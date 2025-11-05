Aktualizacja: 05.11.2025 04:38 Publikacja: 05.11.2025 04:35
W Szwecji myślą m.in. o losie przyszłych szwedzkich jeńców w przypadku wojny z Rosją
Foto: AFP
Nieufność wobec Moskwy pokazują badania prestiżowego amerykańskiego instytutu Pew z czerwca tego roku, obejmujące 25 państw. Aż 78 proc. Szwedów wyjątkowo nie ufa Rosji, a 15 proc. jest nieco nieufnych. To oznacza, że nasi północni sąsiedzi są jeszcze bardziej sceptycznie nastawieni do kraju Putina niż Polacy. W Polsce 70 proc. odnosi się do Rosji nieprzychylnie, a 20 proc. jest „dość negatywnych”. Na trzecim miejscu uplasowali się Holendrzy, a na czwartym Australijczycy.
Dick Harrison, historyk i znany publicysta, autor książki o relacjach szwedzko–rosyjskich „Wróg”, mówi „Rzeczpospolitej”, że strach przed Rosją jest podyktowany względami historycznymi.
Dick Harrison
– 1000 lat temu Szwecja i Ruś były bardzo dobrymi przyjaciółmi. Współpracowały w handlu i wielu Szwedów w okresie ery Wikingów osiedlało się tam. Miejscowi książęta żenili się wówczas na ogół ze szwedzkimi księżniczkami. Potem jednak staliśmy się permanentnymi adwersarzami i odbywało się to w trzech fazach. W XV i XVI w. relacje charakteryzowała ciekawość: „nie wiemy, jakimi ludźmi są Rosjanie i podróżujemy tam, by ich szpiegować”. W XVII wieku, gdy Polska i Szwecja są mocarstwami, pokonują Rosję w każdej wojnie i my gardzimy Rosjanami, patrzymy na nich z góry. W XVIII w. natomiast Rosjanie się mobilizują, budując skuteczniejsze armie, zaczynają odnosić zwycięstwa w wojnach i zagarniać nasze terytoria, wtedy zaczynamy się ich bać – opisuje.
– Od tego czasu strach przed Rosją napływa falami – podsumowuje Dick Harrison.
– W XVII stuleciu boimy się ich bardzo, bo ciągle palą nasze miasta. Na przełomie wieków XIX i XX mamy do czynienia z ogromnym strachem Szwedów, zmieszanym ze zgrozą komunizmu, znacznie większym niż dzisiaj. Po tym następuje niewielkie załamanie Rosji i w końcu zimna wojna i znowu strach pojawia się falami, wielokrotnie eskalując. Jest ciągle obecny w postaci uśpionej trwogi od początku XVIII w. i niezwykle łatwo tę bojaźń rozbudzić. Szwedzi boją się w tej chwili Rosjan w co najmniej tym samym stopniu, co mieszkańcy Europy Wschodniej – mówi historyk i publicysta.
Czytaj więcej
Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla królestwa – uważa szwedzki minister obrony Pal Jonson....
„Strach przed Rosją przebiega jak czerwona linia przez całą historię Szwecji” – pisze w swoim felietonie Mats Knutsson, polityczny komentator telewizji szwedzkiej. Strach, który wielu Szwedów odczuwa dzisiaj wobec Rosji, to nic nowego.
„Większość Szwedów zna określenie »ruski strach«” – podkreśla Knutsson. Można to prześledzić już od średniowiecza, kiedy ekspansja Szwedów na wschodzie kolidowała z interesami Nowogrodu, którego wojska atakowały i paliły Finlandię (należącą od średniowiecza do 1809 r. do Szwecji). Rywalizację z Rosją zastąpiły obawy przed rosyjską agresją. Rosjan opisywano jako żądnych krwi barbarzyńców. Strach się wyraźnie nasilił, gdy Związek Radziecki napadł na Finlandię w 1939 r. i gdy po drugiej wojnie światowej podporządkował sobie znaczną część Europy.
Badanie o skali obaw Szwecji wobec Rosji przeprowadził także Demoskop dla gazety „Aftonbladet”. Wynika z niego, że niemalże 70 proc. Szwedów niepokoi wzrost militarnego zagrożenia ze strony Moskwy. Z kolei trzech na dziesięciu mieszkańców Szwecji lęka się nieco lub w bardzo dużym stopniu okupacji kraju przez obce siły.
– Coraz więcej osób wyraża wolę wysłania szwedzkiego wojska na Ukrainę – mówi „Rzeczpospolitej” Johan Martinsson, szef opinii Demoskopu. Na początku wojny deklarowało to niewielu Szwedów. Teraz ponad 30 proc. (o 15 pkt. proc. więcej niż przy badaniu opinii w ubiegłym roku) opowiada się za wysłaniem szwedzkich oddziałów na front. – To większy odsetek, niż się spodziewałem. Tu nie chodzi już tylko o wspieranie Ukrainy odpierającej rosyjskiego agresora pieniędzmi i bronią – podkreśla Martinsson.
Czytaj więcej
Szwedzki koncern zbrojeniowy Saab jest gotowy otworzyć w Ukrainie zakład montażu końcowego myśliw...
– Obawy przed machiną wojenną Kremla mogą wpłynąć na społeczeństwo w dalszej perspektywie. Badanie bowiem pokazuje, że Szwedzi nadal będą skłonni przeznaczać więcej środków na gotowość obronną kraju i uznawać kwestię wydatków na obronę za priorytet, by zabezpieczyć się przed zagrożeniem Rosji – dodaje Martinsson. Wskazuje też na to, że Szwecja będzie bardziej stawiać na UE, jeśli chodzi o współpracę obronną, w związku z niepewnym stanowiskiem USA. Ale jednocześnie widać wzrost poparcia dla NATO.
Państwa członkowskie NATO
Foto: PAP
– Można powiedzieć, że niepokój przekłada się na to, że inne wartości, jak ochrona środowiska i zmiany klimatyczne stają się teraz nie tak samo istotne jak bezpieczeństwo – mówi Martinsson.
Wzrosło również poparcie dla większej pomocy Ukrainie. Ta grupa obejmuje ponad 50 proc. pytanych. Warto wspomnieć, że do września tego roku centroprawicowy rząd Ulfa Kristerssona przyznał Ukrainie już 20. pakiet wsparcia wojskowego. Bo jak tłumaczył minister obrony, Pål Jonson: „Powodzenie Ukrainy jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa”.
Czytaj więcej
Odkąd prezydent Władimir Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę, za ataki i prześladowania Rosjan – z...
„Przygotuj obronę przeciwko rosyjskiemu barbarzyństwu” – apeluje Kornelius Persson na łamach dziennika „Svenska Dagbladet”. Niepokoi go brak strategii wobec szwedzkich żołnierzy, którzy wrócą z ewentualnej wojny z Rosją. – Kreml bowiem traktuje swoich jeńców wojennych w nieludzki sposób. Gwałty, tortury i poniżanie w rosyjskich obozach to realia, które trzeba brać pod uwagę – przestrzega.
– Kiedy Szwecja znowu buduje swoją obronę, to ważne jest, by nie tylko inwestować w sprzęt wojskowy i pracowników w armii, ale także w zdobywanie wiedzy i planowanie, w jaki sposób można się zaopiekować szwedzkimi żołnierzami po ich powrocie z rosyjskiej niewoli. Tej gotowości dzisiaj nie ma – ocenia.
Rząd zapowiedział niedawno stworzenie ośrodka dla weteranów, gdzie oni i ich rodziny będą mogli leczyć się z traumy. Według Perssona potrzebne będzie jednak radykalne zwiększenie skali wsparcia dla nich.
A zbrojny konflikt z Rosją prawdopodobnie wymagałby udziału większej liczby żołnierzy niż w dotychczasowych międzynarodowych misjach, w których brała udział Szwecja, zauważa Persson.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nieufność wobec Moskwy pokazują badania prestiżowego amerykańskiego instytutu Pew z czerwca tego roku, obejmujące 25 państw. Aż 78 proc. Szwedów wyjątkowo nie ufa Rosji, a 15 proc. jest nieco nieufnych. To oznacza, że nasi północni sąsiedzi są jeszcze bardziej sceptycznie nastawieni do kraju Putina niż Polacy. W Polsce 70 proc. odnosi się do Rosji nieprzychylnie, a 20 proc. jest „dość negatywnych”. Na trzecim miejscu uplasowali się Holendrzy, a na czwartym Australijczycy.
Ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli został zawieszony we wtorek wieczorem ze względów bezpieczeństwa po zaobser...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Była główna prokurator wojskowa Izraela została zatrzymana w związku z ujawnieniem nagrania, które ma ukazywać t...
W ukraińskim wojsku funkcjonuje system, w którym operatorzy dronów za zabijanie rosyjskich żołnierzy otrzymują p...
W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie oddziały zacisnęły pętlę wokół miasta, a wiele grup dywersyjnych przeniknę...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Z zadowoleniem przyjmiemy pomoc USA, jeśli tylko odbędzie się ona z poszanowaniem naszej integralności terytoria...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas