Kilkanaście zastępów straży gasi pożar DPS-u w Szczawnie. Są poszkodowani

Pożar wybuchł w sobotę w domu pomocy społecznej w Szczawnie w woj. lubuskim. 10 osób zostało poszkodowanych. Ewakuowano blisko 100 pensjonariuszy - podaje radio RMF FM.

Publikacja: 21.02.2026 13:36

Kilkanaście zastępów straży gasi pożar DPS-u w Szczawnie. Są poszkodowani

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Bartosz Lewicki

Na miejscu działają strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Jeszcze przed przyjazdem służb pracownicy domu pomocy społecznej we własnym zakresie rozpoczęli ewakuację pensjonariuszy. 

Młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poinformował w rozmowie z RMF FM, że wśród osób poszkodowanych trzy osoby doznały lekkich obrażeń, dwie osoby zostały podtrute dymem. – Pożar nie jest jeszcze opanowany - powiedział. 

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim  poinformował w rozmowie z TVN24, że „na pierwszym piętrze pożar został ugaszony, na poddaszu w dalszym ciągu trwa gaszenie”. 

- 96 osób zostało ewakuowanych z tego budynku, dziewięć z nich zabrały zespoły ratownictwa medycznego, w stosunku do jednej prowadzona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków. W działaniach bierze udział 14 zastępów straży pożarnej – przekazał po godzinie 13:00 w rozmowie z portalem tvn.pl, kapitan Piotr Gabrowski z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

„Na miejscu pracują służby ratownicze. Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu działań, aby nie utrudniać pracy ratownikom” – przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. 

Artykuł jest aktualizowany

Źródło: rp.pl

