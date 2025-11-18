Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są perspektywy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej według wiceszefa szwedzkiej dyplomacji?

Jak szwedzkie władze ocenią kwestię korupcji w Ukrainie?

Dlaczego Szwecja solidaryzuje się z Ukrainą?

Jaki wpływ na proces przystąpienia Ukrainy do UE mogą mieć uzgodnienia podczas grudniowego szczytu przywódców Unii?

Jakie są możliwe scenariusze finansowego wspierania Ukrainy przez Europę w zmieniającej się sytuacji międzynarodowej?

Jeśli wierzyć Transparency International, Szwecja należy do najmniej dotkniętych korupcją krajów świata. Jak w Sztokholmie przyjęto wiadomość, że ludzie z najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego zdefraudowali 100 mln euro funduszy publicznych i pomocy zagranicznej?

Pokładamy wielkie zaufanie we władzach ukraińskich i ich woli zwalczania korupcji. Nie tylko prowadzą one egzystencjalną walkę o przetrwanie kraju, ale równocześnie coraz skuteczniej wypleniają korupcję. Dzięki temu także i Ukraina odnotowuje stopniowo coraz lepsze wyniki w międzynarodowych rankingach. Musi jednak potraktować bardzo poważnie także i te ostatnie zarzuty. Zresztą pomoc, jakiej udzielamy Ukraińcom, jest nie tylko przeznaczona na wsparcie wojskowe, ale i walkę z korupcją. W tym celu wysyłamy także do Kijowa naszych ekspertów.

Czy jednak nie wypada tu mówić o podobnej logice, jaka po drugiej wojnie światowej wzięła górę w przypadku polityki USA wobec Niemiec? Zagrożenie stalinowską Rosją było dla Europy tak duże, że Waszyngton patrzył przez palce na denazyfikację, bo potrzebował Niemców. Także i dziś obawy o korupcję w Ukrainie muszą ustąpić przed koniecznością powstrzymania machiny wojennej Putina?

Każdy zestrzelony przez Ukraińców rosyjski dron to jeden dron mniej, który mógłby zaatakować Polskę czy Szwecję. Ta wojna ma więc i egzystencjalny wymiar dla naszych krajów. Ale trzeba też podkreślić, że dobrze się stało, iż sama Ukraina wykryła ten skandal i chce ścigać odpowiedzialne za to osoby.

Skandal wykrył urząd antykorupcyjny NABU, który Zełenski by rozwiązał, gdyby nie protesty w Kijowie latem tego roku, a także sprzeciw Unii Europejskiej.

To pokazało, że zarówno Unia, jak i sami Ukraińcy nie zgodzą się na przekupstwo.

Czy od tego zależy kandydatura Ukrainy do członkostwa w UE?

Mówimy o sednie rządów prawa, które są podstawowym warunkiem przystąpienia do Unii. Jednak widzimy, z jaką powagą od kilku lat ukraińskie władze podchodzą do tej kwestii. Sprawcy są ścigani, trafiają do więzienia. Nie chodzi tu jednak tylko o akcesję, ale także o odbudowę Ukrainy. Koszty tego są tak ogromne, że sam sektor publiczny na Zachodzie tego nie udźwignie. Konieczne są zagraniczne inwestycje prywatne. A te się nie pojawią, jeśli korupcja nie zostanie wypleniona.