelą w sprawie ropy przez Trumpa, ceny ropy w USA spadły o ponad 1,5 proc. Ropa, która według wpisu Trumpa ma trafić do USA, biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową wenezuelskiej ropy może być warta do 1,9 mld dolarów. Nie jest jednak jasne w jakim zakresie dostęp do tych środków będzie mieć Wenezuela. Sankcje nałożone na ten kraj oznaczają, że koncern PDVSA nie ma dostępu do globalnego systemu finansowego, nie może też przeprowadzać transakcji w dolarach.

Sekretarz spraw wewnętrznych USA: Ropa z Wenezueli płynąca do USA to świetna wiadomość dla obu krajów

W tym tygodniu przedstawiciele USA i Wenezueli omawiali potencjalne mechanizmy sprzedaży wenezuelskiej ropy w USA – jedną z opcji były aukcje, które pozwoliłyby na zakup ropy z Wenezueli odbiorcom w USA, zainteresowanym nabywcom z USA oraz wydawanie licencji przez Stany Zjednoczone partnerom biznesowym PDVSA, co umożliwiałoby zawieranie kontraktów na dostawy wenezuelskiej ropy. Taka licencja pozwala Chevronowi na współpracę z PDVSA, mimo objęcia tej spółki sankcjami przez Stany Zjednoczone. Podobne licencje wydano m.in. chińskiej spółce naftowej CNPC, hiszpańskiej spółce Repsol czy włoskiej Eni. Niektóre z tych spółek rozpoczęły w tym tygodniu przygotowania do wznowienia odbioru ropy z Wenezueli – podaje Reuters, powołując się na swoje źródła.