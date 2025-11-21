Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Kreml uważa, że amerykański 28-punktowy plan pokojowy wymaga rewizji?

Jakie kwestie w planie pokojowym są obecnie niedoprecyzowane i mogą opóźniać jego akceptację?

Jakie są potencjalne warunki planu pokojowego administracji Donalda Trumpa dotyczące Ukrainy?

Kto ze strony rosyjskiej stoi za planem przedstawionym przez administrację Trumpa? Jak administracja amerykańska i Kreml postrzegają obecny status propozycji pokojowych?

Źródła portalu twierdzą, że plan Trumpa można postrzegać raczej jako podstawę przyszłego porozumienia, a nie coś, co Władimir Putin mógłby oficjalnie podpisać.

Wiorstka to niezależny rosyjski portal, który powstał 26 kwietnia 2022 roku, jako odpowiedź na niszczenie mediów po wybuchu wojny na Ukrainie.

Portal cytuje swoje źródło zbliżone do resortu Siergieja Ławrowa, że plan omawiany w mediach „nie jest gotowy”. - Treści i szczegóły są obecnie dopracowywane. Istnieją również kwestie gwarancji, liczebności armii ukraińskiej, kwestie sankcji i zamrożonych aktywów – powiedziało źródło.