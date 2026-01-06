Operacja w Wenezueli i pojmanie Nicolása Maduro. Jak oceniają to Amerykanie?

Aktualizacja: 06.01.2026 12:09 Publikacja: 06.01.2026 11:02
Donald Trump
Foto: PAP/EPA/Aaron Schwartz
Na pytanie dotyczące poparcia dla militarnej operacji mającej na celu odsunięcie Maduro 33 proc. dorosłych Amerykanów odpowiedziało twierdząco, przeciwnego zdania było 34 proc. badanych, 33 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska.
Operację zarządzoną przez Donalda Trumpa popiera 65 proc. zwolenników Republikanów. Wśród zwolenników Demokratów poparcie wyniosło 11 proc., a wśród niezależnych 23 proc.
Reuters przypomina, że amerykańskie wojsko wkroczyło do Caracas przed świtem w sobotę, przeprowadzając operację, w wyniku której pochwycono i wywieziono do Stanów Zjednoczonych prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Wojsko amerykańskie przekazało go władzom federalnym, które postawiły mu zarzuty dotyczące m.in. handlu narkotykami.
Sondaż Reuters/Ipsos, przeprowadzony w niedzielę 4 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, wykazał znaczne poparcie wśród Republikanów dla polityki zagranicznej Trumpa. Około 43 proc. zwolenników Republikanów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Stany Zjednoczone powinny prowadzić politykę dominacji w sprawach półkuli zachodniej”. 19 proc. badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Pozostali ankietowani z tej grupy stwierdzili, że nie są pewni lub nie odpowiedzieli na to pytanie.
Około 60 wyborców Republikanów opowiedziało się za wysłaniem wojsk amerykańskich do Wenezueli. Wśród ogółu Amerykanów poparcie dla takiego rozwiązania wynosi 30 proc. Republikanie uważają też, że USA powinny przejąć kontrolę nad polami naftowymi w Wenezueli. Odpowiedź tę wybrało 59 proc. uczestników sondażu w grupie wyborców przychylnych Republikanom.
Po ataku Donald Trump, zapytany przez dziennikarzy o to, kto będzie teraz rządził Wenezuelą, odpowiedział, że USA „zadbają o to, by Wenezuela była właściwie rządzona”. – To będzie grupa osób. (...) Ten kraj będzie zarządzany właściwie. (...) Będziemy się starali tam sprawiedliwie rządzić. Będzie tam dużo pieniędzy – przekonywał Trump.
Czytaj więcej
Potężna moc amerykańskich sił powietrznych, morskich i lądowych została użyta do wyjątkowego atak...
W opisie sondażu Reuters wspomina, że nadal nie jest jasne, w jaki sposób Trump zamierza zrealizować ten cel. „W niedzielę zdawał się sugerować, że Waszyngton będzie kontrolował Wenezuelę poprzez zastraszanie jej przywódców, a nie poprzez faktyczne rządzenie krajem” – czytamy.
– Jeśli nie będą się dobrze zachowywać, przeprowadzimy drugi atak – powiedział Trump. Niezależnie od tego, jaką drogę obierze, sondaż Reuters/Ipsos wykazał, że 65 proc. Republikanów popiera rządy USA w Wenezueli.
Jednak na pytanie o obawy, że Stany Zjednoczone zaangażują się za bardzo w sprawy Wenezueli, 72 proc. dorosłych Amerykanów, niezależnie od ich poglądów, wybrało odpowiedź twierdzącą (54 proc. wśród zwolenników Republikanów, 90 proc. wyborców Demokratów i 74 proc. niezależnych).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro oświadczył, że „weźmie broń ponownie”, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się na...
Obalony przywódca Wenezueli Nicolás Maduro stanął w poniedziałek przed federalnym sądem w Nowym Jorku, gdzie usł...
Po rozprawie z Nicolasem Maduro prezydent Trump zaczął straszyć przywódców z Teheranu, kolejnego państwa liczące...
Po zatrzymaniu prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro przez siły USA administracja Donalda Trumpa wystosowała ostr...
Władze Grenlandii oraz rząd Danii stanowczo odrzuciły kolejne wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa sugerując...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas