Szwedzki minister obrony Pal Jonson: Szwecja obroni Bałtyk

We wrześniu 2022 roku został wysadzony Nord Stream 2. Ucieszył się pan z tego?

Nie można pochwalać aktów sabotażu. Ale niezależnie od tego byliśmy przeciwni temu projektowi.

Rosja będzie próbowała przejąć kontrolę nad Bałtykiem?

Rosyjskie siły zbrojne są związane w Ukrainie. Postęp ich ofensywy jest mierny, ale to, co nas niepokoi, to to, że Kreml jest skłonny do podejmowania poważnego ryzyka wojskowego i politycznego. Część wojsk desantowych Moskwa przesunęła z Bałtyku ku Morzu Czarnemu, jednak zasadniczo jej flota w Petersburgu i Królewcu pozostała nienaruszona. Rosja stanowi zagrożenie dla Szwecji, podobnie jak dla reszty NATO. Nie możemy wykluczyć rosyjskiego ataku na nasz kraj. Idąc w ślady Polski, zasadniczo zwiększamy więc inwestycje w obronę. W ciągu minionych czterech lat podwoiły się. To jest coś absolutnie niezbędnego, biorąc pod uwagę dekady niedoinwestowania sił zbrojnych. Chcę jednak podkreślić, że nie ma na świecie drugiego 10-milionowego kraju, który jak Szwecja jest w stanie samodzielnie budować myśliwce i okręty podwodne. To jest po części wynik naszej polityki zachowania neutralności, co nie mogłoby być wiarygodne bez utrzymania silnego przemysłu zbrojeniowego. Jednak nasi producenci, którzy w czasach zimnej wojny 80 proc. broni sprzedawali w kraju, a 20 proc. za granicą, zdołali w okresie cięć budżetowych odwrócić te proporcje i utrzymać się na rynku.

Także Polska bardzo długo zaniedbywała inwestycje w marynarkę wojenną, obronę wybrzeża. Rosja ma dziś przewagę nad siłami NATO na Morzu Bałtyckim?

Nie. To nie są też czasy Związku Radzieckiego, kiedy Moskwa znajdowała oparcie w znacznie większej liczbie portów bałtyckich. Notujemy jednak wzmożone współdziałanie między rosyjską Flotą Bałtycką a Flotą Północną, której bazą jest Murmańsk, oraz Flotą Czarnomorską. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę znaczenie wojskowe, ale też handlowe Bałtyku dla Kremla jeszcze bardziej wzrosło. Musimy więc w naszych wojskowych planach brać pod uwagę agresywne intencje Rosji. Jednak marynarka wojenna Szwecji tradycyjnie jest skoncentrowana na Bałtyku. Nasze okręty podwodne mają znakomite rozeznanie dna morza. Dysponujemy też rozbudowaną flotą okrętów, znakomitymi wojskami desantowymi. Z uwagi na obecną sytuację wdrażamy jednak ambitny program rozbudowy marynarki wojennej. Nasza akcesja do NATO pozwala nam teraz bardzo zacieśnić współpracę z Polską, tym bardziej że posiłkujemy się kompatybilnym uzbrojeniem. Pozostajemy pod wrażeniem programu modernizacji polskich sił zbrojnych, to dla nas wzór do naśladowania. Ale jesteśmy też gotowi do bliskiego współdziałania w obronie Bałtyku.

W Sztokholmie czuć obawę przed zwycięstwem Donalda Trumpa?

Chcemy utrzymać silne więzi transatlantyckie niezależnie od tego, kto będzie nowym prezydentem USA. Jednak jest też jasne, że Europa musi nadal zwiększać inwestycje w zbrojenia, przejmować coraz większą odpowiedzialność za swoją obronę w ramach NATO. Układ, w którym jeden sojusznik, Ameryka, finansuje 70 proc. wydatków sojuszu atlantyckiego na obronę, jest nie do utrzymania. Naszą najlepszą inwestycją w bezpieczeństwo jest jednak wspieranie Ukrainy. Ona musi wygrać tę wojnę. Ukraina przejęła rolę tarczy Europy przed dalszymi podbojami Putina. Szwecja przekazała już Ukraińcom broń o wartości 4,5 mld euro i nadal będziemy tak czynić. Nie chcemy natomiast, aby Unia budowała odrębne struktury dowodzenia, sztaby. Musimy koncentrować się na ulepszaniu NATO, zwiększaniu potencjału produkcji amunicji, broni.