Pokładamy wielkie zaufanie we władzach ukraińskich i ich woli zwalczania korupcji. Nie tylko prowadzą one egzystencjalną walkę o przetrwanie kraju, ale równocześnie coraz skuteczniej wypleniają korupcję. Dzięki temu także i Ukraina odnotowuje stopniowo coraz lepsze wyniki w międzynarodowych rankingach. Musi jednak potraktować bardzo poważnie także i te ostatnie zarzuty. Zresztą pomoc, jakiej udzielamy Ukraińcom, jest nie tylko przeznaczona na wsparcie wojskowe, ale i walkę z korupcją. W tym celu wysyłamy także do Kijowa naszych ekspertów.
Każdy zestrzelony przez Ukraińców rosyjski dron to jeden dron mniej, który mógłby zaatakować Polskę czy Szwecję. Ta wojna ma więc i egzystencjalny wymiar dla naszych krajów. Ale trzeba też podkreślić, że dobrze się stało, iż sama Ukraina wykryła ten skandal i chce ścigać odpowiedzialne za to osoby.
To pokazało, że zarówno Unia, jak i sami Ukraińcy nie zgodzą się na przekupstwo.
Mówimy o sednie rządów prawa, które są podstawowym warunkiem przystąpienia do Unii. Jednak widzimy, z jaką powagą od kilku lat ukraińskie władze podchodzą do tej kwestii. Sprawcy są ścigani, trafiają do więzienia. Nie chodzi tu jednak tylko o akcesję, ale także o odbudowę Ukrainy. Koszty tego są tak ogromne, że sam sektor publiczny na Zachodzie tego nie udźwignie. Konieczne są zagraniczne inwestycje prywatne. A te się nie pojawią, jeśli korupcja nie zostanie wypleniona.
Nie, ma uczynić z Ukrainy nową Polskę! Znam polską historię. Wiem, jaka była skala zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej, jakie szkody przyniósł komunizm. Ale dziś polskie miasta kwitną, a Polska stała się gospodarczą potęgą. To zajęło blisko 40 lat, jednak Ukraińcy mogą być szybsi, jeśli nadal będą konsekwentnie stawiali na integrację z Zachodem, przeprowadzą liberalne reformy strukturalne, porzucą oligarchiczny system władzy.
Uważam, że jest to możliwe. To jest kluczowe dla naszego własnego bezpieczeństwa.
Tu nie chodzi tylko o wsparcie Brukseli. Polska skorzysta, jak mało który kraj UE na akcesji Ukrainy. Jej rozwój gospodarczy jeszcze bardziej przyspieszy, jej gospodarka jeszcze bardziej rozwinie skrzydła. Ale bardzo skorzysta także Szwecja. Zresztą, jak pokazują sondaże, nigdzie nie ma tak wysokiego poparcia dla przyjęcia Ukrainy do Unii jak wśród Szwedów.
Rosja od tamtego czasu, a właściwie dużo wcześniej, stanowiła zagrożenie dla Szwecji. Dobrze wiemy, czego doświadczyli jej sąsiedzi: Polska, ale też państwa bałtyckie, Finlandia czy Czechy. Przyjęcie Ukrainy do Unii nie jest więc tylko wyrazem naszej solidarności z Ukraińcami, ale ma też kluczowy wymiar bezpieczeństwa dla naszych krajów. Ukraina zbudowała jedne z największych sił zbrojnych w Europie. Chcemy je mieć po swojej stronie.
Podobne podejście mają z pewnością kraje skandynawskie, państwa bałtyckie. Ale poza Węgrami wszyscy widzą Ukrainę w Unii, nawet jeśli mogą się różnić co do oceny tempa tego procesu.
Georgia Meloni, premier Włoch, dobrze ujęła wyzwanie, przed którym stajemy. Mamy tu trzy możliwości. Albo przestaniemy wspierać finansowo Ukrainę, co skończyłoby się także dla nas samych katastrofą. Albo wygospodarujemy środki na ten cel, co jednak z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie wielu państw Unii byłoby bardzo trudne. Albo sięgniemy po zamrożone fundusze rosyjskie.
Należy z jak największą powagą traktować obawy Belgii. Tylko że jaka jest szansa, iż Rosja za 10 czy za 50 lat zwróci zagarnięte ziemie ukraińskie albo wypłaci reparacje za wyrządzone szkody? Zero! Nie ma więc też żadnego ryzyka, że w takim przypadku należałoby zwrócić Moskwie przejmowane teraz środki i spadłoby to na barki Belgii. Jestem więc przekonany, że w grudniu uda nam się przezwyciężyć obawy Belgów. Po prostu nie ma tu innego rozwiązania.
Ameryka nie udziela takiego wsparcia, jak wcześniej. Jednak bardzo ważne jest, aby pozostała zaangażowana w obronę tak Europy, jak i Ukrainy. Amerykanie przekazują uzbrojenie dla Ukrainy, za które płaci Europa. Udzielają jej wsparcia technicznego, wywiadowczego. To jest kluczowe.
Benjamin Arif Dousa
jest ministrem ds. pomocy rozwojowej i handlu zagranicznego Szwecji (od września 2024 r.) Polityk Umiarkowanej Partii Koalicyjnej
Benjamin Dousa
