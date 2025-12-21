USA ścigają tankowiec? To już kolejny w tym tygodniu

Aktualizacja: 21.12.2025 22:20 Publikacja: 21.12.2025 21:46
Foto: REUETRS/DHS
W sobotę siły zbrojne USA – po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni – zatrzymały tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli – informowała Associated Press. Wkrótce może dojść do tego po raz kolejny – agencja Reutera podaje bowiem, że Stany Zjednoczone ścigają kolejny tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli.
Czytaj więcej
Siły zbrojne USA po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni zatrzymały tankowiec na wodach międ...
Agencja Reutera, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, informuje, że tankowiec, który ścigać mają Stany Zjednoczone, objęty jest sankcjami. Nie przekazano jednak, o jaki dokładnie tankowiec chodzi, ani gdzie konkretnie akcja ma miejsce.
Działania te – jak podkreśla Reuters – prowadzą do drugiego już zatrzymania tankowca w ten weekend.
Biały Dom nie odpowiedział dotychczas na prośbę o komentarz do sprawy.
Czytaj więcej
Po zajęciu w tym tygodniu dużego tankowca transportującego ropę z Wenezueli, USA planują zajmowan...
W sobotę USA – po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni – zatrzymały tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli.
Tankowiec do przewozu ropy naftowej pływający pod banderą Panamy został niedawno zauważony w pobliżu wybrzeża Wenezueli. Jak wspomina agencja AP, nie jest jasne, czy statek rzeczywiście objęty jest sankcjami USA.
Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Kristi Noem potwierdziła, że Straż Przybrzeżna USA, z pomocą Departamentu Obrony, zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli. Opublikowała również w mediach społecznościowych niejawne nagranie przedstawiające lądowanie personelu amerykańskiego helikoptera na statku Centuries. „Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami, która jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu narkotykowego w regionie” – napisała Noem na platformie X.
Wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości amerykański urzędnik poinformował, że zatrzymanie było „zamierzonym wejściem na pokład”, zaś sam tankowiec zatrzymał się dobrowolnie, pozwalając siłom zbrojnym USA na wejście na pokład.
Z kolei sam prezydent USA Donald Trump w telefonicznej rozmowie ze stacją NBC News w czwartek powiedział, że nie wyklucza wojny z Wenezuelą. Zapowiedział również kolejne przejęcia tankowców. We wtorek Donald Trump ogłosił „blokadę” objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył też, że reżim Maduro – to „zagraniczna organizacja terrorystyczna”.
Czytaj więcej
„Nakazuję wprowadzenie całkowitej i kompletnej blokady dotyczącej wszystkich objętych sankcjami t...
Według różnych wyliczeń już co najmniej 104 osoby zginęły na skutek amerykańskich ataków na łodzie w ramach kampanii administracji Trumpa przeciw kartelom narkotykowym na Karaibach i wschodnim Pacyfiku.
Sytuacja na Morzu Karaibskim
Foto: PAP
USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują uderzeń w łodzie, które – według amerykańskich służb – transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły też u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln dol.
Amerykanie zgromadzili również w regionie znaczne siły wojskowe.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Rosyjski statek z awarią silnika zakotwiczył u wybrzeży Höganäs, miejscowości w południowej Szwecji. Cel podróży...
Siły zbrojne USA po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni zatrzymały tankowiec na wodach międzynarodowych u...
Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow ujawnił w rozmowie z portalem LB.ua (Lewy Brzeg), że Rosja s...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że Stany Zjednoczone zaproponowały pierwsze od pół r...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas