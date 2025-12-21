USA ścigają tankowiec? To już kolejny w tym tygodniu

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Stany Zjednoczone ścigają tankowce u wybrzeży Wenezueli?

Jakie działania podejmują USA w ramach kampanii antynarkotykowej na Karaibach?

Jakie są założenia strategii Donalda Trumpa wobec Wenezueli?

W sobotę siły zbrojne USA – po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni – zatrzymały tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli – informowała Associated Press. Wkrótce może dojść do tego po raz kolejny – agencja Reutera podaje bowiem, że Stany Zjednoczone ścigają kolejny tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli.

Reuters: USA ścigają kolejny tankowiec

Agencja Reutera, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, informuje, że tankowiec, który ścigać mają Stany Zjednoczone, objęty jest sankcjami. Nie przekazano jednak, o jaki dokładnie tankowiec chodzi, ani gdzie konkretnie akcja ma miejsce.

Działania te – jak podkreśla Reuters – prowadzą do drugiego już zatrzymania tankowca w ten weekend.