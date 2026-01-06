Operacja w Wenezueli i pojmanie Nicolása Maduro. Jak oceniają to Amerykanie?

Na pytanie dotyczące poparcia dla militarnej operacji mającej na celu odsunięcie Maduro 33 proc. dorosłych Amerykanów odpowiedziało twierdząco, przeciwnego zdania było 34 proc. badanych, 33 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska.

Operację zarządzoną przez Donalda Trumpa popiera 65 proc. zwolenników Republikanów. Wśród zwolenników Demokratów poparcie wyniosło 11 proc., a wśród niezależnych 23 proc.

Reuters przypomina, że amerykańskie wojsko wkroczyło do Caracas przed świtem w sobotę, przeprowadzając operację, w wyniku której pochwycono i wywieziono do Stanów Zjednoczonych prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Wojsko amerykańskie przekazało go władzom federalnym, które postawiły mu zarzuty dotyczące m.in. handlu narkotykami.

Republikanie o „polityce dominacji” USA na półkuli zachodniej

Sondaż Reuters/Ipsos, przeprowadzony w niedzielę 4 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, wykazał znaczne poparcie wśród Republikanów dla polityki zagranicznej Trumpa. Około 43 proc. zwolenników Republikanów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Stany Zjednoczone powinny prowadzić politykę dominacji w sprawach półkuli zachodniej”. 19 proc. badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Pozostali ankietowani z tej grupy stwierdzili, że nie są pewni lub nie odpowiedzieli na to pytanie.

Około 60 wyborców Republikanów opowiedziało się za wysłaniem wojsk amerykańskich do Wenezueli. Wśród ogółu Amerykanów poparcie dla takiego rozwiązania wynosi 30 proc. Republikanie uważają też, że USA powinny przejąć kontrolę nad polami naftowymi w Wenezueli. Odpowiedź tę wybrało 59 proc. uczestników sondażu w grupie wyborców przychylnych Republikanom.