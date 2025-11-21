Reklama
Kreml uważa, że ​​plan pokojowy nie jest jeszcze gotowy. „Trump się spieszy, ale Putin nie”

Zaproponowany przez USA 28-punktowy plan pokojowy między Rosją a Ukrainą nie może zostać wdrożony w obecnej formie i wymaga rewizji, twierdzą źródła Wiorstki bliskie Kremlowi i rosyjskiemu MSZ. Czy ze strony Rosji za dokumentem stoi Kirył Dmitriew?

Publikacja: 21.11.2025 18:42

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Kreml uważa, że amerykański 28-punktowy plan pokojowy wymaga rewizji?
  • Jakie kwestie w planie pokojowym są obecnie niedoprecyzowane i mogą opóźniać jego akceptację?
  • Jakie są potencjalne warunki planu pokojowego administracji Donalda Trumpa dotyczące Ukrainy?
  • Kto ze strony rosyjskiej stoi za planem przedstawionym przez administrację Trumpa?

  • Jak administracja amerykańska i Kreml postrzegają obecny status propozycji pokojowych?

Źródła portalu twierdzą, że plan Trumpa można postrzegać raczej jako podstawę przyszłego porozumienia, a nie coś, co Władimir Putin mógłby oficjalnie podpisać.

Wiorstka to niezależny rosyjski portal, który powstał 26 kwietnia 2022 roku, jako odpowiedź na niszczenie mediów po wybuchu wojny na Ukrainie. 

Dla Rosji plan Trumpa „nie jest gotowy”

Portal cytuje swoje źródło zbliżone do resortu Siergieja Ławrowa, że  plan omawiany w mediach „nie jest gotowy”.&nbsp;-&nbsp;Treści i szczegóły są obecnie dopracowywane. Istnieją również kwestie gwarancji, liczebności armii ukraińskiej, kwestie sankcji i zamrożonych aktywów  – powiedziało źródło.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Wołodymyr Zełenski: Albo utrata godności, albo kluczowego partnera
Wysoko postawione źródło w rządzie federalnym, pracujące nad negocjacjami pokojowymi, potwierdziło, że „28 punktów” zawiera obecnie zbyt wiele „niejasnych punktów”, opóźniając „w nieskończoność” rozwiązanie kwestii spornych między stronami.

Na przykład, w dokumencie brakuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwestii granicznych, terminów realizacji postanowień porozumienia oraz kwot, które mają zostać rozdzielone na podstawie porozumień.

Z kolei źródło w rządzie federalnym, pracujące nad negocjacjami pokojowymi, potwierdziło, że plan zawiera obecnie zbyt wiele „niejasnych punktów”, opóźniając „w nieskończoność” rozwiązanie kwestii spornych między stronami. Na przykład, w dokumencie brakuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwestii granicznych, terminów realizacji postanowień porozumienia oraz kwot, które mają zostać rozdzielone na podstawie porozumień.

–  Wszystkie te kwestie wymagają doprecyzowania i jasnego określenia. Ale Trump się spieszy, a Władimir Władimirowicz Putin nie – zauważyło źródło.

Trump podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa: To może być podstawa

Władimir Putin przemawiał dziś po południu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji. Powiedział, że Rosja otrzymała amerykański 28-punktowy plan pokojowy dotyczący wojny na Ukrainie.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Plan pokojowy Donalda Trumpa. Czy już rozumiecie, że to nasza wojna?
Sky News cytuje jego wypowiedź, w której zauważa, że  po rozmowach na Alasce nastąpiła pewna pauza ze strony amerykańskiej i że miałoby to być związane z faktycznym odrzuceniem przez Ukrainę planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta Trumpa.

– Uważam, że właśnie dlatego pojawiła się nowa wersja, w istocie zmodernizowany plan składający się z 28 punktów. Mamy ten tekst, otrzymaliśmy go za pośrednictwem istniejących kanałów interakcji z administracją amerykańską. Wierzę, że może on również posłużyć jako podstawa dla ostatecznego porozumienia pokojowego - powiedział Putin.

Wcześniej rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow zapewniał, że Moskwa oficjalnie nie otrzymała „wypowiedzi ze strony amerykańskiej” i „w tej chwili nie prowadzi żadnych merytorycznych rozmów”.

Co zakłada tzw. plan pokojowy administracji Donalda Trumpa

Według informacji medialnych, plan pokojowy administracji Donalda Trumpa zakłada między innymi, że Ukraina podda Donbas, zmniejszy liczebność Sił Zbrojnych Ukrainy i porzuci plany przystąpienia do NATO oraz że za 100 dni na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Nieoficjalnie: USA chcą, by Ukraina zgodziła się na plan pokojowy do czwartku

Plan został przygotowany z udziałem przedstawicieli Rosji. Ukraina i Europa nie były zaangażowane w jego opracowanie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał kopię planu i oświadczył, że jest gotowy do współpracy nad nim ze Stanami Zjednoczonymi.

Brytyjski dziennik „The Guardian” napisał w piątek, że fragmenty przedstawionego przez USA planu pokojowego zawierają kilka zapisów, które niemal na pewno powstały po rosyjsku i potem zostały przetłumaczone. Zawierają bowiem nietypową dla języka angielskiego składnię, która stanowi kalkę z języka rosyjskiego. 

Napięte relacje Dmitriew–Ławrow czyli kto stoi za planem Trumpa

Brytyjski dziennik „The Guardian” zauważa, że za planem przedstawionym przez administrację Trumpa, ze strony Rosji stoi urodzony i wychowany w Kijowie syn wybitnych naukowców Kirył Dmitriew, uczeń elitarnego liceum nr 145, obsesyjnie zainteresowany Stanami Zjednoczonymi.  W wieku 15 lat Dmitriew został wybrany przez swoją szkołę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych – i było to doświadczenie, które umocniło jego fascynację tym krajem.

Czytaj więcej

Kirył Dmitriew
Konflikty zbrojne
Wysłannik Putina w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy o relacjach USA-Rosja trwają

Ukraińskie pochodzenie Dmitriewa nie stanęło na przeszkodzie jego karierze. Podczas podróży do USA powiedział lokalnemu dziennikarzowi, że Ukraina ma długą i chlubną historię niepodległości – i że rosnące nastroje nacjonalistyczne pomogą „złamać potęgę systemu komunistycznego” – ale od tego czasu stał się jednym z najwierniejszych zwolenników Kremla.

Relacje Dmitriewa z obecnym ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem są napięte. Do otwartego konfliktu między nimi doszło  w lutym ubiegłego roku w Rijadzie podczas rozmów pokojowych z USA. Ławrow chciał odsunąć Dmitriewa od spotkania, usuwając jego krzesło, ale ostatecznie dołączył on do rozmów po telefonie do Putina. 

Źródła portalu twierdzą, że plan Trumpa można postrzegać raczej jako podstawę przyszłego porozumienia, a nie coś, co Władimir Putin mógłby oficjalnie podpisać.

Wiorstka to niezależny rosyjski portal, który powstał 26 kwietnia 2022 roku, jako odpowiedź na niszczenie mediów po wybuchu wojny na Ukrainie. 

