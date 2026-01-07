Aktualizacja: 07.01.2026 06:38 Publikacja: 07.01.2026 05:03
Donald Trump
Foto: REUTERS/Dan Mullan/
Jak pisze Reuters, ropa, o której pisze Trump, może być warta do 2 mld dolarów. Dzięki porozumieniu Stany Zjednoczone przekierują na swój rynek ropę, która dotychczas trafiała z Wenezueli do Chin. Wenezuela, dzięki porozumieniu z USA, ma z kolei uniknąć dalszego ograniczenia produkcji ropy, spowodowanego sankcjami, a także wprowadzoną w grudniu przez Trumpa blokadą morską kraju dotyczącą objętych sankcjami tankowców, które transportują ropę z Wenezueli.
Czytaj więcej
Decyzja prezydenta o wtargnięciu do Wenezueli, schwytaniu jej przywódcy i planach zarządzania kra...
Porozumienie, o którym poinformował Trump, jest dowodem na to, iż obecne władze Wenezueli, po amerykańskiej interwencji wojskowej w tym kraju i pojmaniu przez amerykańskich komandosów przywódcy Wenezueli, Nicolása Maduro, są gotowe na ustępstwa, których domaga się od nich Waszyngton. Trump ostrzegał wcześniej, że Stany Zjednoczone mogą podjąć kolejne działania militarne przeciw Wenezueli, jeśli władze w Caracas nie będą współpracować z jego administracją. Prezydent USA mówił też, że chce, aby p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zapewniła USA i amerykańskim koncernom naftowym „pełen dostęp” do wenezuelskiej branży naftowej.
„Z przyjemnością ogłaszam, że tymczasowe władze Wenezueli skierują między 30 a 50 mln baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy do Stanów Zjednoczonych. Ta ropa zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a pieniądze (za nią – red.) będą kontrolowane przeze mnie jako prezydenta USA, by zapewnić, że zostaną wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i USA. Poprosiłem sekretarza ds. energii Chrisa Wrighta, by zrealizował ten plan natychmiast. (Ropa) zostanie załadowana na statki i sprowadzona bezpośrednio do doków w USA” – napisał Trump we wpisie w serwisie Truth Social.
Wenezuela dysponuje największymi na świecie zasobami ropy naftowej.
Złoża ropy naftowej na świecie
Foto: PAP
Maduro, zanim został pojmany przez USA, przekonywał, że rosnąca presja administracji Donalda Trumpa na jego kraj ma na celu zdobycie kontroli nad wenezuelskimi surowcami naturalnymi, w tym przede wszystkim nad ropą.
Agencja Reutera podaje, powołując się na dwa źródła, że skierowanie do USA ropy z Wenezueli, o której pisze Trump, może początkowo oznaczać przekierowanie do USA ropy, która pierwotnie miała trafić do Chin. Pekin był w ostatniej dekadzie największym odbiorcą wenezuelskiej ropy, zwłaszcza po tym, gdy w 2020 roku USA nałożyły sankcje na spółki uczestniczące w handlu ropą z Wenezuelą.
Produkcja ropy naftowej na świecie
Foto: PAP
Źródło w branży naftowej, na które powołuje się Reuters, twierdzi, że Trump chce, aby wenezuelska ropa jak najszybciej dotarła do USA, tak aby prezydent Stanów Zjednoczonych mógł ogłosić swoje wielkie zwycięstwo w związku z działaniami podjętymi przeciw Wenezueli.
Dotychczas ropa trafiała z Wenezueli do USA wyłącznie za pośrednictwem amerykańskiego koncernu Chevron, który – za zgodą władz w Waszyngtonie – był partnerem wenezuelskiego koncernu naftowego PDVSA. Chevron był jedyną spółką naftową, która – po ogłoszeniu przez Trumpa blokady morskiej Wenezueli – w sposób niezakłócony transportowała ropę z Wenezueli. Dziennie Chevron eksportował do USA od 100 do 150 tys. baryłek ropy. Dzięki porozumieniu, które ogłosił Trump, PDVSA może uniknąć konieczności zmniejszenia wydobycia ropy, co groziło tej spółce, ponieważ kończyły się jej możliwości magazynowania ropy.
Czytaj więcej
Jeden na trzech Amerykanów pochwala amerykański atak militarny na Wenezuelę, który doprowadził do...
Po ogłoszeniu porozumienia z Wenezuelą w sprawie ropy przez Trumpa, ceny ropy w USA spadły o ponad 1,5 proc. Ropa, która według wpisu Trumpa ma trafić do USA, biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową wenezuelskiej ropy może być warta do 1,9 mld dolarów. Nie jest jednak jasne w jakim zakresie dostęp do tych środków będzie mieć Wenezuela. Sankcje nałożone na ten kraj oznaczają, że koncern PDVSA nie ma dostępu do globalnego systemu finansowego, nie może też przeprowadzać transakcji w dolarach.
W tym tygodniu przedstawiciele USA i Wenezueli omawiali potencjalne mechanizmy sprzedaży wenezuelskiej ropy w USA – jedną z opcji były aukcje, które pozwoliłyby na zakup ropy z Wenezueli odbiorcom w USA, zainteresowanym nabywcom z USA oraz wydawanie licencji przez Stany Zjednoczone partnerom biznesowym PDVSA, co umożliwiałoby zawieranie kontraktów na dostawy wenezuelskiej ropy. Taka licencja pozwala Chevronowi na współpracę z PDVSA, mimo objęcia tej spółki sankcjami przez Stany Zjednoczone. Podobne licencje wydano m.in. chińskiej spółce naftowej CNPC, hiszpańskiej spółce Repsol czy włoskiej Eni. Niektóre z tych spółek rozpoczęły w tym tygodniu przygotowania do wznowienia odbioru ropy z Wenezueli – podaje Reuters, powołując się na swoje źródła.
Doug Burgum, sekretarz spraw wewnętrznych USA
USA i Wenezuela prowadziły też rozmowy dotyczące tego, czy wenezuelska ropa mogłaby być w przyszłości wykorzystywana jako strategiczna rezerwa Stanów Zjednoczonych.
Sekretarz spraw wewnętrznych USA Doug Burgum oświadczył, że zwiększony napływ wenezuelskiej ropy do USA to „świetna wiadomość” z perspektywy rynku pracy, a także przyszłych cen paliwa w USA i w Wenezueli. – Wenezuela ma obecnie możliwość pozyskania kapitału i odbudowy swojej gospodarki – powiedział Burgum w rozmowie z Fox News, odpowiadając na pytanie o rozmowy dotyczące eksportu ropy z Wenezueli. – Z amerykańską technologią, amerykańskim partnerstwem, Wenezuela może przejść transformację – dodał.
Rafinerie USA na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej przed nałożeniem sankcji USA na Wenezuelę przetwarzały dziennie ok. 500 tys. baryłek ropy z tego kraju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z oświadczenia przekazanego przez Biały Dom telewizji CNN wynika, że administracja Donalda Trumpa rozważa „szere...
„Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w spra...
W ciągu trwających już od tygodnia protestów w Iranie, najpoważniejszych takich wystąpień od 2022 roku, gdy prze...
Coraz więcej wskazuje na to, że Donald Trump ułożył się z juntą w Caracas tak, aby amerykańskie koncerny naftowe...
Po tym jak przed tygodniem Rosjanie oskarżyli Ukraińców o próbę ataku z użyciem dronów na rezydencję Władimira P...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas