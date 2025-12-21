Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

USA ścigają tankowiec? To już kolejny w tym tygodniu

Stany Zjednoczone ścigają kolejny tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli - podaje agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników. To nie pierwsze takie zdarzenie w ostatnim czasie.

Publikacja: 21.12.2025 21:46

USA ścigają tankowiec? To już kolejny w tym tygodniu

Foto: REUETRS/DHS

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Stany Zjednoczone ścigają tankowce u wybrzeży Wenezueli?
  • Jakie działania podejmują USA w ramach kampanii antynarkotykowej na Karaibach?
  • Jakie są założenia strategii Donalda Trumpa wobec Wenezueli?

W sobotę siły zbrojne USA – po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni – zatrzymały tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli – informowała Associated Press. Wkrótce może dojść do tego po raz kolejny – agencja Reutera podaje bowiem, że Stany Zjednoczone ścigają kolejny tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli.

Czytaj więcej

Amerykański wojskowy helikopter nad statkiem Centuries
Konflikty zbrojne
Donald Trump zwiększa presję. USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli

Reuters: USA ścigają kolejny tankowiec

Agencja Reutera, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, informuje, że tankowiec, który ścigać mają Stany Zjednoczone, objęty jest sankcjami. Nie przekazano jednak, o jaki dokładnie tankowiec chodzi, ani gdzie konkretnie akcja ma miejsce. 

Działania te – jak podkreśla Reuters – prowadzą do drugiego już zatrzymania tankowca w ten weekend.

Reklama
Reklama

Biały Dom nie odpowiedział dotychczas na prośbę o komentarz do sprawy.

Czytaj więcej

Kadr z nagrania przedstawiającego zajęcie tankowca
Dyplomacja
USA zamierzają przechwytywać kolejne tankowce z wenezuelską ropą

USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli. Trump zwiększa presję

W sobotę USA – po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni – zatrzymały tankowiec na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli

Tankowiec do przewozu ropy naftowej pływający pod banderą Panamy został niedawno zauważony w pobliżu wybrzeża Wenezueli. Jak wspomina agencja AP, nie jest jasne, czy statek rzeczywiście objęty jest sankcjami USA.

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Kristi Noem potwierdziła, że Straż Przybrzeżna USA, z pomocą Departamentu Obrony, zatrzymała tankowiec, który ostatnio cumował w Wenezueli. Opublikowała również w mediach społecznościowych niejawne nagranie przedstawiające lądowanie personelu amerykańskiego helikoptera na statku Centuries. „Stany Zjednoczone będą nadal ścigać nielegalny handel ropą objętą sankcjami, która jest wykorzystywana do finansowania terroryzmu narkotykowego w regionie” – napisała Noem na platformie X. 

Reklama
Reklama

Wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości amerykański urzędnik poinformował, że zatrzymanie było „zamierzonym wejściem na pokład”, zaś sam tankowiec zatrzymał się dobrowolnie, pozwalając siłom zbrojnym USA na wejście na pokład.

Z kolei sam prezydent USA Donald Trump w telefonicznej rozmowie ze stacją NBC News w czwartek powiedział, że nie wyklucza wojny z Wenezuelą. Zapowiedział również kolejne przejęcia tankowców. We wtorek Donald Trump ogłosił „blokadę” objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył też, że reżim Maduro – to „zagraniczna organizacja terrorystyczna”.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump ogłasza blokadę morską Wenezueli. Dotyczy tankowców

Kampania antynarkotykowa Trumpa na Morzu Karaibskim

Według różnych wyliczeń już co najmniej 104 osoby zginęły na skutek amerykańskich ataków na łodzie w ramach kampanii administracji Trumpa przeciw kartelom narkotykowym na Karaibach i wschodnim Pacyfiku.

Sytuacja na Morzu Karaibskim

Sytuacja na Morzu Karaibskim

Foto: PAP

USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują uderzeń w łodzie, które – według amerykańskich służb – transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu amerykańskie siły przejęły też u wybrzeży Wenezueli tankowiec objęty sankcjami i zapowiedziały konfiskatę przewożonej ropy, której wartość szacuje się na około 80 mln dol.

Reklama
Reklama

Amerykanie zgromadzili również w regionie znaczne siły wojskowe. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1397
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1397
Statek Adler, zdjęcie opublikowane przez Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR)
Konflikty zbrojne
Rosyjski statek nadał sygnał SOS i zacumował u wybrzeży Szwecji. Co ma na pokładzie?
Amerykański wojskowy helikopter nad statkiem Centuries
Konflikty zbrojne
Donald Trump zwiększa presję. USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli
Kyryło Budanow
Konflikty zbrojne
Rosja przyspiesza przygotowania do ataku na państwa NATO. Kraje bałtyckie czeka okupacja?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Waszyngton proponuje bezpośrednie negocjacje Ukraina-Rosja
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama