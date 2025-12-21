Rzecznik byłego prezydenta USA: Sprawa Epsteina to nie sprawa Billa Clintona. Nigdy nią nie była i nigdy nie będzie.

W mediach społecznościowych Angel Ureña – rzecznik Billa Clintona – zaznaczył, że były prezydent Stanów Zjednoczonych zerwał wszelkie relacje z Epsteinem około 2005 r., a więc jeszcze przed tym, jak finansista przyznał się do winy w sprawie nakłaniania osoby nieletniej do prostytucji. „Biały Dom nie ukrywał tych akt przez miesiące tylko po to, by opublikować je późnym piątkowym wieczorem w celu ochrony Billa Clintona” – podkreślił w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X. „Chodzi o chronienie samych siebie przed tym, co nadejdzie, albo przed tym, co będą próbowali ukryć na zawsze. Mogą publikować tyle niewyraźnych, ponad 20-letnich zdjęć, ile chcą, ale to nie jest sprawa Billa Clintona. Nigdy nią nie była i nigdy nie będzie” – dodał.

Ureña odniósł się również do wypowiedzi szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles, która – jak przypomniał rzecznik Clintona – w rozmowie z magazynem „Vanity Fair” przyznała, że Donald Trump mylił się, twierdząc, iż były prezydent USA przebywał na karaibskiej wyspie Epsteina. Wiles miała potwierdzić, że Clinton nigdy się tam nie znalazł, mimo wielokrotnie powtarzanych przez Trumpa sugestii.

„Są tu dwa rodzaje ludzi. Pierwsza grupa to ci, którzy nic nie wiedzieli i zerwali kontakty z Epsteinem, zanim jego przestępstwa wyszły na jaw. Druga grupa to ci, którzy kontynuowali relacje z nim później. My należymy do tej pierwszej. Żadne opóźnianie działań przez osoby z tej drugiej grupy tego nie zmieni. Wszyscy, zwłaszcza MAGA, oczekują odpowiedzi, a nie kozłów ofiarnych” – podkreślił rzecznik Clintona.

Bill Clinton na zdjęciach związanych ze sprawą Epsteina

Zgodnie z rejestrami wizyt w Białym Domu, na które powołują się amerykańskie media, Jeffrey Epstein w pierwszych latach prezydentury Clintona odwiedził Biały Dom co najmniej 17 razy. Po zakończeniu kadencji w 2001 r. polityk podróżował prywatnym samolotem Epsteina, m.in. do Azji i Afryki, w ramach wyjazdów związanych z inicjatywą Clinton Global Initiative. Co istotne, Bill Clinton nigdy nie został oskarżony o jakiekolwiek nieprawidłowości w związku z Epsteinem.